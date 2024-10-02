3 дня
Баку - город древней истории и пылающих небоскребов
Начало: Г. Дербент, ул. Ленина, 41
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
30 000₽ за человека
4 дня
«Море Горы» 4 дня/ 3 ночи
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а / Буйнакского 25
Завтра в 08:00
3 окт в 08:00
27 900₽ за человека
3 дня
Тур выходного дня: Сулакский каньон, Хунзах, Дербент
Начало: Дербент УЛ.Х. Тагиева 4Я / жд вокзал /
Расписание: каждый понедельник по четверг
Завтра в 08:00
3 окт в 08:00
24 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На выходные»
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