Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море

Пляжный тур на побережье Каспийского моря! Приглашаем вас насладиться красотой природы, отдохнуть и зарядиться энергией на одном из самых живописных пляжей нашей страны.

Также мы прогуляемся по Дербенту, отправимся на Сулакский каньон — одну из главных природных достопримечательностей Дагестана и посетим бархан Сарыкум — второй по величине бархан в мире после Сахары. Заезды: каждый день с 01.04.2025 по 05.10.2025.
4
3 отзыва
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Ближайшие даты:
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апр22
апр29
апр6
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мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Прилет, индивидуальный трансфер в отель из аэропорта или ж/д вокзала Махачкалы.

Размещение в отеле.

ПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытие
2 день

Нарын-Кала и Джума Мечеть. Экраноплан «Лунь»

Завтрак в гостинице.

09:30 Сбор группы на экскурсию.

Экраноплан «Лунь».

Советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь», известный как «Каспийский монстр», — уникальный экспонат, не имеющий аналогов в мире.

Цитадель Нарын-Кала.

Древняя крепость, защищавшая город от нашествий кочевников.

Этот памятник, входящий в список наследия ЮНЕСКО, является частью Великого Шелкового пути и символом мужества народов Кавказа.

Магалы (старый город).

Старинные кварталы города, окруженные каменными стенами крепости.

Здесь можно почувствовать дух восточного города и его многовековую историю.

Джума мечеть. Одна из старейших мечетей России, построенная в 733 году.

Это место притягивает туристов своей архитектурой и духовной атмосферой.

Обед в этнодоме.

Традиционный дагестанский обед в этнической обстановке, где можно насладиться блюдами местной кухни.

Возвращение в отель, свободное время.

Нарын-Кала и Джума Мечеть. Экраноплан «Лунь»Нарын-Кала и Джума Мечеть. Экраноплан «Лунь»Нарын-Кала и Джума Мечеть. Экраноплан «Лунь»Нарын-Кала и Джума Мечеть. Экраноплан «Лунь»
3 день

Отдых на море

Завтрак в гостинице.

Свободное время.

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
4 день

Сулакский каньон, пещера Нохъо, подвесной мост и бархан Сарыкум

Старт экскурсии в 7:00.

Сулакский каньон — одна из главных природных достопримечательностей Дагестана, протяжённостью 53 км.

Этот каньон состоит из трёх отдельных участков: Сулакского, Чиркейского и Миатлинского, разделённых террасами.

Дубки, смотровая площадка.

С площадки в селе Дубки открывается захватывающий вид на Сулакский каньон с высоты более 1500 метров.

Здесь можно прогуляться вдоль каньона и насладиться красотой природы.

Пещера Нохъо и подвесной мост.

Комплекс пещер Нохъо включает три пещеры и несколько обзорных площадок, соединённых подвесным мостом, который находится на высоте 60 метров над рекой Сулак.

Бархан Сарыкум — второй по величине бархан в мире, после Сахары.

Площадь этого уникального природного объекта составляет около 100 000 км², а высота песчаных дюн превышает 300 метров.

Сулакский каньон, пещера Нохъо, подвесной мост и бархан СарыкумСулакский каньон, пещера Нохъо, подвесной мост и бархан СарыкумСулакский каньон, пещера Нохъо, подвесной мост и бархан СарыкумСулакский каньон, пещера Нохъо, подвесной мост и бархан Сарыкум
5 день

Отдых на море

Завтрак в гостинице.

Свободное время.

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
6 день

Отдых на море

Завтрак в гостинице.

Свободное время.

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
7 день

Отдых на море

Завтрак в гостинице.

Свободное время.

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
8 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Сбор с вещами.

