Также мы прогуляемся по Дербенту, отправимся на Сулакский каньон — одну из главных природных достопримечательностей Дагестана и посетим бархан Сарыкум — второй по величине бархан в мире после Сахары. Заезды: каждый день с 01.04.2025 по 05.10.2025.
Программа тура по дням
Прибытие
Прилет, индивидуальный трансфер в отель из аэропорта или ж/д вокзала Махачкалы.
Размещение в отеле.
Нарын-Кала и Джума Мечеть. Экраноплан «Лунь»
Завтрак в гостинице.
09:30 Сбор группы на экскурсию.
Экраноплан «Лунь».
Советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь», известный как «Каспийский монстр», — уникальный экспонат, не имеющий аналогов в мире.
Цитадель Нарын-Кала.
Древняя крепость, защищавшая город от нашествий кочевников.
Этот памятник, входящий в список наследия ЮНЕСКО, является частью Великого Шелкового пути и символом мужества народов Кавказа.
Магалы (старый город).
Старинные кварталы города, окруженные каменными стенами крепости.
Здесь можно почувствовать дух восточного города и его многовековую историю.
Джума мечеть. Одна из старейших мечетей России, построенная в 733 году.
Это место притягивает туристов своей архитектурой и духовной атмосферой.
Обед в этнодоме.
Традиционный дагестанский обед в этнической обстановке, где можно насладиться блюдами местной кухни.
Возвращение в отель, свободное время.
Отдых на море
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Сулакский каньон, пещера Нохъо, подвесной мост и бархан Сарыкум
Старт экскурсии в 7:00.
Сулакский каньон — одна из главных природных достопримечательностей Дагестана, протяжённостью 53 км.
Этот каньон состоит из трёх отдельных участков: Сулакского, Чиркейского и Миатлинского, разделённых террасами.
Дубки, смотровая площадка.
С площадки в селе Дубки открывается захватывающий вид на Сулакский каньон с высоты более 1500 метров.
Здесь можно прогуляться вдоль каньона и насладиться красотой природы.
Пещера Нохъо и подвесной мост.
Комплекс пещер Нохъо включает три пещеры и несколько обзорных площадок, соединённых подвесным мостом, который находится на высоте 60 метров над рекой Сулак.
Бархан Сарыкум — второй по величине бархан в мире, после Сахары.
Площадь этого уникального природного объекта составляет около 100 000 км², а высота песчаных дюн превышает 300 метров.
Отдых на море
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Отдых на море
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Отдых на море
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Сбор с вещами.
Индивидуальный трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Релакс, Избербаш
|Релакс, Дербент
|Магриб
|При 2-, 3-местном размещении
|39 150
|40 650
|53 400
|При 1-местном размещении
|62 550
|63 450
|87 270
|Детям до 12 лет
|35 235
|36 585
|48 060
Варианты проживания
«Релакс», Избербаш
Мини-отель «Релакс» расположен в Избербаше. Этот мини-отель находится неподалёку от центра города и городского пляжа.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Специально для автопутешественников организована парковка. Персонал мини-отеля говорит на английском и русском
В номере есть телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
«Релакс», Дербент
«Бутик-отель Релакс» расположен в Дербенте. Этот бутик-отель находится в 5 км от центра города. Рядом с бутик-отелем — Цитадель Нарын-Кала.
Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Чтобы забронировать экскурсию, обратитесь в экскурсионное бюро бутик-отеля. Сотрудники бутик-отеля по запросу организуют гостям трансфер. Персонал бутик-отеля говорит на английском и русском.
Magrib Caspiy
Отель «Magrib Caspiy» находится в шаговой доступности от Каспийского моря.
Номер имеет несколько спальных мест, набор постельного белья, тумбочку, шкаф для одежды, кондиционер, телевизор, Wi-Fi, собственную ванную комнату, санузел. В номере так же есть панорамные окна, из которых открывается прекрасный вид на море.
В номере есть небольшой холодильник, электрический чайник, посуда, чай, кофе.
В нескольких шагах от отеля находится пляж. Расстояние до железнодорожного вокзала в городе Махачкала 33 км. Расстояние до аэропорта «Уйтыш» в Махачкале 10 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Два индивидуальных трансфера
- Две групповые экскурсии
- Проживание в отеле 8 дней/7 ночей
- Завтраки при отеле
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб. /чел., бархан Сарыкум - 200 руб. /чел
- Катание на катере - от 700 руб. /чел
- Питание: обеды и ужины
- Сувениры и другие личные покупки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли программа быть изменена?
Внимание! Туроператор оставляет за собой право изменить порядок дней.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны https://bolshayastrana.com/strahovka без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Мы жили в Дербенте и посмотреть в нем кроме рынка вполне найдется на
Спасибо за то, что доверили нам организацию своего отдыха и за отзыв. Мы учтем оставленные Вами замечания и примем меры. Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России)
Экскурсоводы были по моему самые лучшие,