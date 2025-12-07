Маршрут начинается в ремесленном центре Дагестана ― горном селе Кубачи, а заканчивается в одном из самых древних городов мира и России ― Дербенте, на побережье Каспийского моря.

Вы пройдете под рюкзаком около 100 километров по красивым и разнообразным горам Дагестана, через леса, поля, луга и перевалы. Встретите на своем пути более 15 крупных, малонаселенных и заброшенных сел. Проведете несколько ночей у гостеприимных местных жителей и отведаете вкуснейшую местную кухню, приготовленную для вас с любовью. Остальные ночи проведете в палатках под звездным небом Дагестана вдали от цивилизации.

Вы сможете не только насладиться уникальной природой, но и погрузиться в культуру, посетив святые места и познакомившись с ремеслами местных жителей. Маршрут подходит как опытным путешественникам, так и новичкам с хорошей физической формой.

Скидка на первые 5 мест — 4 000 ₽. Наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании.