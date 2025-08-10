читать дальше

взрослых и двое детей (которым ничего не интересно никогда)))

Очень легко, не занудно слушались задания-повествования, интересно было разгадывать разные загадки, дети участвовали, но сдавались😆 но мы шли до конца)))

Интересно, что прошло уже много времени, а мы до сих пор помним информацию из квеста, его смыслы и атмосферность❤️

Ходили с жителями города и даже они были приятно удивлены многому.

И да! Фотографий как никогда достаточно получилось с этой экскурсии - не надо было даже никого уговаривать по 5 минут🤭👍