Приключения в стране гор. Экскурсионный тур по Дагестану

Приключения в стране гор
Отправляемся в настоящее приключение по Дагестану: Сулакский каньон, Гамсутль, Матлас, Гоор, Салтинский водопад и Тобот, затем добавим немного экстрима поездке в пещере Нохъо, где есть подвесной мосту между скал на высоте 20-этажного дома.

Мы покатаемся на катерах и сапах, будем обедать у местных жителей, несколько дней проживём в горах и один день проведем в самом старом городе России.
5
3 отзыва
Приключения в стране гор. Экскурсионный тур по Дагестану
Приключения в стране гор. Экскурсионный тур по Дагестану
Приключения в стране гор. Экскурсионный тур по Дагестану
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Сулакский каньон, пещера Нохъо

Ваше приключение начинается по прибытию, в 11:00 вы встречаетесь с гидом и сразу отправляетесь знакомиться с республикой.

Заедем пообедать и отдохнем после дороги.

А после вкусного и сытного обеда отправимся увидеть Сулакский каньон — глубочайший каньон Европы, который глубже даже чем Гранд каньон в Америке.

Здесь мы покатаемся на катере - это путешествие в котором каждый уголок природы раскрывает историю и мощь этого уникального места и вы сможете ощутить пленительное единство с природой.

А еще посетим пещеру Нохъо, которая состоит из трех пещер соединенных лабиринтами, это место точно не оставит вас равнодушными.

Вечером ужинаем в ресторане Главрыба и заселяемся в гостиницу.

Тайминг дня:

  • 11:00 встреча;
  • 12:30 обед в саду Саламановых или на Янтарном форелевом хозяйстве;
  • 13:30 пещера Нохъо;
  • 15:00 трансфер в Зубутли (бухта);
  • 15:40 катание на катере по каньону;
  • 17:00 выезд из Зубутли;
  • 18:30 приветственный ужин в Главрыбе.

Размещение: база отдыха в районе Сулакского каньона.

Питание: обед на маршруте, приветственный ужин.

Прибытие. Сулакский каньон, пещера НохъоПрибытие. Сулакский каньон, пещера НохъоПрибытие. Сулакский каньон, пещера НохъоПрибытие. Сулакский каньон, пещера Нохъо
2 день

Ирганайское водохранилище, Хунзах, водопад Тобот

После вкусного завтрака мы отправляемся на Ирганайское водохранилище, где у вас будет возможность прокатиться на сапах, если позволят погодные условия.

Во время прогулки по водохранилищу вы сможете исследовать его красоту и уникальность с новой стороны.

Когда придет время для отдыха, мы организуем пикник на берегу водохранилища, где можно насладиться вкусными закусками и освежающими напитками.

Далее отправляемся в село Хунзах, где вы окунетесь в богатую историю и увидите невероятные природные чудеса.

Первое место, которое обязательно стоит посетить, водопад Тобот, который падает с высоты 100 метров.

Каменная чаша — природное чудо, лабиринт образованный самой природой.

Последняя локация сегодня — это необычное секретное место, расположенное в Мочохе.

А вечером заселяемся в гостевом доме и отдыхаем после насыщенного дня.

Тайминг дня:

  • 8:00 завтрак;
  • 9:00 выезд с багажом;
  • 11:00 Ирганайское водохранилище (катание на сапах по желанию и по погоде);
  • 12:00 пикник на водохранилище;
  • 13:30 Хунзах. Водопад Тобот;
  • 14:30 Матлас;
  • 15:30 Каменная чаша;
  • 16:30 секретное место в Мочохе, кофе из турки;
  • 18:00 размещение в гостевом доме.

Размещение: гостевой дом в горах.

Питание: завтрак, обед-пикник на маршруте.

Ирганайское водохранилище, Хунзах, водопад ТоботИрганайское водохранилище, Хунзах, водопад ТоботИрганайское водохранилище, Хунзах, водопад ТоботИрганайское водохранилище, Хунзах, водопад Тобот
3 день

Селения Кахиб и Гоор

Позавтракали и снова в дорогу.

Сегодня наш путь лежит к двум старинным селениям Кахиб и Гоор.

Здесь мы попробуем аутентичную местную кухню, приготовленную с любовью и традицией, жителями аула.

Узнаем не только об их традиционных блюдах, но и о жизни местных жителей, их обычаях и культуре, и посетим знаменитый язык Тролля.

А еще сегодня нас ждет волшебная фотосессия в национальных костюмах в месте с потрясающими пейзажами и захватывающими видами.

После обеда отправляемся в Карадахскую теснину — которое окутывает атмосферой тайны и загадки в то время как пробираешься через узкие ущелья и проходить между высокими скалами.

Тайминг дня:

  • 9:00 завтрак;
  • 10:00 Кахиб;
  • 12:00 Гоор. Язык Тролля. Фотосессия в национальных костюмах на Гооре;
  • 14:00 обед у местных жителей;
  • 15:30 Карадахская теснина;
  • 17:30 размещение в гостевом доме.

Размещение: гостевой дом в горах.

Питание: завтрак, обед на маршруте.

Селения Кахиб и ГоорСеления Кахиб и ГоорСеления Кахиб и ГоорСеления Кахиб и Гоор
4 день

Аул-призрак Гамсутль, Салтинская теснина и водопад

Сегодня мы с вами выезжаем из гостевого дома и едем дальше в нашем путешествии.

Гамсутль — село в котором еще 40 лет назад кипела жизнь, а сейчас его называют аул-призрак.

Чтобы добраться сюда нужно будет немного подняться в гору, но виды которые вам откроются здесь точно никого не оставят равнодушными.

После вкусного обеда направляемся в Дербент, через Салтинскую теснину, в которой насладимся потрясающей красотой ее впечатляющего водопада.

Вы будете ошеломлены невероятными ландшафтами, гордо возвышающимися скалами и ревущей водой, окутанной таинственной атмосферой.

Тайминг дня:

  • 8:00 завтрак;
  • 9:00 выезд с багажом;
  • 10:30 Гамсутль;
  • 13:30 обед у местных жителей;
  • 14:30 Салтинская теснина и водопад;
  • 16:00 переезд в Дербент;
  • 19:30 размещение в Дербенте.

Размещение: Дербент.

Питание: завтрак, обед на маршруте.

Аул-призрак Гамсутль, Салтинская теснина и водопадАул-призрак Гамсутль, Салтинская теснина и водопадАул-призрак Гамсутль, Салтинская теснина и водопадАул-призрак Гамсутль, Салтинская теснина и водопад
5 день

Дербент: крепость Нарын-Кала, прогулка по магалам. Отъезд

Мы начнем наш день с удивительного исторического памятника — Нарын Кала.

Вы сможете пройтись по его залам и помещениям, ощутить себя настоящим исследователем прошлого.

Прогуляемся по узким и красивым улочкам магал, посетим Джума-мечеть, которая является одной из древнейших построек своего рода в России.

Побываем в Армянском храме.

И чтобы полностью отдохнуть и еще раз насладиться вкусами дагестанской кухни, мы отправимся с вами в иммерсивное кафе.

Лунь —экраноплан-ракетоносец, единственное в своем роде воздушное судно, на побережье в Дербенте.

Тайминг дня:

  • 9:00 завтрак / выезд с багажом;
  • 10:30 Нарын Кала;
  • 11:30 прогулка по магалам, Джума мечеть, Армянский храм;
  • 13:30 обед в иммерсивном кафе;
  • 14:30 Лунь;
  • 15:30 выезд в Махачкалу;
  • 17:30-18:00 прибытие в Махачкалу.

Питание: завтрак, обед в иммерсивном кафе.

Дербент: крепость Нарын-Кала, прогулка по магалам. ОтъездДербент: крепость Нарын-Кала, прогулка по магалам. ОтъездДербент: крепость Нарын-Кала, прогулка по магалам. ОтъездДербент: крепость Нарын-Кала, прогулка по магалам. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение — 12 000 руб. /весь период тура.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные по уровню.

Варианты проживания

Эко-туркомплекс «Главрыба»

1 ночь

Проект экотуркомплекс «Главрыба» реализуется уже более 18 лет. Начав с коптильни и небольшого форелевого хозяйства, комплекс развился до одной из главных туристических достопримечательностей Дагестана и Северного Кавказа! Пол и стены украшают ковры ручной работы, над камином (или очагом) полка со старинными предметами быта горцев.

