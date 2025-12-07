Описание тура
Маршрут начинается в ремесленном центре Дагестана ― горном селе Кубачи, а заканчивается в одном из самых древних городов мира и России ― Дербенте, на побережье Каспийского моря.
Вы пройдете под рюкзаком около 100 километров по красивым и разнообразным горам Дагестана, через леса, поля, луга и перевалы. Встретите на своем пути более 15 крупных, малонаселенных и заброшенных сел. Проведете несколько ночей у гостеприимных местных жителей и отведаете вкуснейшую местную кухню, приготовленную для вас с любовью. Остальные ночи проведете в палатках под звездным небом Дагестана вдали от цивилизации.
Вы сможете не только насладиться уникальной природой, но и погрузиться в культуру, посетив святые места и познакомившись с ремеслами местных жителей. Маршрут подходит как опытным путешественникам, так и новичкам с хорошей физической формой.
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту. Трансфер в село Кубачи
Встреча в аэропорту Махачкалы в 11:30, переезд в село Кубачи и размещение в гостевом доме, обед.
Кубачи — это один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла, а также резьбы по камню и дереву. Кубачинские мастера знамениты не только в Дагестане и России, но и во всем мире.
Прогулка по селу, знакомство с ремеслами местных жителей. Для вас проведут уникальный мастер-класс, на котором познакомят с историей развития ювелирного искусства в селе Кубачи и этапами изготовления изделий. Также вы сможете попробовать своими руками выгравировать узор.
За дополнительную плату вы можете изготовить отдельное изделие самостоятельно.
Вкусный национальный ужин и знакомство с участниками группы. Свободное время и отдых.
- Переезд ~3 часа.
- Ночь в гостевом доме.
- Питание в гостевом доме.
- Есть связь и мобильный интернет.
С. Кубачи - с. Амузги - с. Шири
Завтрак, сборы и выход на наш маршрут.
По пути посетим Кубачинскую башню, в которой увидим, как выглядел дом, и как был устроен быт в селе в прошлом столетии.
Выйдем на нашу тропу и первым делом осмотрим заброшенное село Амузги. Здесь раньше делали клинки, которые украшали дома в Кубачи, а носили — махараджи в Индии, шахиншахи в Персии и императоры в России.
Приходим в село Шири, разбиваем лагерь в кемпинге около него. Село знаменито могилой шейха Гасана — святого воина. Вот уже 700 лет три дня в году летом сюда стекаются паломники с просьбами о чуде. Зимой в селе живет только Магомед — последний настоящий житель Шири.
- 8 км под рюкзаком (300 м набор, 600 м спуск).
- Ночь в палатке.
- Нет связи и интернета.
- Походное питание.
С. Шири - пер. Вархадаг (2050 м) - с. Чахри
Ранний завтрак, сбор лагеря.
Переход к перевалу Вархадаг 2050 м, по пути любуемся видами на горные вершины и окружающими пейзажами. Сделаем перекус на перевале.
Затем начнем спуск к первому селу Чахри, где до прошлого года жила одна семья, состоящая из 2 братьев. Вокруг сказочные виды, похожие на книгу фэнтези.
Ставим лагерь вблизи реки Уллучара. За ужином обменяемся первыми впечатлениями об окружающих красотах.
- 14 км под рюкзаком (700 м набор, 600 м спуск).
- Ночь в палатке.
- Нет связи и интернета.
- Походное питание.
С. Чахри - с. Санакари - с. Тама - с. Адага
После завтрака и сбора лагеря покидаем село Чахри и идем в заброшенное село Санакари, которое было оставлено людьми более 30 лет назад. Почувствуем дух прошлого, увидим покинутые дома, построенные из грубого местного камня.
Найдем табличку, рассказывающую о селе Санакари — 690-1990 г.
Двинемся далее по Кавказской тропе и сделаем обед у развалин села Тама — крупного центра деревообработки в XII-XIV веках.
После подойдем к первому жилому селу на нашем пути — Адаге, возле которого встанем лагерем. Ужин и отдых.
