Мои заказы

Выездные экскурсии из Дмитрова

Найдено 5 экскурсий в категории «Выездные» в Дмитрове, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дмитров: истории, сказания и были
Пешая
2 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
Увидеть главные места города и узнать о них занимательные факты на нескучной обзорной экскурсии
Начало: На Советской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство с Дмитровом
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомство с Дмитровом
Прогулка по Дмитрову раскроет тайны его древнего кремля и величественных соборов. Почувствуйте атмосферу купеческого города и узнайте о его истории
Начало: На Советской площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.
Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 3 чел.
Аудиоквест «Гусляр и шёпот веков»
Откройте тайны Дмитрова вместе с гусляром и духом города. Узнайте легенды, выполняйте задания и наслаждайтесь увлекательной прогулкой
Начало: На Советской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1200 ₽ за всё до 3 чел.
Уютный старинный Дмитров
Пешая
3 часа
127 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Пешая
2 часа
3 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Посетить воссозданный Гокстадский корабль и погрузиться в быт средневекового человека
Начало: МО, Дмитровский район, пос. Муханки
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    4 октября 2025
    Дмитров: истории, сказания и были
    Дата посещения: 4 октября 2025
    Гид живой, увлечён своей работой. Рассказывает о городом доступной, увлекательно манере. За два часа не разу не хотелось прервать гида. Так держать, твердая 5.
  • К
    Курданина
    18 марта 2025
    Дмитров: истории, сказания и были
    Дата посещения: 18 марта 2025
    Очень понравилась экскурсия с Геннадием, интересное, легкое повествование, с юмором, интересные факты, фотографии. Для первого знакомства с городом идеально!
  • Ю
    Юрий
    24 ноября 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Татьяна опытный гид и приятный человек. Экскурсия по Дмитрову прошла на одном дыхании!
  • Л
    Людмила
    23 ноября 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Татьяна прекрасный рассказчик, влюбила нас в город, мы слушали её с огромным интересом. Название экскурсии полностью себя оправдало, мы познакомились
    читать дальше

    с Дмитровом, и самое главное — знакомство хочется продолжать, изучать историю города дальше. Также хочу отметить, что Татьяна внимательный к деталям организатор, назначила встречу в удобном месте, была на связи с момента бронирования. Рекомендуем!)

  • Е
    Екатерина
    22 ноября 2025
    Дмитров: истории, сказания и были
    Сегодня спонтанно решили погулять по Дмитрову с пользой. Получилось оперативно забронировать экскурсию у Геннадия.

    С самого начала он сориентировал, где лучше
    читать дальше

    поставить автомобиль и порекомендовал, как лучше одеться в соответствии с погодой. Встретил нас в стилизованном русском наряде и сразу вовлек в удивительное путешествие по старинному городу Дмитрову.

    Во время неспешной прогулки посетили знаковые места исторического центра Дмитрова и узнали множество интересных фактов и легенд об истории города и его жителях.

    Интересно и увлекательно было и взрослым и девочке двенадцати лет. Подача Геннадия-Ключника такая, что истории мест и людей предстали перед нами очень живописно.

    По ходу экскурсии мы не только слушали, но и отвечали на вопросы, за правильные ответы на которые получили бонусы в в виде «ключиков», что тоже создавало азарт и несомненно приятно:)

    Всей нашей небольшой компанией благодарим Геннадия и однозначно рекомендуем экскурсию к посещению.

    Сегодня спонтанно решили погулять по Дмитрову с пользой. Получилось оперативно забронировать экскурсию у ГеннадияСегодня спонтанно решили погулять по Дмитрову с пользой. Получилось оперативно забронировать экскурсию у ГеннадияСегодня спонтанно решили погулять по Дмитрову с пользой. Получилось оперативно забронировать экскурсию у ГеннадияСегодня спонтанно решили погулять по Дмитрову с пользой. Получилось оперативно забронировать экскурсию у ГеннадияСегодня спонтанно решили погулять по Дмитрову с пользой. Получилось оперативно забронировать экскурсию у ГеннадияСегодня спонтанно решили погулять по Дмитрову с пользой. Получилось оперативно забронировать экскурсию у ГеннадияСегодня спонтанно решили погулять по Дмитрову с пользой. Получилось оперативно забронировать экскурсию у Геннадия
  • И
    Ирина
    17 ноября 2025
    Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
    Здесь мы на один день стали викингами:
    ⚔️Сражались на шпагах разных эпох, чувствуя сталь в руках.
    🎯Учились метко стрелять из лука и
    читать дальше

    метать копья, соревнуясь в силе и ловкости.
    🍖А после таких подвигов очень вкусно подкрепились!

