Вас ждет трехдневный тур по прекрасному Дагестану! В программе — посещение древнего Дербента с его знаменитой крепостью, высокогорного аула Гдым, купание в термальных источниках Ахты и живописная прогулка на катере по Сулакскому каньону.
Проживание на базе отдыха «Новый Мамрач» в уютных домиках среди гор добавит особое очарование вашему путешествию.
Проживание на базе отдыха «Новый Мамрач» в уютных домиках среди гор добавит особое очарование вашему путешествию.
Описание тураПриглашаем Вас в незабываемое трехдневное путешествие по живописному Дагестану под названием «Выше только звезды»! За три дня вы откроете для себя не только невероятные природные ландшафты и древнюю культуру, но и самые уникальные места Северного и Южного Дагестана. Вас ждут:• Древний город Дербент — величественная крепость на берегу Каспийского моря. Мы посетим винодельню, узнаем секреты создания знаменитых дагестанских вин и продегустируем их.
- Высокогорный аул Гдым, одно из самых высоко расположенных поселений Дагестана и Европы. Здесь вы погрузитесь в культуру и традиции горцев.
- Термальные источники в Ахтах, где можно расслабиться и насладиться теплом природных вод.
- Незабываемое полуторачасовое катание на катерах по величественному Сулакскому каньону, который поразит своими панорамными видами. Мы позаботились о вашем комфорте: ночевки на базе отдыха «Новый Мамрач» в уютных домиках с верандами и живописными видами на предгорья. В вашем распоряжении будут парк, лаунж-зона, бассейн с подогревом, ультрафиолетовой очисткой, детская площадка и аттракционы. Присоединяйтесь к нашему туру и откройте для себя Дагестан, каким вы его еще не знали! Важная информация: Следует избегать следующих предметов одежды: Девушкам: - юбки и платья выше колена - обтягивающие джинсы - глубокое декольте - вещи из просвечивающих материалов - кофточки, топы, сарафаны, открывающие плечи - короткие майки, обнажающие живот Мужчинам: - короткие шорты и майки.
Согласно календарю
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древний Дербент - крепость на Каспие
- Высокогорный аул в Дагестане Гдым
- Термальные источники в Ахтах
- Сулакский каньон
- Смотровая площадка «Тещин язык» на Чиркейскую ГЭС
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Комфортабельные микроавтобусы и минивэны с кондиционерами
- Активности: прогулка на катере, купание в бассейне
- Проживание в комфортных номерах, домиках или коттеджах с санузлом, феном и Wi-Fi
- 3-х разовое питание (кроме 1 и 3 дня), а также перекусы, сезонные фрукты, домашнее вино в некоторые дни тура
- Учёт индивидуальных особенностей в питании (озвучивается при бронировании тура)
- Входные билеты и туристические сборы на всех локациях по маршруту
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Авиабилеты
- Завтрак в 1 день тура
- Ужин в последний день тура
- Активности, не входящие в программу
Место начала и завершения?
Город Дербент ул. Проспект Агасиева, д. 22
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ
- Отмена в течение 48 часов - полный возврат предоплаты
- Отмена более чем за 15 дней до начала тура - полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура
- Отмена менее чем за 15 дней до начала тура - предоплата не возвращается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Дербента
Большой тур по Дагестану
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
20 мар в 10:00
10 апр в 10:00
70 600 ₽ за человека
Молодежный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
24 мар в 10:00
29 мар в 10:00
46 900 ₽ за человека
Пляжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
24 мая в 10:00
31 мая в 10:00
46 200 ₽ за человека