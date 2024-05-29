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Авторский тур
3 дня
Тайны древнего Дербента
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестан на максимум. Вcе включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
26 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 39 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Начало: Г. Махачкала
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанские каникулы
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 24 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Начало: Республика Дагестан, город Кизилюрт
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
16 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 24 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Баку - город древней истории и пылающих небоскребов
Начало: Г. Дербент, ул. Ленина, 41
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана29 мая 2024Очень хорошая поездка в Дагестан для ознакомления, за 5 дней был и активный и спокойный отдых, если на 3й день не брать экскурсии, то можно провести день в Дербенте, что тоже приятно!
- ИИгорь29 мая 2024Провели 5 незабываемых дней с 22 по 26 мая в Дагестане с принимающей стороной. Проживание первые 3 ночи было в
- ННика28 мая 2024Отличный тур! Я всем довольна. Организаторам данного мероприятия большое спасибо!
- ООльга28 мая 2024Здравствуйте Отдых прошёл успешно 👍 Есть маленькое замечание - гиды у других групп раскрывают более, расширено, интересные факты рассказывают. Водитель был очень хороший, аккуратный на дорогах.
- ИИрина23 мая 2024Была в туре" Жемчужины Дагестана". Всё было очень здорово! Всё чётко организовано. Двгестан прекрасен!!!! Великолепная природа,история,,гостеприимство, еда(невозможно оторваться,прибавила несколько килограмм)
- ООльга22 мая 2024Наш тур проходил с 16 по 20 мая. Наши с коллегой впечатления превзошли все наши ожидания. Дагестан это чудо, и
- ССтепанова16 мая 2024Тур немного тяжеловат - по 8-9 часов в день на автобусе по горным дорогам. Но в целом очень интересно все было.
- ССоловьева16 мая 2024Большое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа супер.
- ЯЯна16 мая 2024Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена, было достаточно свободного времени.
- ЯЯна16 мая 2024Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Программа не перегружена, было достаточно свободного времени, насыщенная программа. Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Популярные места»
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