5 дней
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Возвращаемся в гостевой дом, ужинаем и готовимся к празднованию Нового года»
34 500₽ за человека
4 дня
Рождество в Дагестане
Начало: г. Махачкала
7 янв в 10:00
29 500₽ за человека
скидка
15%
6 дней
Новогодний Дагестан
Начало: Г. Махачкала
«Приглашаем провести незабываемые новогодние каникулы в мягкой зиме Северного Кавказа»
30 дек в 10:00
7000059 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий26 апреля 2024Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
- ЮЮлия18 апреля 2024Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
- ЕЕлена13 апреля 2024Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
- ННадежда9 апреля 2024Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!
- ААлександр26 октября 2023Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов. Предложения: 1. При переездах в микроавтобусе
- ССветлана25 сентября 2023Очень понравился тур с историческими и природными достопримечательностями Кавказа. Спасибо организаторам за составленную программу и четкую организацию. Отдельное спасибо и
- ООльга19 августа 2023Организация тура на высшем уровне) Была предоставлена вся необходимая информация, если были вопросы, то на все отвечали/объясняли/подсказывали.
- ООльга19 августа 2023До сих пор вспоминаю об этом замечательном отдыхе в Дагестане и однозначно завидую тем, кто поедет туда в первый раз😭
- ЛЛилия20 июля 2023Мне не понравился Дагестан,сказал один мой знакомый, который вернулся из самостоятельной поездки по республике … и я его понимаю. Дагестан
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Новогодние туры 2025»
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Сейчас в Дербенте в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 29 500 до 59 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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