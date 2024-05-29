Главные экскурсионные места в Дербенте

Найдено 10 туров в категории «Популярные места» в Дербенте, цены от 16 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны древнего Дербента
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тайны древнего Дербента
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
37 500 за человека
Дагестан на максимум. Вcе включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестан на максимум. Вcе включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
26 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 39 500 за человека
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Начало: Г. Махачкала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 30 000 за человека
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000 за человека
Дагестанские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестанские каникулы
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 24 000 за человека
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Начало: Республика Дагестан, город Кизилюрт
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
16 900 за человека
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 000 за человека
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по воскресеньям
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 24 000 за человека
Баку - город древней истории и пылающих небоскребов
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Баку - город древней истории и пылающих небоскребов
Начало: Г. Дербент, ул. Ленина, 41
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
    Очень хорошая поездка в Дагестан для ознакомления, за 5 дней был и активный и спокойный отдых, если на 3й день не брать экскурсии, то можно провести день в Дербенте, что тоже приятно!
    Очень хорошая поездка в Дагестан для ознакомления, за 5 дней был и активный и спокойный отдых
  • И
    Игорь
    29 мая 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые 3 ночи было в
    читать дальше

    глемпинге "Горный ветер" в окрестностях Гуниба в барн-хаусах. Условия проживания отличные: в домиках есть все удобства, включая ванну с горячей водой, туалет, кондиционер, удобные кровати, но самое главное - великолепный вид на горы и тишина ночью. Ежедневно в соответствии с программой тура нас вывозили на микроавтобусе Спринтер-Мерседес на различные локации, все очень понравилось, природа замечательная. Все эти дни нас обслуживали аккуратный водитель Тимур и гид Инга, которая не давала скучать в пути рассказами об истории и традициях Дагестана, проявляла искреннюю заботу о каждом участнике группы и оперативно решала все вопросы по туру, включая покупку билетов для прохода к достопримечательностям и организацию питания. Туром остались довольны, он как нельзя хорошо подходит для первого знакомства с республикой, всем кто еще не был в Дагестане советуем его посетить.

    Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первыеПровели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые
  • Н
    Ника
    28 мая 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Отличный тур! Я всем довольна. Организаторам данного мероприятия большое спасибо!
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Дагестан на максимум. Вcе включено
    Здравствуйте Отдых прошёл успешно 👍 Есть маленькое замечание - гиды у других групп раскрывают более, расширено, интересные факты рассказывают. Водитель был очень хороший, аккуратный на дорогах.
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
    Была в туре" Жемчужины Дагестана". Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство, еда(невозможно оторваться,прибавила несколько килограмм)
    читать дальше

    и конечно же Гооооры. Отдельная благодарность гиду Индире за интересные рассказы об истории и обычаях Дагестана. Было очень интересно. Огромная благодарность за её профессионализм,заботу и внимание. И конечно же огромное спасибо водителю Зурабу за аккуратное и бережное вождение. Очень хорошо спланирован Тур. Переезды не утомляют,смотрели в поездках замечательные фильмы о Дагестане. Тур знакомит с Дагестаном. Но сколько ещё осталось,что мы не увидели. Хочется вернутся и посмотреть ещё больше.

    Была в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимствоБыла в туре&quot; Жемчужины Дагестана&quot;. Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
    Наш тур проходил с 16 по 20 мая. Наши с коллегой впечатления превзошли все наши ожидания. Дагестан это чудо, и
    читать дальше

    хочется возвратиться туда обязательно. Буду рекомендовать всем, кто хочет новых впечатлений, посетить эту прекрасную, гостеприимную республику! Особая благодарность нашему гиду Индире за профессионализм и чуткость!

  • С
    Степанова
    16 мая 2024
    Дагестанские каникулы
    Тур немного тяжеловат - по 8-9 часов в день на автобусе по горным дорогам. Но в целом очень интересно все было.
  • С
    Соловьева
    16 мая 2024
    Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
    Большое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа супер.
    Большое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа супер
  • Я
    Яна
    16 мая 2024
    Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
    Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена, было достаточно свободного времени.
    читать дальше

    Отдельное восхищение гидами и организаторами поездки – было сделано все для нашего комфорта! Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!

    Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегруженаПоездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегруженаПоездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегруженаПоездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена
  • Я
    Яна
    16 мая 2024
    Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
    Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Программа не перегружена, было достаточно свободного времени, насыщенная программа. Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Тайны древнего Дербента
  2. Дагестан на максимум. Вcе включено
  3. Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
  4. Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
  5. Дагестанские каникулы
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Экраноплан «Лунь»
  2. Сулакский каньон
  3. Бархан Сарыкум
  4. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит тур в Дербенте в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Популярные места" можно забронировать 10 авторских туров от 16 900 до 39 500. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самый интересный из 10 туров в Дербенте на 2024 год по теме «Популярные места», 27 ⭐ отзывов, цены от 16900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам