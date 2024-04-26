Встречаем Новый Год 2025 в Дербенте

Найдено 4 тура в категории «Новогодние 2025» в Дербенте, цены от 29 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дыхание гор Дагестана. Новый год
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Возвращаемся в гостевой дом, ужинаем и готовимся к празднованию Нового года»
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
34 500 за человека
Рождество в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество в Дагестане
Начало: г. Махачкала
7 янв в 10:00
29 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2024
    Рождество в Дагестане
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    Рождество в Дагестане
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Рождество в Дагестане
    Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!
  • О
    Ольга
    19 августа 2023
    Дыхание гор Дагестана. Новый год
    Организация тура на высшем уровне) Была предоставлена вся необходимая информация, если были вопросы, то на все отвечали/объясняли/подсказывали.
  • О
    Ольга
    19 августа 2023
    Дыхание гор Дагестана. Новый год
    До сих пор вспоминаю об этом замечательном отдыхе в Дагестане и однозначно завидую тем, кто поедет туда в первый раз😭
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    Было прекрасно всё: и организация, и передвижение, и еда, и локации, и люди, окружавшие нас (здесь ещё можно долго перечислять!). Отдельное спасибо гидам (Ибрагиму, Гамзату и Магомеду), которые с утра до вечера были с нами, решали возникающие проблемы и просьбы и которые всего лишь за пять дней смогли влюбить нас в Дагестан) Захватывающие виды (я почти всегда кричала «Боже, как красиво» и пыталась «сфотографировать» глазами и запомнить каждый момент), вкуснейшие национальные блюда, рецепты которых мы пытались узнать😂, комфортные поездки на джипах с любимой музыкой, интересные истории от гидов, посиделки по вечерам, миллион фото и видео на память - это только малая часть путешествия! Спасибо за эмоции и впечатления! Очень советую тур!

  • Л
    Лилия
    20 июля 2023
    Дыхание гор Дагестана. Новый год
    Мне не понравился Дагестан,сказал один мой знакомый, который вернулся из самостоятельной поездки по республике … и я его понимаю. Дагестан
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    можно увидеть разным: грязным, шумным, безликим. Но Вы никогда не отнимите у Дагестана 2 главных его ингредиента -природу и людей🙌 Мне кажется я люблю каждый уголок Гуниба. Люблю когда просто так зовут в гости,когда абрикосами угощают за улыбку,когда танцуют посередине улицы, потому что захотелось 🤤 люблю за традиции,за столы,которые ломятся от еды,за уважение к старшим, за простые душевные разговоры. Люблю за горы, каньоны,водопады, воздух,за облака хватающиеся за их вершины. И все это я полюбила благодаря нашим гидам. Ибрагим и Гамзат, отдельное спасибо 🙌 ребята настолько искренне и душевно показывают и рассказывают все прелести Дагестана, что не хочется после такого возвращаться в родной город 🥹 поэтому хочу сказать,не планируйте самостоятельный отдых по республике, только туром и только у этого организатора,ведь за эти 5 дней проведенные вместе, они стали нам,как родные.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Новогодние 2025»

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Сколько стоит тур в Дербенте в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 тура от 29 500 до 34 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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