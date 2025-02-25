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и узнали действительно неизвестные факты о нем, было безумно интересно разновозрастным слушателям! Маршрут легкий, не утомительный, но очень содержательный! Павел влюбленный в истории и город человек, увлеченный своим делом! На удивление даже дети подростки запомнили много фактов- это о многом говорит! Однозначно будем рекомендовать друзьям и знакомым! Для любителей истории родного края и красоты с нескучным подходом - обязательно у применению! Павел, спасибо!