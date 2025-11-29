Мои заказы

Дмитров - древний город четырёх корон

Пройти по улочкам, открыть символы прошлого и узнать о том, как здесь живут сейчас
Приглашаю вас в подмосковный город Дмитров с богатой многовековой историей. Мы пройдёмся по центру и вы почувствуете, как здесь смешались разные эпохи.

Современная центральная площадь и древний земляной вал, монументы воинским подвигам и великому князю — и не только. И конечно, услышите множество интересных фактов и легенд.
Дмитров - древний город четырёх корон© Татьяна
Дмитров - древний город четырёх корон© Татьяна
Дмитров - древний город четырёх корон© Татьяна

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • памятник святому покровителю Дмитрова
  • здание, где располагался самый дорогой трактир города, а сейчас разместилась администрация
  • древнее оборонительное сооружение 12-го века, которое прекрасно вписалось в современный центр
  • монументы историческим личностям разных эпох
  • памятник, который расскажет о воинских подвигах горожан в разные времена
  • скульптуры, которые затерялись среди прохожих — если их заметить, они могут принести удачу или исполнить желание

И узнаете:

  • историю древней иконы и легенду основания города
  • о благих намерениях, о примирении и о появлении четырёх корон на гербе Дмитрова
  • чем раньше хозяева разгоняли засидевшихся допоздна гостей
  • о том, как лягушки предупредили горожан о нападении неприятеля

Организационные детали

  • В стоимость входит посещение Музея Дмитровской лягушки (по желанию)
  • При необходимости сделаем паузу на кофе или обед — оплачивается дополнительно
  • Женщинам нужно взять платки на голову — мы будем заходить на территорию монастыря

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Дмитрова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Дмитрове
Провела экскурсии для 363 туристов
Я аккредитованный гид. Приглашаю на экскурсии: познакомиться с интересными историями, увлекательными сюжетами, судьбами жителей столицы в прошлом и настоящем. Жизнь каждого человека — это книга. Загляните в неё, узнайте факты из биографий знаменитых людей, пройдите по уютным переулочкам, нарядным улицам, живописным бульварам.

Входит в следующие категории Дмитрова

Похожие экскурсии из Дмитрова

Знакомство с Дмитровом
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомство с Дмитровом
Прогулка по Дмитрову раскроет тайны его древнего кремля и величественных соборов. Почувствуйте атмосферу купеческого города и узнайте о его истории
Начало: На Советской площади
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:30
4600 ₽ за всё до 10 чел.
Уютный старинный Дмитров
Пешая
3 часа
127 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
Пешая
2 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
Увидеть главные места города и узнать о них занимательные факты на нескучной обзорной экскурсии
Начало: На Советской площади
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дмитрове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дмитрове