Мы покатаемся на катерах и сапах, будем обедать у местных жителей, несколько дней проживём в горах и один день проведем в самом старом городе России.
Программа тура по дням
Прибытие. Сулакский каньон, пещера Нохъо
Ваше приключение начинается по прибытию, в 11:00 вы встречаетесь с гидом и сразу отправляетесь знакомиться с республикой.
Заедем пообедать и отдохнем после дороги.
А после вкусного и сытного обеда отправимся увидеть Сулакский каньон — глубочайший каньон Европы, который глубже даже чем Гранд каньон в Америке.
Здесь мы покатаемся на катере - это путешествие в котором каждый уголок природы раскрывает историю и мощь этого уникального места и вы сможете ощутить пленительное единство с природой.
А еще посетим пещеру Нохъо, которая состоит из трех пещер соединенных лабиринтами, это место точно не оставит вас равнодушными.
Вечером ужинаем в ресторане Главрыба и заселяемся в гостиницу.
Тайминг дня:
- 11:00 встреча;
- 12:30 обед в саду Саламановых или на Янтарном форелевом хозяйстве;
- 13:30 пещера Нохъо;
- 15:00 трансфер в Зубутли (бухта);
- 15:40 катание на катере по каньону;
- 17:00 выезд из Зубутли;
- 18:30 приветственный ужин в Главрыбе.
Размещение: база отдыха в районе Сулакского каньона.
Питание: обед на маршруте, приветственный ужин.
Ирганайское водохранилище, Хунзах, водопад Тобот
После вкусного завтрака мы отправляемся на Ирганайское водохранилище, где у вас будет возможность прокатиться на сапах, если позволят погодные условия.
Во время прогулки по водохранилищу вы сможете исследовать его красоту и уникальность с новой стороны.
Когда придет время для отдыха, мы организуем пикник на берегу водохранилища, где можно насладиться вкусными закусками и освежающими напитками.
Далее отправляемся в село Хунзах, где вы окунетесь в богатую историю и увидите невероятные природные чудеса.
Первое место, которое обязательно стоит посетить, водопад Тобот, который падает с высоты 100 метров.
Каменная чаша — природное чудо, лабиринт образованный самой природой.
Последняя локация сегодня — это необычное секретное место, расположенное в Мочохе.
А вечером заселяемся в гостевом доме и отдыхаем после насыщенного дня.
Тайминг дня:
- 8:00 завтрак;
- 9:00 выезд с багажом;
- 11:00 Ирганайское водохранилище (катание на сапах по желанию и по погоде);
- 12:00 пикник на водохранилище;
- 13:30 Хунзах. Водопад Тобот;
- 14:30 Матлас;
- 15:30 Каменная чаша;
- 16:30 секретное место в Мочохе, кофе из турки;
- 18:00 размещение в гостевом доме.
Размещение: гостевой дом в горах.
Питание: завтрак, обед-пикник на маршруте.
Селения Кахиб и Гоор
Позавтракали и снова в дорогу.
Сегодня наш путь лежит к двум старинным селениям Кахиб и Гоор.
Здесь мы попробуем аутентичную местную кухню, приготовленную с любовью и традицией, жителями аула.
Узнаем не только об их традиционных блюдах, но и о жизни местных жителей, их обычаях и культуре, и посетим знаменитый язык Тролля.
А еще сегодня нас ждет волшебная фотосессия в национальных костюмах в месте с потрясающими пейзажами и захватывающими видами.
После обеда отправляемся в Карадахскую теснину — которое окутывает атмосферой тайны и загадки в то время как пробираешься через узкие ущелья и проходить между высокими скалами.
Тайминг дня:
- 9:00 завтрак;
- 10:00 Кахиб;
- 12:00 Гоор. Язык Тролля. Фотосессия в национальных костюмах на Гооре;
- 14:00 обед у местных жителей;
- 15:30 Карадахская теснина;
- 17:30 размещение в гостевом доме.
Размещение: гостевой дом в горах.
Питание: завтрак, обед на маршруте.
Аул-призрак Гамсутль, Салтинская теснина и водопад
Сегодня мы с вами выезжаем из гостевого дома и едем дальше в нашем путешествии.
Гамсутль — село в котором еще 40 лет назад кипела жизнь, а сейчас его называют аул-призрак.
Чтобы добраться сюда нужно будет немного подняться в гору, но виды которые вам откроются здесь точно никого не оставят равнодушными.
После вкусного обеда направляемся в Дербент, через Салтинскую теснину, в которой насладимся потрясающей красотой ее впечатляющего водопада.
Вы будете ошеломлены невероятными ландшафтами, гордо возвышающимися скалами и ревущей водой, окутанной таинственной атмосферой.
Тайминг дня:
- 8:00 завтрак;
- 9:00 выезд с багажом;
- 10:30 Гамсутль;
- 13:30 обед у местных жителей;
- 14:30 Салтинская теснина и водопад;
- 16:00 переезд в Дербент;
- 19:30 размещение в Дербенте.
Размещение: Дербент.
Питание: завтрак, обед на маршруте.
Дербент: крепость Нарын-Кала, прогулка по магалам. Отъезд
Мы начнем наш день с удивительного исторического памятника — Нарын Кала.
Вы сможете пройтись по его залам и помещениям, ощутить себя настоящим исследователем прошлого.
Прогуляемся по узким и красивым улочкам магал, посетим Джума-мечеть, которая является одной из древнейших построек своего рода в России.
Побываем в Армянском храме.
И чтобы полностью отдохнуть и еще раз насладиться вкусами дагестанской кухни, мы отправимся с вами в иммерсивное кафе.
Лунь —экраноплан-ракетоносец, единственное в своем роде воздушное судно, на побережье в Дербенте.
Тайминг дня:
- 9:00 завтрак / выезд с багажом;
- 10:30 Нарын Кала;
- 11:30 прогулка по магалам, Джума мечеть, Армянский храм;
- 13:30 обед в иммерсивном кафе;
- 14:30 Лунь;
- 15:30 выезд в Махачкалу;
- 17:30-18:00 прибытие в Махачкалу.
Питание: завтрак, обед в иммерсивном кафе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение — 12 000 руб. /весь период тура.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные по уровню.
Варианты проживания
Эко-туркомплекс «Главрыба»
Проект экотуркомплекс «Главрыба» реализуется уже более 18 лет. Начав с коптильни и небольшого форелевого хозяйства, комплекс развился до одной из главных туристических достопримечательностей Дагестана и Северного Кавказа! Пол и стены украшают ковры ручной работы, над камином (или очагом) полка со старинными предметами быта горцев.
Сафари Чалда
База отдыха расположена в центре Дагестана. Все эти дни вы будете жить на базе отдыха в уютных и комфортных номерах. SAFARI CHALDA — три года назад на месте дачи создали базу отдыха для гостей Дагестана. Это начиналось как маленький семейный бизнес, но он стал нечто большим.
Прекрасные работники, гиды и другой персонал наравне с нами вкладывали душу в свою работу и превратили это место в райский уголок, в который двое из трех гостей возвращаются!
Хадиджа
Гостевой дом «Хадиджа» расположен в Хунзахском районе в селе м. Гоцатль. В гостевом доме имеются 16-комнат на 36-человек. Все номера 2-х местные, есть номера с одним большим кроватью так же есть номера с двумя одноместными кроватями.
Океан
Гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море. Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг: 15 — метровый бассейн.
Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.
Сафия
Отель расположен на первой береговой линии Каспийского моря в г. Дербенте в 1.8 км от центра и в 500 м от муниципального пляжа. К услугам представлены уютные номера с прямым видом на море и балконом. Также имеются номера с окнами на тихий двор, в 100 м от транспортных магистралей.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Питание: завтраки, обеды, приветственный ужин
- Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Экологические сборы
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Доплата за одноместное размещение - 12 000 руб. /весь период тура
- Питание (кроме включенного в основную стоимость)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда и наряды для фотосессий;
- наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками);
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем, гигиеническая помада;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- кепка / панамка.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Места сбора группы: г. Махачкала, до 11:00 ж/д вокзал или аэропорт.
Места отъезда группы: г. Махачкала, после экскурсии трансфер в аэропорт или ж/д вокзал. Ориентировочное время прибытия около 18:00.
На чем мы будем передвигаться?
Внутри маршрутные перевозки осуществляются на автобусе (18/20 местный).