Индивидуальный трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияРелакс, ИзбербашРелакс, ДербентМагриб
При 2-, 3-местном размещении39 15040 65053 400
При 1-местном размещении62 55063 45087 270
Детям до 12 лет35 23536 58548 060

Варианты проживания

«Релакс», Избербаш

7 ночей

Мини-отель «Релакс» расположен в Избербаше. Этот мини-отель находится неподалёку от центра города и городского пляжа.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Специально для автопутешественников организована парковка. Персонал мини-отеля говорит на английском и русском

В номере есть телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

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«Релакс», Дербент

7 ночей

«Бутик-отель Релакс» расположен в Дербенте. Этот бутик-отель находится в 5 км от центра города. Рядом с бутик-отелем — Цитадель Нарын-Кала.

Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Чтобы забронировать экскурсию, обратитесь в экскурсионное бюро бутик-отеля. Сотрудники бутик-отеля по запросу организуют гостям трансфер. Персонал бутик-отеля говорит на английском и русском.

«Релакс», Дербент«Релакс», Дербент«Релакс», Дербент«Релакс», Дербент«Релакс», Дербент«Релакс», Дербент

Magrib Caspiy

7 ночей

Отель «Magrib Caspiy» находится в шаговой доступности от Каспийского моря.

Номер имеет несколько спальных мест, набор постельного белья, тумбочку, шкаф для одежды, кондиционер, телевизор, Wi-Fi, собственную ванную комнату, санузел. В номере так же есть панорамные окна, из которых открывается прекрасный вид на море.

В номере есть небольшой холодильник, электрический чайник, посуда, чай, кофе.

В нескольких шагах от отеля находится пляж. Расстояние до железнодорожного вокзала в городе Махачкала 33 км. Расстояние до аэропорта «Уйтыш» в Махачкале 10 км.

Magrib CaspiyMagrib CaspiyMagrib CaspiyMagrib CaspiyMagrib CaspiyMagrib Caspiy

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Два индивидуальных трансфера
  • Две групповые экскурсии
  • Проживание в отеле 8 дней/7 ночей
  • Завтраки при отеле
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб. /чел., бархан Сарыкум - 200 руб. /чел
  • Катание на катере - от 700 руб. /чел
  • Питание: обеды и ужины
  • Сувениры и другие личные покупки
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли программа быть изменена?

Внимание! Туроператор оставляет за собой право изменить порядок дней.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны https://bolshayastrana.com/strahovka без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
3
2
1
А
16 сен 2022
Каспийский Тур = программа для тех, кому не самое главное комфорт, но желательно, чтобы программа поездки была свободной.
Мы жили в Дербенте и посмотреть в нем кроме рынка вполне найдется на
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несколько дней прогулок.
Дополнительную экскурсию брали в Сулакский каньон. Единственное неудобство пока что, наверное, временное … ремонт дороги, из-за которого время в пути три часа вместо двух.
Несмотря на ежедневные 35 в тени на последней неделе августа … и напряги с водоснабжением в некоторых гостиницах … впечатления очень положительные от поездки.

А
7 сен 2022
Тур позиционируется как пляжный отдых, но это далеко не так. До пляжа 15 минут езды на машине, пешком не дойти вообще (по словам местных). Хотелось бы видеть отель поближе к морю. Экскурсии, которые входят в стоимость тура, интересные и обязательны к посещению, но не раскроют всех красот Дагестана. А Дагестану есть, что показать!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Алина!

Спасибо за то, что доверили нам организацию своего отдыха и за отзыв. Мы учтем оставленные Вами замечания и примем меры. Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России)
Д
15 авг 2022
Тур Каспийский вояж. Трансфер Махачкала -Дербент, встретили вовремя. Заехали в аэропорт: пробка, и до Дербента ехали не три, а четыре часа. По той же причине.
Экскурсоводы были по моему самые лучшие,
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Пайма, ласточка?, рассказывала о традициях и о своей семье.
Этибар, говорил обо всем и шутил, экскурсия в Хучни.
Гид водитель всегда ждал нас в девять часов и увозил на море. Решил нам кучу вопросов, по нашему пожеланию организовал и дополнительные выезды.
Минус: купание в Дербенте не айс, очистные не исправны!
Сам Дербент очень милый город. Люди в нем потрясающие, и еда.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен
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для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!

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