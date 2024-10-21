1 день

Прибытие. Сулакский каньон, пещера Нохъо

Ваше приключение начинается по прибытию, в 11:00 вы встречаетесь с гидом и сразу отправляетесь знакомиться с республикой.

Заедем пообедать и отдохнем после дороги.

А после вкусного и сытного обеда отправимся увидеть Сулакский каньон — глубочайший каньон Европы, который глубже даже чем Гранд каньон в Америке.

Здесь мы покатаемся на катере - это путешествие в котором каждый уголок природы раскрывает историю и мощь этого уникального места и вы сможете ощутить пленительное единство с природой.

А еще посетим пещеру Нохъо, которая состоит из трех пещер соединенных лабиринтами, это место точно не оставит вас равнодушными.

Вечером ужинаем в ресторане Главрыба и заселяемся в гостиницу.

Тайминг дня:

11:00 встреча;

12:30 обед в саду Саламановых или на Янтарном форелевом хозяйстве;

13:30 пещера Нохъо;

15:00 трансфер в Зубутли (бухта);

15:40 катание на катере по каньону;

17:00 выезд из Зубутли;

18:30 приветственный ужин в Главрыбе.

Размещение: база отдыха в районе Сулакского каньона.

Питание: обед на маршруте, приветственный ужин.