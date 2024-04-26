1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Возвращаемся в гостевой дом, ужинаем и готовимся к празднованию Нового года»
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество в Дагестане
Начало: г. Махачкала
7 янв в 10:00
29 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий26 апреля 2024Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
- ЮЮлия18 апреля 2024Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
- ННадежда9 апреля 2024Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!
- ООльга19 августа 2023Организация тура на высшем уровне) Была предоставлена вся необходимая информация, если были вопросы, то на все отвечали/объясняли/подсказывали.
- ООльга19 августа 2023До сих пор вспоминаю об этом замечательном отдыхе в Дагестане и однозначно завидую тем, кто поедет туда в первый раз😭
- ЛЛилия20 июля 2023Мне не понравился Дагестан,сказал один мой знакомый, который вернулся из самостоятельной поездки по республике … и я его понимаю. Дагестан
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Новогодние 2025»
Самые популярные туры этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Дербенте в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 тура от 29 500 до 34 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Дербенте? У нас есть туры и туры на новогодние праздники Дербента, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024