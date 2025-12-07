Мои заказы

Поход по Дагестану - там где горы встречаются с морем

Экскурсионный тур «Поход по Дагестану - там где горы встречаются с морем» на 10 дней
Поход по Дагестану - там где горы встречаются с моремФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Поход по Дагестану - там где горы встречаются с моремФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Поход по Дагестану - там где горы встречаются с моремФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Описание тура

Маршрут начинается в ремесленном центре Дагестана ― горном селе Кубачи, а заканчивается в одном из самых древних городов мира и России ― Дербенте, на побережье Каспийского моря.

Вы пройдете под рюкзаком около 100 километров по красивым и разнообразным горам Дагестана, через леса, поля, луга и перевалы. Встретите на своем пути более 15 крупных, малонаселенных и заброшенных сел. Проведете несколько ночей у гостеприимных местных жителей и отведаете вкуснейшую местную кухню, приготовленную для вас с любовью. Остальные ночи проведете в палатках под звездным небом Дагестана вдали от цивилизации.

Вы сможете не только насладиться уникальной природой, но и погрузиться в культуру, посетив святые места и познакомившись с ремеслами местных жителей. Маршрут подходит как опытным путешественникам, так и новичкам с хорошей физической формой.

Скидка на первые 5 мест — 4 000 ₽. Наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту. Трансфер в село Кубачи

Встреча в аэропорту Махачкалы в 11:30, переезд в село Кубачи и размещение в гостевом доме, обед.

Кубачи — это один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла, а также резьбы по камню и дереву. Кубачинские мастера знамениты не только в Дагестане и России, но и во всем мире.

Прогулка по селу, знакомство с ремеслами местных жителей. Для вас проведут уникальный мастер-класс, на котором познакомят с историей развития ювелирного искусства в селе Кубачи и этапами изготовления изделий. Также вы сможете попробовать своими руками выгравировать узор.

За дополнительную плату вы можете изготовить отдельное изделие самостоятельно.

Вкусный национальный ужин и знакомство с участниками группы. Свободное время и отдых.

  • Переезд ~3 часа.
  • Ночь в гостевом доме.
  • Питание в гостевом доме.
  • Есть связь и мобильный интернет.
Встреча в аэропорту. Трансфер в село КубачиВстреча в аэропорту. Трансфер в село КубачиВстреча в аэропорту. Трансфер в село Кубачи
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

С. Кубачи - с. Амузги - с. Шири

Завтрак, сборы и выход на наш маршрут.

По пути посетим Кубачинскую башню, в которой увидим, как выглядел дом, и как был устроен быт в селе в прошлом столетии.

Выйдем на нашу тропу и первым делом осмотрим заброшенное село Амузги. Здесь раньше делали клинки, которые украшали дома в Кубачи, а носили — махараджи в Индии, шахиншахи в Персии и императоры в России.

Приходим в село Шири, разбиваем лагерь в кемпинге около него. Село знаменито могилой шейха Гасана — святого воина. Вот уже 700 лет три дня в году летом сюда стекаются паломники с просьбами о чуде. Зимой в селе живет только Магомед — последний настоящий житель Шири.

  • 8 км под рюкзаком (300 м набор, 600 м спуск).
  • Ночь в палатке.
  • Нет связи и интернета.
  • Походное питание.
С. Кубачи - с. Амузги - с. ШириС. Кубачи - с. Амузги - с. ШириС. Кубачи - с. Амузги - с. Шири
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

С. Шири - пер. Вархадаг (2050 м) - с. Чахри

Ранний завтрак, сбор лагеря.

Переход к перевалу Вархадаг 2050 м, по пути любуемся видами на горные вершины и окружающими пейзажами. Сделаем перекус на перевале.

Затем начнем спуск к первому селу Чахри, где до прошлого года жила одна семья, состоящая из 2 братьев. Вокруг сказочные виды, похожие на книгу фэнтези.

Ставим лагерь вблизи реки Уллучара. За ужином обменяемся первыми впечатлениями об окружающих красотах.

  • 14 км под рюкзаком (700 м набор, 600 м спуск).
  • Ночь в палатке.
  • Нет связи и интернета.
  • Походное питание.
С. Шири - пер. Вархадаг (2050 м) - с. ЧахриС. Шири - пер. Вархадаг (2050 м) - с. ЧахриС. Шири - пер. Вархадаг (2050 м) - с. Чахри
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

С. Чахри - с. Санакари - с. Тама - с. Адага

После завтрака и сбора лагеря покидаем село Чахри и идем в заброшенное село Санакари, которое было оставлено людьми более 30 лет назад. Почувствуем дух прошлого, увидим покинутые дома, построенные из грубого местного камня.

Найдем табличку, рассказывающую о селе Санакари — 690-1990 г.

Двинемся далее по Кавказской тропе и сделаем обед у развалин села Тама — крупного центра деревообработки в XII-XIV веках.

После подойдем к первому жилому селу на нашем пути — Адаге, возле которого встанем лагерем. Ужин и отдых.

  • 10 км под рюкзаком (900 м набор, 900 м спуск).
  • Ночь в палатке.
  • Нет связи и интернета.
  • Походное питание.
С. Чахри - с. Санакари - с. Тама - с. АдагаС. Чахри - с. Санакари - с. Тама - с. АдагаС. Чахри - с. Санакари - с. Тама - с. Адага
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

С. Адага - пер. Галпай 1756м - с. Варсит

Сегодня держим путь от села Адага к главной цели дня — перевалу Галпай 1756 м.

Первую половину дня мы будем идти вверх вдоль сенокосных лугов, пока не окажемся на перевале. На перекус остановимся здесь: виды полосатых гор того стоят.

Вторая половина пути — спуск с другой стороны горы по влажному каспийскому лесу. Тут «вкусный» воздух — дышим полной грудью.

Внезапно лес закончится, и мы окажемся в небольшом симпатичном даргинском селе Варсит, где заселимся в уютный гостевой дом и примем горячий душ.

Вечером нас будет ждать вкусный национальный ужин от хозяев.

  • 16 км дневной переход (900 м набор, 800 м спуск).
  • Ночь в гостевом доме.
  • Вкусный ужин в гостевом доме.
  • Есть связь и интернет.
С. Адага - пер. Галпай 1756м - с. ВарситС. Адага - пер. Галпай 1756м - с. ВарситС. Адага - пер. Галпай 1756м - с. Варсит
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

C. Варсит - с. Хурик - с. Хустиль

День начнем с традиционного завтрака, после чего нас ждет увлекательный переход по тропе через живописные холмы и зеленые поля, напоминающие Новую Зеландию.

В селе Хурик впервые прикоснемся к цивилизации, посетим магазин и сделаем перекус.

Путь продолжим на перевал Беюк-Дере. Каждый перевал — как музей с живыми картинами. Погода и сезон меняют краски. Задержимся для панорамных фотографий или съемки видео. Сегодня мы впервые увидим вдалеке море.

К вечеру дойдем до села Хустиль и поставим лагерь недалеко от него. Ужин и отдых.

  • 16 км под рюкзаком (570 м набор, 1000 м спуск).
  • Ночь в палатке.
  • Есть связь и интернет.
  • Завтрак в гостевом доме, ужин походный.
C. Варсит - с. Хурик - с. ХустильC. Варсит - с. Хурик - с. ХустильC. Варсит - с. Хурик - с. Хустиль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

С. Хустиль - с. Зиль - с. Дарваг - с. Гимейди

Сегодня нас продолжат сопровождать сельские пейзажи: сады, сенокосы и старые кладбища, где захоронения датируются XI веком, превратившись в музеи под открытым небом.

Увидим первые монументальные сохранившиеся персидские форты и Кавказскую стену — Даг-бары. Великая стена будет сопровождать нас до самого Каспийского моря.

Ненадолго остановимся в старом лесу у святого родника Гез-Булаг рядом с селом Дарваг, жители которого были потомками стражей Великой Кавказской стены.

Дойдем заброшенного села Гимейди, возникшего в VI в н. э. В старинных хрониках Дербента это село упоминается в числе крепостей середины VIII века. Сейчас от села остался лишь источник, обустроим лагерь рядом с ним.

  • 18 км под рюкзаком (500 м набор, 700 м спуск).
  • Ночь в палатке.
  • Нет связи и интернета.
  • Походное питание.
С. Хустиль - с. Зиль - с. Дарваг - с. ГимейдиС. Хустиль - с. Зиль - с. Дарваг - с. ГимейдиС. Хустиль - с. Зиль - с. Дарваг - с. Гимейди
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

С. Гимейди - с. Митаги - с. Кемах - с Джалган

Сегодня отправимся в путешествие, полное загадок и тайн. День посвящен Великой Кавказской стене. Приготовьтесь к захватывающей прогулке, где увидим разнообразные природные и культурные достопримечательности.

В течение дня будем останавливаться в местах, где прошли сражения арабского халифата и расположены покинутые села Кемах и Зидьян. Удивимся древнему лесу, в котором найдем остатки стены Даг-бары.

Вечер и ночь проведем в лагере около татского села Джалган, из которого уже открывается вид на огни Дербента.

  • 18 км под рюкзаком (500м набор, 450м спуск).
  • ночь в палатке.
  • есть связь и мобильный интернет.
  • Питание походное.
С. Гимейди - с. Митаги - с. Кемах - с ДжалганС. Гимейди - с. Митаги - с. Кемах - с ДжалганС. Гимейди - с. Митаги - с. Кемах - с Джалган
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

С. Джалган - г. Дербент

Сегодняшний день будет самым легким и приятным. После завтрака нас ждет прогулка по сосновому лесу, затем отправимся к морю.

Мы подойдем к крепости Нарын-Кала — монументальному строению 6 века, где завершается первый маршрут Кавказской тропы.

Посетим цитадель Нарын-Кала и ощутим себя в прошлом, во времена арабов и персов, глядя на город с высоты птичьего полета. Насладимся видом на море и старый город Дербент.

Заселяемся в хостел. Гуляем по городу. Прощальный ужин в кафе.

  • 4 км под рюкзаком (450 м спуск).
  • Ночь в хостеле.
  • Есть связь и интернет.
  • Завтрак походный, обед и ужин в кафе.
С. Джалган - г. ДербентС. Джалган - г. ДербентС. Джалган - г. Дербент
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
10 день

Дербент. Вылет домой

Сегодня наше путешествие подходит к концу. Улетать можно в любое удобное время.

Самостоятельно добираетесь в аэропорт на такси или маршрутке (в пути около 2 часов).

Мы советуем улетать вечером, чтобы погулять в Дербенте и как следует насладиться морем.

* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.

Дербент. Вылет домойДербент. Вылет домойДербент. Вылет домой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

На маршруте запланировано 6 ночевок в палатке и 3 ночевки с удобствами. Из них 2 ночи в гостевых домах у местных жителей и последняя ночь в уютном хостеле в Дербенте.

Проживание многоместное, душ и туалет общий.

Мы бесплатно предоставляем места в 3-4 местных палатках, платно можно арендовать двухместные палатки. По желанию, вы можете приехать со своей палаткой, если она подходит к необходимым требованиям.

Варианты проживания

Проживание в палатках

6 ночей

Гостевой дом местных жителей

2 ночи

Хостел в Дербенте

1 ночь

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Махачкала/аэропорт - Кубачи
  • 2 ночи в горных гостевых домах
  • 1 ночь в хостеле в Дербенте
  • Вкусное походное трехразовое питание
  • 2 ужина и 2 завтрака в гостевых домах
  • Мастер-класс по ювелирному искусству
  • Вход в кубачинскую башню-музей
  • Вход и экскурсия в крепость Нарын-Кала в Дербенте
  • Услуги инструктора
  • Групповая аптечка
  • Страховка от несчастного случая
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Махачкалу
  • Такси/маршрутка Дербент - аэропорт (500-2500 рублей)
  • Питание в Дербенте (от 1000 рублей)
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранная экипировка ― залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.

Личное снаряжение должно весить не больше 9-11 кг и занимать около 65% объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой. Средний вес общественных модулей для девушек ― 5-6 кг, для парней ― 6-8 кг.

Девушек просим воздержаться от коротких юбок и шорт, а также от глубоких декольте и обтягивающих лосин. Парней просим также не надевать короткие шорты. Коротким считается всё, что выше колена. Официального запрета нет, но нужно уважать местные традиции и взгляды. Особенно в горных деревнях они бывают крайне консервативные.

Снаряжение:

  • рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • сидушка туристическая;
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • гермопакет для телефона/документов.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • футболка;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • пуховик тонкий;
  • бафф.

Личные вещи:

  • непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • деньги;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • спички;
  • телефон;
  • студенческий билет (если есть);
  • медицинский полис;
  • очки солнцезащитные;
  • повербанк.

Рекомендуем добавить:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • рубашка с длинным рукавом;
  • перчатки рабочие;
  • фотоаппарат;
  • нитки и иголка;
  • платье;
  • палатка.
Связь и интернет на маршруте

Связь и мобильный интернет будет в первый день маршрута и ежедневно начиная с 4-го дня маршрута.

Могут ли дети принять участие в походе

Возможно участие детей от 13 лет при наличии походного опыта и хорошей физической подготовки.

Питание на маршруте

Готовят участники самостоятельно под чутким руководством инструктора, в первый день похода будут распределены дежурства.

Предусмотрены 2 ужина и 2 завтрака в гостевых домах, для нас будут готовить очень вкусно и по-домашнему местную кухню хозяева.

Обязательно дополним рацион местными продуктами — вкусными лепешками, овощами и фруктами.

Есть ли ограничения по одежде в Дагестане?

Девушек просим воздержаться от коротких юбок и шорт, а также от глубоких декольте и обтягивающих лосин.

Парней просим также не надевать короткие шорты. Коротким считается всё, что выше колена. Официального запрета нет, но нужно уважать местные традиции и взгляды. Особенно в горных деревнях они бывают крайне консервативные.

Какая погода ожидается?

Сентябрь: днем до +20С, ночью может опускаться до +10С. В горах погода резко переменчивая, могут быть продолжительные дожди. Вода в Каспийском море около +23С, комфортная для купания.

Апрель: днем до +14С, ночью может опускаться до +2С. В горах погода резко переменчивая, могут быть продолжительные дожди. Вода в Каспийском море около +17.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Дербента

Похожие туры из Дербента

Дагестанские каникулы. Экскурсионный тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Дагестанские каникулы. Экскурсионный тур
Начало: Г. Махачкала
20 фев в 10:00
27 фев в 10:00
24 000 ₽ за человека
Большой тур по Дагестану
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Большой тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
18 дек в 10:00
70 600 ₽ за человека
Молодёжный тур в Дагестан
Джиппинг
Конные прогулки
5 дней
3 отзыва
Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
2 мар в 10:00
4 мар в 10:00
46 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дербенте
Все туры из Дербента