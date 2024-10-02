Туры выходного дня в Дербенте

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Дербенте, цены от 24 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Баку - город древней истории и пылающих небоскребов
На автобусе
3 дня
Баку - город древней истории и пылающих небоскребов
Начало: Г. Дербент, ул. Ленина, 41
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
30 000 за человека
«Море Горы» 4 дня/ 3 ночи
На автобусе
4 дня
«Море Горы» 4 дня/ 3 ночи
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а / Буйнакского 25
Завтра в 08:00
3 окт в 08:00
27 900 за человека
Тур выходного дня: Сулакский каньон, Хунзах, Дербент
3 дня
Тур выходного дня: Сулакский каньон, Хунзах, Дербент
Начало: Дербент УЛ.Х. Тагиева 4Я / жд вокзал /
Расписание: каждый понедельник по четверг
Завтра в 08:00
3 окт в 08:00
24 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Дербенте
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Баку - город древней истории и пылающих небоскребов
  2. «Море Горы» 4 дня/ 3 ночи
  3. Тур выходного дня: Сулакский каньон, Хунзах, Дербент
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Экраноплан «Лунь»
  3. Бархан Сарыкум
  4. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит тур в Дербенте в октябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 24 900 до 30 000.
Забронируйте тур в Дербенте на 2024 год на выходные, цены от 24900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам