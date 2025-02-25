скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Увлекательное путешествие по старому Дмитрову
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
3 мар в 10:00
4 мар в 10:00
63156000₽ за всё до 12 чел.
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
Индивидуальная экскурсия по Дмитрову: прикоснитесь к древнему камню Юрия Долгорукого, поднимитесь на крепостной вал и узнайте историю Креста Животворящего
Начало: На Советской площади
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
65005200₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремль, сердце Дмитрова: обзорная экскурсия
Познакомиться с наследием города и узнать о знаковых личностях, связанных с ним
Начало: На Советской площади
8 мар в 11:30
9 мар в 11:30
4000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана25 февраля 2025Очень интересная,познавательная экскурсия! Геннадий Отличный экскурсовод, очень много знает! Заинтересовал всю нашу компанию, и детей и взрослых! Организация всего мероприятия
- ППавел24 февраля 2025Экскурсия понравилась. Много интересных подробностей из истории и архитектуры Дмитрова.
- ММарина9 февраля 2025Геннадий, спасибо за комфортное знакомство с Дмитровом! Прогулка была приятной, содержательной и… вкусной😉 А еще очень важно, когда экскурсию проводит именно тот, кто ее представил на ресурсе, а не "кто-то из команды". Спасибо❤️
- ИИрина6 февраля 2025Великолепная экскурсия! познавательная, легкая, с очень интересной подачей информации) Рекомендую!
- ЕЕкатерина25 января 2025Была приятно удивлена, что все отзывы о данной экскурсии и о Павле оказались правдивы) С удовольствием прогулялись по центру любимого города
- ММария8 января 2025Отлично прогулялись по историческому центру Дмитрова. Павел - прекрасный рассказчик: интересно было и взрослым, и детям (11 и 12 лет).
Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Самое главное»
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