Эко-туркомплекс «Главрыба»Эко-туркомплекс «Главрыба»Эко-туркомплекс «Главрыба»Эко-туркомплекс «Главрыба»Эко-туркомплекс «Главрыба»Эко-туркомплекс «Главрыба»

Сафари Чалда

2 ночи

База отдыха расположена в центре Дагестана. Все эти дни вы будете жить на базе отдыха в уютных и комфортных номерах. SAFARI CHALDA — три года назад на месте дачи создали базу отдыха для гостей Дагестана. Это начиналось как маленький семейный бизнес, но он стал нечто большим.

Прекрасные работники, гиды и другой персонал наравне с нами вкладывали душу в свою работу и превратили это место в райский уголок, в который двое из трех гостей возвращаются!

Сафари ЧалдаСафари ЧалдаСафари ЧалдаСафари ЧалдаСафари ЧалдаСафари Чалда

Хадиджа

2 ночи

Гостевой дом «Хадиджа» расположен в Хунзахском районе в селе м. Гоцатль. В гостевом доме имеются 16-комнат на 36-человек. Все номера 2-х местные, есть номера с одним большим кроватью так же есть номера с двумя одноместными кроватями.

ХадиджаХадиджаХадиджаХадиджаХадиджаХадиджа

Океан

1 ночь

Гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море. Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг: 15 — метровый бассейн.

Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.

ОкеанОкеанОкеанОкеанОкеанОкеан

Сафия

1 ночь

Отель расположен на первой береговой линии Каспийского моря в г. Дербенте в 1.8 км от центра и в 500 м от муниципального пляжа. К услугам представлены уютные номера с прямым видом на море и балконом. Также имеются номера с окнами на тихий двор, в 100 м от транспортных магистралей.

СафияСафияСафияСафияСафияСафия

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание: завтраки, обеды, приветственный ужин
  • Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Экологические сборы
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Доплата за одноместное размещение - 12 000 руб. /весь период тура
  • Питание (кроме включенного в основную стоимость)
Место начала и завершения?
Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда и наряды для фотосессий;
  • наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
  • удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками);
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем, гигиеническая помада;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • кепка / панамка.

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается тур?

Места сбора группы: г. Махачкала, до 11:00 ж/д вокзал или аэропорт.

Места отъезда группы: г. Махачкала, после экскурсии трансфер в аэропорт или ж/д вокзал. Ориентировочное время прибытия около 18:00.

На чем мы будем передвигаться?

Внутри маршрутные перевозки осуществляются на автобусе (18/20 местный).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
21 окт 2024
С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты, но всегда в итоге, оказывается, что еду с Большой Страной)) И всегда встречающая компания оказывается самой лучшей, и отдых комфортным)
С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,
А
13 окт 2024
Отпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительные экскурсии и не было никаких проблем, на связи 24/7, ни на секунду не чувствовала себя брошенной, спасибо за все!
Отпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительныеОтпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительные
В
13 окт 2024
Очень рада, что съездила в этот тур и прошла всеми тропами! У нас подобралась отличная команда! А красоты Домбая непередаваемы! Это надо увидеть, услышать и почувствовать на себе. Нам удалось
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погулять и в солнечные дни, и в пасмурные, а в последний день словили небольшой дождь. Но это не помешало наслаждаться красотами природы. Так же, как и сложные подъемы). Но нашим гидом был выбран такой темп, чтобы все получали удовольствие от процесса. Кстати, палки мне не пригодились. Так что если вы привыкли к движению или занимаетесь спортом, то с палками можно не заморачиваться.

Касательно проживания. В нашем отеле был прекрасный и открытый персонал! Чисто, уютно и вкусно! Кормили на убой. Правда, мне не хватило мяса, потому что привыкла питаться определенным образом. Но рядом много кафе, где можно попросить приготовить еду на вынос. Так что решение всегда найдется.

Отдельно хочу поблагодарить нашего гида, сказочника и главный двигатель нашего путешествия - Сеита! Сеит - профессионал своего дела и просто прекрасный человек, который любит свой край. И эта любовь передавалась и нам. А свежий кофе на привале и веселые байки стоят отдельного внимания). Благодаря таким моментам я с еще большей теплотой вспоминаю свое путешествие.

Спасибо все организаторам и участникам этого похода! С удовольствием попробую новые маршруты.

Тур входит в следующие категории Дербента

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