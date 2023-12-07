Дагестан на максимум. Вcе включено

Групповой тур в Дербенте

Дагестан на максимум

За 5 дней мы посетим все самые красивые локации и топовые смотровые площадки Дагестана, а также тайные места, в которых мало кто побывал.

Проживание в барн-хаусах – современных, удобных и уютных домиках с панорамными окнами на горы, трехразовое питание, комфортный транспорт и сопровождение гида, все входные билеты и активности, катание на катерах и джипинги, экскурсии и мастер-классы.

Мы выработали такой тайминг, который позволит посещать многие локации с минимальным количеством посторонних людей.
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
Дагестан на максимум. Вcе включено
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даты

Что вас ожидает:

Катание на катере
Катание на катере
Получим заряд мощной энергии, катаясь на катере по Сулакскому каньону под самыми красивыми водопадами
Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Он же дагестанский Мачу-Пикчу, один из древнейших аулов, известный своими уникальными постройками в скалах и домом последнего жителя
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Побегаем по мини-пустыне, помечтаем и получим заряд песчаной релаксации
Язык Тролля
Язык Тролля
Она же Девичья скала, имеет длину 5 метров, высота над уровнем моря составляет около 1700 метров. С этой точки открывается великолепный вид
Ветряные качели
Ветряные качели
У вас будет возможность покататься на 4-метровых качелях с безумными видами на горы и водохранилища, сделать редкие фото на память
Древний край горных башен
Древний край горных башен
В Дагестане есть настоящая страна башен, мы с вами обязательно их посетим и расскажем истории и легенды

Программа тура по дням

1 день

С ветерком на катере

Встреча в аэропорту: в 8:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам если вы прилетите в первый день тура (рекомендую выбрать прилет до 7:00, чтоб задержки рейса не повлияли на программу тура).

Встреча в Махачкале и начало тура: в 9:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Сулакский каньон – бархан Сарыкум – Главрыба – Чиркейское водохранилище – джипинг – катание на катерах – смотровые площадки.

Группа собрана, и мы готовы к сказочному путешествию по Дагестану!

Бархан Сарыкум – дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе.

Девушкам советую взять свои лучшие наряды для эффектных кадров. Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки.

Обед в Главрыбе – экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, находится на берегу бирюзовой реки Сулак.

В Дагестане принято сперва накормить гостя, именно в Главрыбе мы отведаем свежей форели, от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы).

Катера по каньону – мое самое любимое, мы с вами с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака.

Чтобы покататься на катере по каньону, надо от Главрыбы спуститься на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли.

Сулакский каньон – визитка республики Дагестан, самый глубочайший каньон в Европе, глубина 1920 м. протяженность более 53 км.

Смотровая «Хадум» – самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря.

Поднявшись на самую высокую смотровую на каньон, мы полюбуемся на бирюзовые воды и насладимся силой и красотой каньона.

Смотровая «язык тещи» – скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу, которая является самой большой арочной платиной в России.

Данная смотровая подойдет для любителей экстрима и острых ощущений.

Чиркейское водохранилище – крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованное на реке Сулак, глубиной 220 м и площадью 42 т. кв. км.

Мы окажемся на этой смотровой площадке, где успеем провести закат со своими близкими и новыми друзьями. Местные называют его чиркейским морем.

После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение в легендарный барн-хаус – это современные и уютные домики среди высоких гор и скал. Это место очень завораживает своей великолепной природой и чистейшим горным воздухом. Гарантировано перевернет ваше представление об активном отдыхе.

На территории есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса и бесплатный wi-fi.

Ужин – после размещения мы поужинаем в самом комплексе, нам подадут национальное блюдо «Аварский Хинкал».

После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида.

С ветерком на катереС ветерком на катереС ветерком на катереС ветерком на катереС ветерком на катереС ветерком на катереС ветерком на катереС ветерком на катереС ветерком на катереС ветерком на катере
2 день

Аул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горах

Утром в 8:00 завтрак по-дагестански, и сразу в горы.

