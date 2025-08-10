Мои заказы

Экскурсии Дмитрова об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Дмитрове, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Квест
до 3 чел.
Аудиоквест «Гусляр и шёпот веков»
Откройте тайны Дмитрова вместе с гусляром и духом города. Узнайте легенды, выполняйте задания и наслаждайтесь увлекательной прогулкой
Начало: На Советской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1200 ₽ за всё до 3 чел.
Яхрома - город, где начиналась Победа в Великой Отечественной войне
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Яхрома - город, где начиналась Победа
Откройте для себя историческую Яхрому, где решалась судьба Москвы. Узнайте о подвигах и событиях, изменивших ход войны
Начало: В Яхроме
Сегодня в 09:00
28 сен в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Дмитров - древний город четырёх корон
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Дмитров - древний город четырёх корон
Пройти по улочкам, открыть символы прошлого и узнать о том, как здесь живут сейчас
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
11 окт в 12:00
18 окт в 12:00
6700 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    10 августа 2025
    Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
    Необычный и интересный формат. Была на экскурсии с детьми 12 лет. Она полностью подошла детям.
  • А
    Анна
    28 июля 2025
    Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
    Интересная экскурсия в формате аудио-спектакля. Понравилась идея с 2 ролями: рассказчиком и духом города. Также атмосферные звуки позволяют погрузиться в
    читать дальше

    события, описываемые ведущим.

    Можно действительно проходить в своём режиме.

    Для двух молодых людей аудиоряд был медленный. Не совсем ясно, с какой скоростью идти, поэтому мы до точек доходили быстрее, чем рассказчик успевал закончить.

    Но для детей в самый раз, на мой взгляд.

    Интересная экскурсия в формате аудио-спектакля. Понравилась идея с 2 ролями: рассказчиком и духом города. Также атмосферныеИнтересная экскурсия в формате аудио-спектакля. Понравилась идея с 2 ролями: рассказчиком и духом города. Также атмосферные
  • Е
    Елена
    22 июля 2025
    Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
    Неожиданно интересно и душевно вышло!
    Не люблю аудиоформаты на экскурсиях, квестах и пр. но тут прям низкий поклон автору! 👏🫶
    Были двое
    читать дальше

    взрослых и двое детей (которым ничего не интересно никогда)))
    Очень легко, не занудно слушались задания-повествования, интересно было разгадывать разные загадки, дети участвовали, но сдавались😆 но мы шли до конца)))
    Интересно, что прошло уже много времени, а мы до сих пор помним информацию из квеста, его смыслы и атмосферность❤️
    Ходили с жителями города и даже они были приятно удивлены многому.
    И да! Фотографий как никогда достаточно получилось с этой экскурсии - не надо было даже никого уговаривать по 5 минут🤭👍

  • Н
    Наталья
    29 июня 2025
    Яхрома - город, где начиналась Победа в Великой Отечественной войне
    Отличная экскурсия! Геннадий - потрясающий рассказчик, узнали много нового. Монумент на Перемиловской высоте, истории о подвигах, мемориалы - всё очень впечатлило. А чистейший воздух и красивые виды стали приятным бонусом. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
    Отличная экскурсия! Геннадий - потрясающий рассказчик, узнали много нового. Монумент на Перемиловской высоте, истории о подвигахОтличная экскурсия! Геннадий - потрясающий рассказчик, узнали много нового. Монумент на Перемиловской высоте, истории о подвигах
  • О
    Ольга
    9 мая 2025
    Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
    Приняли участие в квесте 9 мая 25 года. Впервые в таком онлайн формате. Остались довольны с дочкой 13-ти лет. Погружение
    читать дальше

    в историю с юмором, с заданиями и интригой, кто же этот таинственный голос)) Порадовал финал и глубокий посыл. Спасибо большое организаторам. Было очень интересно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дмитрове
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
  2. Яхрома - город, где начиналась Победа в Великой Отечественной войне
  3. Дмитров - древний город четырёх корон
Какие места ещё посмотреть в Дмитрове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Дмитровский кремль
  3. Успенский Собор
  4. Борисоглебский монастырь
  5. Советская площадь
  6. Дом-музей Кропоткина
  7. Перемиловская высота
Сколько стоит экскурсия по Дмитрову в сентябре 2025
Сейчас в Дмитрове в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 6700. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Дмитрове на 2025 год по теме «История и архитектура», 5 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь