дек
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки
Прибытие утренними рейсами в аэропорт или на ж/д вокзал г. Махачкалы.
12:30 Вас ждет групповой трансфер в древний город Дербент.
По пути у города Избербаш вам откроется вид на гору Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта.
Вы остановитесь на обед (не включён в стоимость тура), чтобы подкрепиться после полёта.
После вкусного и сытного обеда (по-другому в Дагестане не может и быть: будьте готовы) вы заедете в село Маджалис, основанное в 1581 году правителем Кайтагского уцмийства Султаном Ахмад-ханом в качестве новой столицы и собственной резиденции.
Здесь, в музее кайтагской вышивки, местныеженщины, сотрудницы этого музея, познакомят вас с настоящим национальным достоянием республики — древним, практически утраченным искусством.
Вы только представьте — в кайтагской вышивке используется 16 различных швов!
Работа местных мастериц настолько трудоемкая, что на создание одного полотна уходит от трех месяцев до полугода.
В Дербент вы приедете уже к вечеру.
Здесь вы совершите небольшую прогулку по набережной Каспийского моря, после чего разместитесь в гостинице 4* и отдохнете.
Поужинать вы сможете в одном из местных кафе (самостоятельно).
В стоимость входит: транспортные услуги по маршруту, работа гида, входные билеты в музей кайтагской вышивки, ночь в отеле.
Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи
Позавтракав в гостинице («шведский стол»), полные сил и энергии, отправляйтесь на обзорную экскурсию по самому древнему городу России — Дербенту.
Обязательно начнете свое знакомство с городом и историей с его главной достопримечательности — цитадели «Нарын-Кала» — древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.
После прогулки по крепости и магалам (древней части города) вам обязательно дадут время на то, чтобы пообедать и попробовать местные национальные блюда (не включено в стоимость тура).
Подкрепившись, отправляйтесь в еще одно интереснейшее место — этнодом «Кубачи», гдепосмотритесотни экспонатов разных эпох, тщательно отобранных владельцем), и загляните в музей ковров и декоративно-прикладных искусств, расположенного в Армяно-Григорианской церкви.
В завершении познавательного дня вас ждет поездка ко всеми известному экраноплану «Лунь» — новой достопримечательности в пригороде Дербента.
Этот так называемый «каспийский монстр» поистине производит глубокое впечатление — убедитесь в этом на себе.
Сделав множество шикарных фото с разных ракурсов, можете возвращаться в отель и отдохнуть перед встречей Нового, 2026 года!
В стоимость входит: транспортные услуги по маршруту, работа гида, входные билеты в музеи, ночь в отеле.
Гид может менять последовательность посещения объектов на своё усмотрение.
- вместо посещения экраноплана по решению группы возможна организация экскурсии на Дербентский завод игристых вин с дегустацией (доплата на месте от 1 500 руб. /чел./в зависимости от размера группы);
- новогодние банкеты проводятся в ресторанах города. Более подробная информация по местам проведения, стоимости, меню и программе мероприятий будет не раньше ноября 2025.
Свободный день
После завтрака в отеле, вы можете провести первый день нового года в спокойной обстановке — прогуляться по улицам города, выйти к побережью Каспийского моря.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Отъезд
После завтрака вы освобождаете номера и, не задерживаясь, отправляетесь в путь.
Выезд на экскурсию сегодня ранний, потому что нужно многое успеть.
Ведь сегодня вас ждет в гости сам Сулакский каньон —визитная карточка Дагестана.
Высота его составляет 1920 метров, потому его нередко сравнивают с великим каньоном в Америке — дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, и даже обладает большей глубиной.
Со смотровых площадок вы в полной мере оцените красоту каньона и прочувствуете его впечатляющие размеры.
Обязательным пунктом программы станет обед (включен).
По дороге в Махачкалу вы увидите бархан Сарыкум — один из самых высоких в мире.
Его высота составляет более 250 метров, возраст исчисляется сотнями тысяч лет, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров (заезд на сам бархан не предусмотрен).
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал Махачкалы к вечерним рейсам, вылетающим после 20:00.