В этот день нас ждет много интересного и необычного. Свои чемоданы можете оставить в номерах, а с собой взять немного вещей для легкого треккинга в горы.

Аул-призрак Гамсутль – он же дагестанский Мачу Пикчу, одно из самый древних населений России, находится на высоте 1500 м и поражает своей уникальностью, архитектурой и местоположением.

Первым делом, пока еще не жарко, направимся к Гамсутлю, у подножья горы мы пересядем на УАЗики и подъедем максимально близко к аулу-призраку, оставшуюся дорогу пройдем пешком (ходить около 40 минут), (можно и на лошадях, 1000 руб.).

Обед – после того как спустимся, внизу нас ожидает вкусный и сытный обед; шашлык, плов, ботишал и лагман (а также чай, нарезка и компот).

Чохские террасы – это искусственно созданные террасы для выращивания зерновых культур, считается, что именно здесь родилась террасная культура, возделывания земли.

Это место прекрасно подходит для кофе, который гид сварит прямо перед вами с видом на прекрасные виды.

Салтинская теснина – удивительный памятник природы протяженностью 500 метров.

По узкой тропе мы с вами пройдемся по красивой теснине. В начале ширина теснины около 40 метров, чем дальше идешь, тем теснее становится и замечаешь, как вокруг тебя вырастают стены до 15 метров, после чего неожиданно появляется сказочный подземный водопад.

Подземный водопад – настоящее чудо природы, изюминка Дагестана, скрытый от посторонних глаз среди гор Дагестана, самый необычный и интересный 20-метровый водопад под землей. С 1983 г. Является памятником природы.

Ужин в Гунибе – нас ждут новые национальные блюда в ресторане который находится в Гунибе – это аул о красоте которого писали многие известные поэты и писатели. Он имеет значение для всего Дагестана, именно здесь в 1859 г. закончилась Кавказская война.

После ужина свободное время, желающие могут собраться так же у костра и продолжить теплый вечер играя в разные застольные игры во главе с гидом.

Аул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горахАул-призрак Гамсутль, подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Гуниб, кофе-брейк в горах
3 день

Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храм

Язык Тролля – Карадахская теснина – Кахиб и Гоор – Датунский храм

Завтракаем в 8:00 и выдвигаемся в путь.

Этот день отличное место для любителей природы, ярких впечатлений и острых ощущений.

Карадахская теснина – самая высокогорная теснина в России, его ширина от 2 до 4 метров, высота 170 метров и длина более 500 метров.

Мы с вами прогуляемся по канатным дорогам и красивым лестницам, очень живописные и красивые места ждут нас по дороге к теснине. Сама теснина очень завораживает своими видами и изгибами которые постоянно меняют форму.

Кахиб и Гоор – они известны своими легендарными башнями и смотровыми площадками, это действующие аулы в Шамильском районе Дагестана, расположенные очень близко друг к другу.

В сопровождении местного гида – Аксакала, мы с вами прогуляемся по красивым смотровым местам этих аулов дойдем до башен и услышим легенды и истории их создания.

Язык тролля – пятиметровый скалистый выступ над пропастью с видом на потрясающую долину Аварского Койсу, одно из популярных мест притягивающая туристов в Дагестане.

На этой локации мы будем делать эффектные фото на краю обрыва в ярких папахах и костюмах. Есть несколько таких выступов, каждый красив по своему.

Обед в Кахибе – мы с вами отправимся в один из этно-домов где попробуем местные блюда, а так же желающие могут научиться готовить по старому рецепту горцев.

Датунский храм – самая древняя христианская церковь на территории Дагестане, была построена грузинскими миссионерами в начале 11 века.

Храм находится в живописном и красивом ущелье. Стены храма очень хорошо сохранились на сегодняшний день.

После всех приключений мы поужинаем по дороге в ресторане «Лагуна Голхинг» который находится над красивым гунибским водохранилищем, и отправимся в барн хаус.

