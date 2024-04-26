Туры на новогодние праздники 2025 в Дербенте

Найдено 3 тура в категории «Новогодние туры 2025» в Дербенте, цены от 29 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Возвращаемся в гостевой дом, ужинаем и готовимся к празднованию Нового года»
34 500 за человека
Рождество в Дагестане
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Рождество в Дагестане
Начало: г. Махачкала
7 янв в 10:00
29 500 за человека
Новогодний Дагестан
На автобусе
скидка
15%
3 отзыва
6 дней
Новогодний Дагестан
Начало: Г. Махачкала
«Приглашаем провести незабываемые новогодние каникулы в мягкой зиме Северного Кавказа»
30 дек в 10:00
7000059 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2024
    Рождество в Дагестане
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    Рождество в Дагестане
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Новогодний Дагестан
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Рождество в Дагестане
    Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!
  • А
    Александр
    26 октября 2023
    Новогодний Дагестан
    Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов. Предложения: 1. При переездах в микроавтобусе
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    можно включить громкую запись об истории Дагестана, Махачкалы, Дербента, обычаях и нравах местного населения и др. В Махачкале (7 день) 1. Экскурсию по «старому» городу убрать – прогулка ни о чем (неинтересно, трата времени). 2. Организовать посещение: Центральная Джума-мечеть Исторический парк «Россия – моя история» Памятник Русской учительнице Музей Дружбы народов России рынок В Дербенте 1. Сменить гостиницу (неудобно, рядом ни кафе, ни магазина). Находится на краю города, выйти в город неудобно, нет тротуара, идти приходится по дороге. Стоимость номера - 4 500р., в городе можно снять. Берут деньги за бассейн, которым никто не пользуется. Обслуживание плохое. 2. Организовать экскурсию в ДЗИВ. В Гунибе Организовать экскурсию в кузницу. 6 день В «Орлиное гнездо» на ночевку не возвращаться, лучше выехать в Махачкалу. Лишние км и трата времени вечером 6 дня и утром 7 дня. Вечером в «Орлином гнезде» делать нечего, кафе нет, «светской» жизни нет.

    Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристовВпечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристовВпечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов
  • С
    Светлана
    25 сентября 2023
    Новогодний Дагестан
    Очень понравился тур с историческими и природными достопримечательностями Кавказа. Спасибо организаторам за составленную программу и четкую организацию. Отдельное спасибо и
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    благодарность нашему водителю Муслиму, дорога с ним была абсолютно безопасной и спокойной, все дни с ним провели в приятном общении и радушии. Уровень гостиниц немного хромает, завтрак в Махачкале был чересчур скромен. Для знакомства с Дагестаном и Чечней достаточно достопримечательностей к осмотру, ну а дальше уже надо приезжать отдельно, что заинтересовало.

  • О
    Ольга
    19 августа 2023
    Дыхание гор Дагестана. Новый год
    Организация тура на высшем уровне) Была предоставлена вся необходимая информация, если были вопросы, то на все отвечали/объясняли/подсказывали.
  • О
    Ольга
    19 августа 2023
    Дыхание гор Дагестана. Новый год
    До сих пор вспоминаю об этом замечательном отдыхе в Дагестане и однозначно завидую тем, кто поедет туда в первый раз😭
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    Было прекрасно всё: и организация, и передвижение, и еда, и локации, и люди, окружавшие нас (здесь ещё можно долго перечислять!). Отдельное спасибо гидам (Ибрагиму, Гамзату и Магомеду), которые с утра до вечера были с нами, решали возникающие проблемы и просьбы и которые всего лишь за пять дней смогли влюбить нас в Дагестан) Захватывающие виды (я почти всегда кричала «Боже, как красиво» и пыталась «сфотографировать» глазами и запомнить каждый момент), вкуснейшие национальные блюда, рецепты которых мы пытались узнать😂, комфортные поездки на джипах с любимой музыкой, интересные истории от гидов, посиделки по вечерам, миллион фото и видео на память - это только малая часть путешествия! Спасибо за эмоции и впечатления! Очень советую тур!

  • Л
    Лилия
    20 июля 2023
    Дыхание гор Дагестана. Новый год
    Мне не понравился Дагестан,сказал один мой знакомый, который вернулся из самостоятельной поездки по республике … и я его понимаю. Дагестан
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    можно увидеть разным: грязным, шумным, безликим. Но Вы никогда не отнимите у Дагестана 2 главных его ингредиента -природу и людей🙌 Мне кажется я люблю каждый уголок Гуниба. Люблю когда просто так зовут в гости,когда абрикосами угощают за улыбку,когда танцуют посередине улицы, потому что захотелось 🤤 люблю за традиции,за столы,которые ломятся от еды,за уважение к старшим, за простые душевные разговоры. Люблю за горы, каньоны,водопады, воздух,за облака хватающиеся за их вершины. И все это я полюбила благодаря нашим гидам. Ибрагим и Гамзат, отдельное спасибо 🙌 ребята настолько искренне и душевно показывают и рассказывают все прелести Дагестана, что не хочется после такого возвращаться в родной город 🥹 поэтому хочу сказать,не планируйте самостоятельный отдых по республике, только туром и только у этого организатора,ведь за эти 5 дней проведенные вместе, они стали нам,как родные.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Новогодние туры 2025»

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Сколько стоит тур в Дербенте в июле 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 29 500 до 59 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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