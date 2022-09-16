4 день

Сулакский каньон, пещера Нохъо, подвесной мост и бархан Сарыкум

Старт экскурсии в 7:00.

Сулакский каньон — одна из главных природных достопримечательностей Дагестана, протяжённостью 53 км.

Этот каньон состоит из трёх отдельных участков: Сулакского, Чиркейского и Миатлинского, разделённых террасами.

Дубки, смотровая площадка.

С площадки в селе Дубки открывается захватывающий вид на Сулакский каньон с высоты более 1500 метров.

Здесь можно прогуляться вдоль каньона и насладиться красотой природы.

Пещера Нохъо и подвесной мост.

Комплекс пещер Нохъо включает три пещеры и несколько обзорных площадок, соединённых подвесным мостом, который находится на высоте 60 метров над рекой Сулак.

Бархан Сарыкум — второй по величине бархан в мире, после Сахары.

Площадь этого уникального природного объекта составляет около 100 000 км², а высота песчаных дюн превышает 300 метров.