Уединение с природой и комфортный отдых – лучшее что произойдет с вами.

Язык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Кахиб и Гоор - Датунский храм
4 день

Водопады, Каменная чаша, экстрим-парк Матлас, Хунзахское плато

Завтракаем в 8:00 и съезжаем с вещами и чемоданами. Отправляемся в топовые места где можно сделать много интересных фото.

Хунзахское плато – с его обрывов стекают серебряные водопады и располагаются древние аулы. Высота – 1700 м, а длина – 29 километров.

Во время прогулки на этом плато виды кажутся картинками, мы пройдемся с вами до водопадов Тобот и Итлятляр.

Водопад Итлятляр – один из самых высоких водопадов в России, высота которого достигает до 100 метров.

Водопад Тобот – является самым красивым водопадом Дагестана, образованный от разных мелких рек впадающий в плато длиной до 70 метров.

На обед мы с вами попробуем 5 разных национальных блюд аварского народа, и обязательно попробуем всеми известную абрикосовую кашу на десерт.

Экстрим-парк Матлас – это место популярно своими видами на горы и водопадами.

Мы с вами прогуляемся под Ханским водопадом, обновим свой альбом интересными фотографиями, а желающие могут прокатиться на зиплайне длиной 700 метров (1000 руб.).

Каменная чаша – это галерея внутри скал, огромные природные залы, где вместо потолков над вами синее небо Дагестана.

Чтобы попасть внутрь, мы с вами пройдем по крайне узкому коридорчику и зайдем в саму каменную чашу. После чего мы прощаемся с аварскими землями.

Далее нас ждет древний город, музей под открытым небом – город Дербент – и заселение в отель на берегу Каспийского моря.

После заселения нас ждет ужин, где мы попробуем одно из вкуснейших блюд южного Дагестана «табасаранское чуду».

Свободное время в Дербенте.

Вечером у вас будет возможность пойти на самый мультимедийный фонтан в России, вход бесплатный (с 18:00 до 22:00).

Либо совершить прогулку по красивым улицам города: ул. Мамедбекова (красивая улица вдоль крепостной стены), пер. Казем-Бека или улица счастливых людей, а так же можно прогуляться по набережной на ул. Х. Тагиева.

Водопады, Каменная чаша, экстрим-парк Матлас, Хунзахское платоВодопады, Каменная чаша, экстрим-парк Матлас, Хунзахское платоВодопады, Каменная чаша, экстрим-парк Матлас, Хунзахское платоВодопады, Каменная чаша, экстрим-парк Матлас, Хунзахское плато
5 день

Древний Дербент

Крепость Нарын-Кала – Магалы – Джума-мечеть – экраноплан Лунь – базар.

8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля, грузим чемоданы в машину и направляемся знакомится с каспийским монстром и историческим городом.

Каспийский монстр или экраноплан Лунь являлся гордостью советского союза, гибрид корабля и самолета. Советский ударный ракетоносец проект 903.

Еще одна супер-локация для запоминающихся кадров. Огромный гибрид на песку каспийского моря уверенно удивит вас и оставит массу впечатлений.

Крепость Нарын-Кала – главная достопримечательность Дербента. Была построена по приказу персидского правителя в 6 веке. Одна из крупнейших в мире и самая старая крепость в России.

Прогуляемся по крепости, старым улочкам магалов и заглянем в Джума Мечеть расскажу вам все тайны, историю и легенды Дербента.

Магалы – это исторические кварталы в старой части города Дербент, здесь сохранились многовековые дома, Мечети и восточные бани.

Джума-мечеть – самая старая мечеть в России и на территории СНГ. Дата постройки 733-734 года.

Базар и сувениры – пойдем гулять по рынку и сувенирным магазинам!

Что привезти домой?

  • Серебряные украшения (серьги, браслет, кольцо);
  • Папаха, рог, ножи, кинжалы, ковры, посуда;
  • Магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.
  • Куртки, тапочки, шкуры (из коровы, из овчины);
  • Урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, специи, варенье мясо и т. п.

Обед в этнодоме. Наш крайний обед пройдет не обычно, у нас будет иммерсивный обед на полу (стол 30 см) на удобных подушках. Где мы попробуем блюда Южного Дагестана. Примерим национальную одежду горянки и джигита.

Обязательно подведем итоги нашей квест-игры, за полученные баллы вручим победителям маленькие но приятные призы.

Окончание тура и вылет.

Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент.

Далее мы везем вас в 2 точки:

  • В аэропорт, если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 18:00)
  • В Махачкалу на южную автостанцию (если вы еще остаетесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты).
Древний ДербентДревний ДербентДревний ДербентДревний ДербентДревний ДербентДревний ДербентДревний ДербентДревний ДербентДревний ДербентДревний Дербент

Проживание

Проживание в барн-хаусах и в отеле г. Дербента.

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Варианты проживания

Барн-хаус (глэмпинг)

3 ночи

Проживание в барн-хаусах – это современные, удобные и уютные домики со всеми удобствами. С панорамными окнами на прекрасные горы, где будем жить 3 ночи.

Барн-хаус – лучшее место для ночевки в горах; место, которое завораживает своей великолепной природой, чистейшим горным воздухом, гарантированно перевернет ваше представление об активном отдыхе!

Утро с видом на горы и закат среди высоких вершин уже ждут вас.

Барн-хаус (глэмпинг)Барн-хаус (глэмпинг)Барн-хаус (глэмпинг)

Отель в Дербенте

1 ночь

Ночь в отеле на берегу Каспийского моря.

Рядом с отелем находится большая и красивая набережная, где также можно провести спокойно свой вечер перед сном.

Отель в ДербентеОтель в ДербентеОтель в ДербентеОтель в ДербентеОтель в ДербентеОтель в Дербенте

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание (завтраки, обеды и ужины)
  • Работа профессионального гида и опытного водителя
  • Комфортный транспорт
  • Джипинг
  • Все входные билеты
  • Все экскурсии на протяжении всего тура
  • Катание на катере по каньону
  • Мастер-класс
  • Активности, подарки и развлечения
  • Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
  • Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же, задержаться, после тура
  • Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
  • Кофе, сваренный на смотровых площадках + вкуснящки к нему
  • Проживание в Барн-Хаусе и в отеле на берегу Каспийского моря. (размещение двух- и трехместное)
  • Уазики для подъема в Гоор и Гамсутль
  • Трансфер из \ в аэропорт
  • Тех. поддержка 24\7. В любое время готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в любой ситуации
Что не входит
  • Билеты из вашего города к месту начала тура и от места окончания
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая, не обтягивающая;
  • удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
  • паспорт;
  • зарядное устройство;
  • личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор;
  • советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
  • обязательно, при себе, имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. развлечений оплачиваются только наличкой;
  • теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывают прохладными).
Где и как начинается тур и где нас заберут?

Перед началом тура за неделю создается группа в WhatsApp, где все участники тура могут познакомиться друг с другом и задавать оставшиеся вопросы менеджеру.

Для вашего удобства сделали 2 точки сбора:

  1. Встреча в аэропорту: в 8:00, аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура(рекомендую выбрать прилет до 7:00, чтоб задержки рейса не повлияли на программу тура).
  2. Встреча в Махачкале, и начало тура в 9:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.

Мы поможем в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же, задержаться после тура.

Где и как заканчивается тур? Отвезут ли нас обратно в аэропорт?

Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент.

Далее мы везем вас в 2 точки:

  • В аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 18:00)
  • В Махачкалу на южную автостанцию. (если вы еще остаетесь в Дагестане, могу помочь вам с заселением в надежный отель или апартаменты.
Что важно знать о питании в рамках тура?

Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание, свяжитесь с нами, и мы обсудим, что вам подойдет.

Какого размера брать чемодан?

Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Можно ли поехать в тур одной / одному?

Да можно приехать в тур одной / одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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