- 10 км под рюкзаком (900 м набор, 900 м спуск).
- Ночь в палатке.
- Нет связи и интернета.
- Походное питание.
С. Адага - пер. Галпай 1756м - с. Варсит
Сегодня держим путь от села Адага к главной цели дня — перевалу Галпай 1756 м.
Первую половину дня мы будем идти вверх вдоль сенокосных лугов, пока не окажемся на перевале. На перекус остановимся здесь: виды полосатых гор того стоят.
Вторая половина пути — спуск с другой стороны горы по влажному каспийскому лесу. Тут «вкусный» воздух — дышим полной грудью.
Внезапно лес закончится, и мы окажемся в небольшом симпатичном даргинском селе Варсит, где заселимся в уютный гостевой дом и примем горячий душ.
Вечером нас будет ждать вкусный национальный ужин от хозяев.
- 16 км дневной переход (900 м набор, 800 м спуск).
- Ночь в гостевом доме.
- Вкусный ужин в гостевом доме.
- Есть связь и интернет.
C. Варсит - с. Хурик - с. Хустиль
День начнем с традиционного завтрака, после чего нас ждет увлекательный переход по тропе через живописные холмы и зеленые поля, напоминающие Новую Зеландию.
В селе Хурик впервые прикоснемся к цивилизации, посетим магазин и сделаем перекус.
Путь продолжим на перевал Беюк-Дере. Каждый перевал — как музей с живыми картинами. Погода и сезон меняют краски. Задержимся для панорамных фотографий или съемки видео. Сегодня мы впервые увидим вдалеке море.
К вечеру дойдем до села Хустиль и поставим лагерь недалеко от него. Ужин и отдых.
- 16 км под рюкзаком (570 м набор, 1000 м спуск).
- Ночь в палатке.
- Есть связь и интернет.
- Завтрак в гостевом доме, ужин походный.
С. Хустиль - с. Зиль - с. Дарваг - с. Гимейди
Сегодня нас продолжат сопровождать сельские пейзажи: сады, сенокосы и старые кладбища, где захоронения датируются XI веком, превратившись в музеи под открытым небом.
Увидим первые монументальные сохранившиеся персидские форты и Кавказскую стену — Даг-бары. Великая стена будет сопровождать нас до самого Каспийского моря.
Ненадолго остановимся в старом лесу у святого родника Гез-Булаг рядом с селом Дарваг, жители которого были потомками стражей Великой Кавказской стены.
Дойдем заброшенного села Гимейди, возникшего в VI в н. э. В старинных хрониках Дербента это село упоминается в числе крепостей середины VIII века. Сейчас от села остался лишь источник, обустроим лагерь рядом с ним.
- 18 км под рюкзаком (500 м набор, 700 м спуск).
- Ночь в палатке.
- Нет связи и интернета.
- Походное питание.
С. Гимейди - с. Митаги - с. Кемах - с Джалган
Сегодня отправимся в путешествие, полное загадок и тайн. День посвящен Великой Кавказской стене. Приготовьтесь к захватывающей прогулке, где увидим разнообразные природные и культурные достопримечательности.
В течение дня будем останавливаться в местах, где прошли сражения арабского халифата и расположены покинутые села Кемах и Зидьян. Удивимся древнему лесу, в котором найдем остатки стены Даг-бары.
Вечер и ночь проведем в лагере около татского села Джалган, из которого уже открывается вид на огни Дербента.
- 18 км под рюкзаком (500м набор, 450м спуск).
- ночь в палатке.
- есть связь и мобильный интернет.
- Питание походное.
С. Джалган - г. Дербент
Сегодняшний день будет самым легким и приятным. После завтрака нас ждет прогулка по сосновому лесу, затем отправимся к морю.
Мы подойдем к крепости Нарын-Кала — монументальному строению 6 века, где завершается первый маршрут Кавказской тропы.
Посетим цитадель Нарын-Кала и ощутим себя в прошлом, во времена арабов и персов, глядя на город с высоты птичьего полета. Насладимся видом на море и старый город Дербент.
Заселяемся в хостел. Гуляем по городу. Прощальный ужин в кафе.
- 4 км под рюкзаком (450 м спуск).
- Ночь в хостеле.
- Есть связь и интернет.
- Завтрак походный, обед и ужин в кафе.
Дербент. Вылет домой
Сегодня наше путешествие подходит к концу. Улетать можно в любое удобное время.
Самостоятельно добираетесь в аэропорт на такси или маршрутке (в пути около 2 часов).
Мы советуем улетать вечером, чтобы погулять в Дербенте и как следует насладиться морем.
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
На маршруте запланировано 6 ночевок в палатке и 3 ночевки с удобствами. Из них 2 ночи в гостевых домах у местных жителей и последняя ночь в уютном хостеле в Дербенте.
Проживание многоместное, душ и туалет общий.
Мы бесплатно предоставляем места в 3-4 местных палатках, платно можно арендовать двухместные палатки. По желанию, вы можете приехать со своей палаткой, если она подходит к необходимым требованиям.
Варианты проживания
Проживание в палатках
Гостевой дом местных жителей
Хостел в Дербенте
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Махачкала/аэропорт - Кубачи
- 2 ночи в горных гостевых домах
- 1 ночь в хостеле в Дербенте
- Вкусное походное трехразовое питание
- 2 ужина и 2 завтрака в гостевых домах
- Мастер-класс по ювелирному искусству
- Вход в кубачинскую башню-музей
- Вход и экскурсия в крепость Нарын-Кала в Дербенте
- Услуги инструктора
- Групповая аптечка
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Махачкалу
- Такси/маршрутка Дербент - аэропорт (500-2500 рублей)
- Питание в Дербенте (от 1000 рублей)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранная экипировка ― залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Личное снаряжение должно весить не больше 9-11 кг и занимать около 65% объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой. Средний вес общественных модулей для девушек ― 5-6 кг, для парней ― 6-8 кг.
Девушек просим воздержаться от коротких юбок и шорт, а также от глубоких декольте и обтягивающих лосин. Парней просим также не надевать короткие шорты. Коротким считается всё, что выше колена. Официального запрета нет, но нужно уважать местные традиции и взгляды. Особенно в горных деревнях они бывают крайне консервативные.
Снаряжение:
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- сидушка туристическая;
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- гермопакет для телефона/документов.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- футболка;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- пуховик тонкий;
- бафф.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- спички;
- телефон;
- студенческий билет (если есть);
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные;
- повербанк.
Рекомендуем добавить:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рубашка с длинным рукавом;
- перчатки рабочие;
- фотоаппарат;
- нитки и иголка;
- платье;
- палатка.
Связь и интернет на маршруте
Связь и мобильный интернет будет в первый день маршрута и ежедневно начиная с 4-го дня маршрута.
Могут ли дети принять участие в походе
Возможно участие детей от 13 лет при наличии походного опыта и хорошей физической подготовки.
Питание на маршруте
Готовят участники самостоятельно под чутким руководством инструктора, в первый день похода будут распределены дежурства.
Предусмотрены 2 ужина и 2 завтрака в гостевых домах, для нас будут готовить очень вкусно и по-домашнему местную кухню хозяева.
Обязательно дополним рацион местными продуктами — вкусными лепешками, овощами и фруктами.
Есть ли ограничения по одежде в Дагестане?
Девушек просим воздержаться от коротких юбок и шорт, а также от глубоких декольте и обтягивающих лосин.
Парней просим также не надевать короткие шорты. Коротким считается всё, что выше колена. Официального запрета нет, но нужно уважать местные традиции и взгляды. Особенно в горных деревнях они бывают крайне консервативные.
Какая погода ожидается?
Сентябрь: днем до +20С, ночью может опускаться до +10С. В горах погода резко переменчивая, могут быть продолжительные дожди. Вода в Каспийском море около +23С, комфортная для купания.
Апрель: днем до +14С, ночью может опускаться до +2С. В горах погода резко переменчивая, могут быть продолжительные дожди. Вода в Каспийском море около +17.