Квест
до 3 чел.
Аудиоквест «Гусляр и шёпот веков»
Откройте тайны Дмитрова вместе с гусляром и духом города. Узнайте легенды, выполняйте задания и наслаждайтесь увлекательной прогулкой
Начало: На Советской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Яхрома - город, где начиналась Победа
Откройте для себя историческую Яхрому, где решалась судьба Москвы. Узнайте о подвигах и событиях, изменивших ход войны
Начало: В Яхроме
Сегодня в 09:00
28 сен в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Дмитров - древний город четырёх корон
Пройти по улочкам, открыть символы прошлого и узнать о том, как здесь живут сейчас
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
11 окт в 12:00
18 окт в 12:00
6700 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 августа 2025Необычный и интересный формат. Была на экскурсии с детьми 12 лет. Она полностью подошла детям.
- ААнна28 июля 2025Интересная экскурсия в формате аудио-спектакля. Понравилась идея с 2 ролями: рассказчиком и духом города. Также атмосферные звуки позволяют погрузиться в
- ЕЕлена22 июля 2025Неожиданно интересно и душевно вышло!
Не люблю аудиоформаты на экскурсиях, квестах и пр. но тут прям низкий поклон автору! 👏🫶
Были двое
- ННаталья29 июня 2025Отличная экскурсия! Геннадий - потрясающий рассказчик, узнали много нового. Монумент на Перемиловской высоте, истории о подвигах, мемориалы - всё очень впечатлило. А чистейший воздух и красивые виды стали приятным бонусом. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
- ООльга9 мая 2025Приняли участие в квесте 9 мая 25 года. Впервые в таком онлайн формате. Остались довольны с дочкой 13-ти лет. Погружение
