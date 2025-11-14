1 день

Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки

Прибытие утренними рейсами в аэропорт или на ж/д вокзал г. Махачкалы.

12:30 Вас ждет групповой трансфер в древний город Дербент.

По пути у города Избербаш вам откроется вид на гору Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта.

Вы остановитесь на обед (не включён в стоимость тура), чтобы подкрепиться после полёта.

После вкусного и сытного обеда (по-другому в Дагестане не может и быть: будьте готовы) вы заедете в село Маджалис, основанное в 1581 году правителем Кайтагского уцмийства Султаном Ахмад-ханом в качестве новой столицы и собственной резиденции.

Здесь, в музее кайтагской вышивки, местныеженщины, сотрудницы этого музея, познакомят вас с настоящим национальным достоянием республики — древним, практически утраченным искусством.

Вы только представьте — в кайтагской вышивке используется 16 различных швов!

Работа местных мастериц настолько трудоемкая, что на создание одного полотна уходит от трех месяцев до полугода.

В Дербент вы приедете уже к вечеру.

Здесь вы совершите небольшую прогулку по набережной Каспийского моря, после чего разместитесь в гостинице 4* и отдохнете.

Поужинать вы сможете в одном из местных кафе (самостоятельно).

В стоимость входит: транспортные услуги по маршруту, работа гида, входные билеты в музей кайтагской вышивки, ночь в отеле.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160