5 дней
Пятидневный Vip тур по Дагестану - Горный Драйв
Начало: Город Дербент ул. Проспект Агасиева, д. 22
Расписание: Согласано календарю
5 дек в 09:00
25 дек в 09:00
48 500₽ за человека
5 дней
Дагестанский колорит: отдых в горах, водопады, аулы и древний Дербент
Начало: Дербент, проспект Агасиева д. 26
Расписание: Каждый день выезд в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 000₽ за человека
3 дня
Трехдневный тур по Дагестану: «Выше только звезды»
Начало: Город Дербент ул. Проспект Агасиева, д. 22
Расписание: Согласно календарю
25 ноя в 09:00
11 дек в 09:00
32 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На машине»
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