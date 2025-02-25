Увидеть самое главное в Дмитрове

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Дмитрове, цены от 4000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Былинный град Дмитров
Пешая
скидка
5%
32 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Увлекательное путешествие по старому Дмитрову
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
3 мар в 10:00
4 мар в 10:00
63156000 за всё до 12 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
Пешая
скидка
20%
42 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
Индивидуальная экскурсия по Дмитрову: прикоснитесь к древнему камню Юрия Долгорукого, поднимитесь на крепостной вал и узнайте историю Креста Животворящего
Начало: На Советской площади
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
65005200 за всё до 10 чел.
Кремль, сердце Дмитрова: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремль, сердце Дмитрова: обзорная экскурсия
Познакомиться с наследием города и узнать о знаковых личностях, связанных с ним
Начало: На Советской площади
8 мар в 11:30
9 мар в 11:30
4000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    25 февраля 2025
    Дмитров: истории, сказания и были
    Очень интересная,познавательная экскурсия! Геннадий Отличный экскурсовод, очень много знает! Заинтересовал всю нашу компанию, и детей и взрослых! Организация всего мероприятия
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    на 5+++, и погуляли, и чайку попили с вкусными пирожками, и просветились! Очень рекомендую данную экскурсию и Геннадия в первую очередь)))

    Очень интересная,познавательная экскурсия! Геннадий Отличный экскурсовод, очень много знает! Заинтересовал всю нашу компанию, и детей иОчень интересная,познавательная экскурсия! Геннадий Отличный экскурсовод, очень много знает! Заинтересовал всю нашу компанию, и детей и
  • П
    Павел
    24 февраля 2025
    Былинный град Дмитров
    Экскурсия понравилась. Много интересных подробностей из истории и архитектуры Дмитрова.
  • М
    Марина
    9 февраля 2025
    Дмитров: истории, сказания и были
    Геннадий, спасибо за комфортное знакомство с Дмитровом! Прогулка была приятной, содержательной и… вкусной😉 А еще очень важно, когда экскурсию проводит именно тот, кто ее представил на ресурсе, а не "кто-то из команды". Спасибо❤️
    Геннадий, спасибо за комфортное знакомство с Дмитровом! Прогулка была приятной, содержательной и… вкусной😉Геннадий, спасибо за комфортное знакомство с Дмитровом! Прогулка была приятной, содержательной и… вкусной😉Геннадий, спасибо за комфортное знакомство с Дмитровом! Прогулка была приятной, содержательной и… вкусной😉
  • И
    Ирина
    6 февраля 2025
    Дмитров: истории, сказания и были
    Великолепная экскурсия! познавательная, легкая, с очень интересной подачей информации) Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    25 января 2025
    Былинный град Дмитров
    Была приятно удивлена, что все отзывы о данной экскурсии и о Павле оказались правдивы) С удовольствием прогулялись по центру любимого города
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    и узнали действительно неизвестные факты о нем, было безумно интересно разновозрастным слушателям! Маршрут легкий, не утомительный, но очень содержательный! Павел влюбленный в истории и город человек, увлеченный своим делом! На удивление даже дети подростки запомнили много фактов- это о многом говорит! Однозначно будем рекомендовать друзьям и знакомым! Для любителей истории родного края и красоты с нескучным подходом - обязательно у применению! Павел, спасибо!

  • М
    Мария
    8 января 2025
    Былинный град Дмитров
    Отлично прогулялись по историческому центру Дмитрова. Павел - прекрасный рассказчик: интересно было и взрослым, и детям (11 и 12 лет).
    Отлично прогулялись по историческому центру Дмитрова. Павел - прекрасный рассказчик: интересно было и взрослым, и детям (11 и 12 лет)Отлично прогулялись по историческому центру Дмитрова. Павел - прекрасный рассказчик: интересно было и взрослым, и детям (11 и 12 лет)Отлично прогулялись по историческому центру Дмитрова. Павел - прекрасный рассказчик: интересно было и взрослым, и детям (11 и 12 лет)Отлично прогулялись по историческому центру Дмитрова. Павел - прекрасный рассказчик: интересно было и взрослым, и детям (11 и 12 лет)Отлично прогулялись по историческому центру Дмитрова. Павел - прекрасный рассказчик: интересно было и взрослым, и детям (11 и 12 лет)

Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Самое главное»

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  2. Успенский Собор
  3. Борисоглебский монастырь
  4. Дом-музей Кропоткина
  5. Самое главное
  6. Елизаветинская церковь
  7. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Дмитрову в марте 2025
Сейчас в Дмитрове в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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