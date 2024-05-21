1 день

Прибытие. Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище

Встреча в аэропорту: в 8:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура, (рекомендуем выбрать прилет до 7:00, чтоб задержки рейса не повлияли на программу тура).

в 8:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура, (рекомендуем выбрать прилет до 7:00, чтоб задержки рейса не повлияли на программу тура). Встреча в Махачкале и начало тура:в 9:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Бархан Сарыкум — Дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе.

Девушкам советую взять свои лучшие наряды для эффектных кадров.

Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки.

Обед в Глав Рыбе — экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, находится на берегу бирюзовой реки Сулак.

В Дагестане принято сперва накормить гостя, именно в Глав Рыбе мы отведаем свежей форели от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы).

Катера по каньону — с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака.

От Главрыбы спустимся на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли.

Смотровая «Хадум» — самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря.

Поднявшись на самую высокую смотровую на каньон, мы полюбуемся на бирюзовые воды и насладимся силой и красотой каньона.

Смотровая «язык тещи» — скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу — которая является самой большой арочной платиной в России.

Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованный на реке Сулак.

По вечерам мы оказываемся на этой смотровой площадке, где успеваем провести закат со своими близкими и новыми друзьями.

После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение в легендарный Барн Хаус — это современные и уютные домики среди высоких гор и скал.

Ужин — после размещения мы поужинаем в самом комплексе, нам подадут национальное блюдо «Аварский Хинкал».

После ужина будет возможность собраться у костра, на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида.