Приглашаю вас в подмосковный город Дмитров с богатой многовековой историей. Мы пройдёмся по центру и вы почувствуете, как здесь смешались разные эпохи.
Современная центральная площадь и древний земляной вал, монументы воинским подвигам и великому князю — и не только. И конечно, услышите множество интересных фактов и легенд.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- памятник святому покровителю Дмитрова
- здание, где располагался самый дорогой трактир города, а сейчас разместилась администрация
- древнее оборонительное сооружение 12-го века, которое прекрасно вписалось в современный центр
- монументы историческим личностям разных эпох
- памятник, который расскажет о воинских подвигах горожан в разные времена
- скульптуры, которые затерялись среди прохожих — если их заметить, они могут принести удачу или исполнить желание
И узнаете:
- историю древней иконы и легенду основания города
- о благих намерениях, о примирении и о появлении четырёх корон на гербе Дмитрова
- чем раньше хозяева разгоняли засидевшихся допоздна гостей
- о том, как лягушки предупредили горожан о нападении неприятеля
Организационные детали
- В стоимость входит посещение Музея Дмитровской лягушки (по желанию)
- При необходимости сделаем паузу на кофе или обед — оплачивается дополнительно
- Женщинам нужно взять платки на голову — мы будем заходить на территорию монастыря
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Дмитрова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Татьяна — ваш гид в Дмитрове
Провела экскурсии для 363 туристов
Я аккредитованный гид. Приглашаю на экскурсии: познакомиться с интересными историями, увлекательными сюжетами, судьбами жителей столицы в прошлом и настоящем. Жизнь каждого человека — это книга. Загляните в неё, узнайте факты из биографий знаменитых людей, пройдите по уютным переулочкам, нарядным улицам, живописным бульварам.