В стоимость входит: транспортные услуги по маршруту, работа гида, обед, ночь в отеле.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|Доп. место
Бутик-отель «Дербент» 4*
Номер стандарт
|47 000
|56 500
|43 500
Возможно изменение гостиницы на равноценную.
Варианты проживания
Бутик-отель «Дербент»
«Бутик-отель Дербент» находится в Дербенте. Этот бутик-отель расположен в центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с бутик-отелем — Цитадель Нарын-Кала.
Для гостей работает ресторан. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Можно организовать деловую встречу, переговоры и даже собеседование. Для этого предусмотрен конференц-зал. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер.
А ещё в распоряжении гостей прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и пресса. Сотрудники бутик-отеля поддержат беседу на русском.
Чтобы вы могли отдохнуть после долгого дня, в номере есть телевизор, мини-бар и халат. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 4
- Транспортные услуги, включая групповые трансферы: аэропорт или ж/д вокзал Махачкалы - отель в Дербенте - аэропорт или ж/д вокзал Махачкалы
- Услуги гида
- Входные билеты в музеи по программе
- Питание по программе: завтраки в отеле, обед в день 3
- Вода 0,5 л/чел. /день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Индивидуальные трансферы - аэропорт или ж/д вокзал Махачкалы - отель в Дербенте - аэропорт или ж/д вокзал Махачкалы - от 6 000 руб. /машина
- Доплата за 1-местное размещение
- Питание, не включенное в программу: 2 обеда и ужины
- Поднос багажа
- Сувениры
- Дополнительные услуги в отеле
- Новогодние банкеты в ресторанах города (более подробная информация по местам проведения, стоимости, меню и программе мероприятий будет не раньше ноября 2025)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная одежда для прогулок и отдыха по сезону. Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется. Что касается посещения мечети: мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам — платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).
Женщинам не рекомендуется носить мини-юбки, облегающие джинсы, просвечивающие вещи, глубокое декольте, короткие майки, обтягивающие кофты. Длина юбки должна быть не выше голени, предпочтительно по щиколотку. Если вы все же решили надеть брюки или джинсы, то сверху нужно надеть длинную тунику или рубашку ниже колена. Также женщинам стоит иметь с собой платок, поскольку в некоторых заведениях без него могут не пустить.
Советы для мужчин: не надевайте шорты. Лучше всего, если вы будете носить обычные брюки или джинсы длиной до щиколотки. Не рекомендуется также носить майки без рукавов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
Встреча: встреча в день заезда в аэропорту «Уйташ» г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой «Тайны древнего Дербента». Групповой трансфер в 12:30.
Если вы приезжаете поездом в Махачкалу, мы встретим вас на ж/д вокзале (встреча на выходе из здания ж/д вокзала) не позднее 12:00. Контакты по встрече сообщим накануне заезда.
Доплата за индивидуальный трансфер «аэропорт / ж/д вокзал г. Махачкалы — отель Дербента» — от 6 000 рублей за машину.
Проводы: в день выезда — групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Махачкалы к рейсам / поездам, отправляющимся после 20:00 по местному времени.
Что носить в Дагестане?
Посещение Мечети: перед входом в мечеть необходимо снять обувь, её можно положить в пакет и взять с собой или оставить на специально предусмотренных для этого полках. Для посещения мечети следует соответственным образом одеться. Некоторые мечети имеют два входа — один для мужчин, другой для женщин. Нет ничего удивительного в том, что в мечети мужчины и женщины молятся раздельно. В зависимости от внутреннего архитектурного устройства мечети, женщинам предоставляется для совершения молитвы балкон или же определенное место в глубине мечети, отделенное от остального пространства ширмой.
Мусульмане, совершающие омовение пять раз в день, весьма чувствительны к разным посторонним запахам.
Какие есть правила поведения в республике?
Правила поведения в мечети:
От верующего всегда ожидается спокойное и уважительное поведение. Проявлением дурного воспитания считаются громкий разговор и все то, что может нарушить покой верующих, специально собравшихся на молитву.
Курение и спиртное:
Мужчинам курить можно. Но при появлении людей старшего возраста лучше тактично спрятать сигарету за спиной.
По спиртным напиткам также существуют ограничения – приобрести их можно, но не везде. Распивать алкоголь в людных местах неприемлемо.