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Было прекрасно всё: и организация, и передвижение, и еда, и локации, и люди, окружавшие нас (здесь ещё можно долго перечислять!). Отдельное спасибо гидам (Ибрагиму, Гамзату и Магомеду), которые с утра до вечера были с нами, решали возникающие проблемы и просьбы и которые всего лишь за пять дней смогли влюбить нас в Дагестан) Захватывающие виды (я почти всегда кричала «Боже, как красиво» и пыталась «сфотографировать» глазами и запомнить каждый момент), вкуснейшие национальные блюда, рецепты которых мы пытались узнать😂, комфортные поездки на джипах с любимой музыкой, интересные истории от гидов, посиделки по вечерам, миллион фото и видео на память - это только малая часть путешествия! Спасибо за эмоции и впечатления! Очень советую тур!