    Это место — настоящий портал в прошлое. Почему его стоит посетить? Чтобы на себе почувствовать, каково это — быть сильным, смелым и не бояться трудностей! Чтобы выйти из зоны комфорта и получить заряд адреналина, которого хватит надолго.

    Рекомендуем всем, кто хочет перезагрузиться!

  • К
    Константин
    10 ноября 2025
    Дмитров: истории, сказания и были
    Отличная экскурсия. Колоритный гид Геннадий рассказал доходчиво и интересно об истории Дмитрова. Интересное представление материала. Почти театральное представление. Неспешная прогулка по центральной части города. Спасибо за оперативную экскурсию и отлично проведенное время.
    Отличная экскурсия. Колоритный гид Геннадий рассказал доходчиво и интересно об истории Дмитрова. Интересное представление материала. Почти
  • Т
    Татьяна
    5 ноября 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Спасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсию.
    Организовано замечательно, заранее позвонила, все уточнили, проговорили. Посоветовала, где лучше припарковаться и прекрасные кафе, где можно поесть.

    Во время экскурсии ответила на все вопросы. Было очень увлекательно, и время пролетело незаметно!
    С удовольствием буду рекомендовать!
    Спасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсиюСпасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсиюСпасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсиюСпасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсиюСпасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсиюСпасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсиюСпасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсию
  • И
    Ирина
    5 ноября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Отлично организована экскурсия, продуман маршрут, Ольга как экскурсовод превыше всяких похвал. Море впечатлений! Спасибо огромное. Очень рекомендую экскурсовода!
  • Ю
    Юлия
    4 ноября 2025
    Дмитров: истории, сказания и были
    Спасибо большое Геннадию за интересную, насыщенную историческую экскурсию про город Дмитров. За такую театрализованную подачу материала. Было очень приятно слушать и общаться с человеком знающим и любящем свое дело.
  • Е
    Елена
    3 ноября 2025
    Дмитров: истории, сказания и были
    Экскурсия просто супер.
  • М
    Мария
    29 октября 2025
    Дмитров: истории, сказания и были
    Отличная и комфортная экскурсия! Геннадию персональное спасибо от двух юных баскетболистов из ЦСКА, которые с интересом слушали и гуляли, как и их мамы!
    Отличная и комфортная экскурсия! Геннадию персональное спасибо от двух юных баскетболистов из ЦСКА, которые с интересомОтличная и комфортная экскурсия! Геннадию персональное спасибо от двух юных баскетболистов из ЦСКА, которые с интересомОтличная и комфортная экскурсия! Геннадию персональное спасибо от двух юных баскетболистов из ЦСКА, которые с интересомОтличная и комфортная экскурсия! Геннадию персональное спасибо от двух юных баскетболистов из ЦСКА, которые с интересомОтличная и комфортная экскурсия! Геннадию персональное спасибо от двух юных баскетболистов из ЦСКА, которые с интересом
  • Т
    Татьяна
    21 октября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Великолепная экскурсия с очень эрудированным экскурсоводом Александром.
    Так получилось, что я была одна, но и на одного экскурсанта Александр потратил больше
    читать дальше

    времени, чем было заявлено, причем все это время было заполнено очень интересной информацией.
    Александр прекрасный рассказчик с большим багажом знаний в разных областях и с прекрасным чувством юмора. Поэтому наше общение (подчас рассказ переходил в общение) доставила мне массу удовольствия. Я очень много узнала про город Дмитров и полюбила его благодаря экскурсоводу. Поэтому привезу для общения с Александром и своих друзей.

    Великолепная экскурсия с очень эрудированным экскурсоводом АлександромВеликолепная экскурсия с очень эрудированным экскурсоводом АлександромВеликолепная экскурсия с очень эрудированным экскурсоводом АлександромВеликолепная экскурсия с очень эрудированным экскурсоводом АлександромВеликолепная экскурсия с очень эрудированным экскурсоводом АлександромВеликолепная экскурсия с очень эрудированным экскурсоводом АлександромВеликолепная экскурсия с очень эрудированным экскурсоводом АлександромВеликолепная экскурсия с очень эрудированным экскурсоводом Александром
  • А
    Анна
    13 октября 2025
    Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
    Интересный формат, особенно для семей с детьми. В любой момент можно поставить на паузу и после перерыва продолжить. Мы, например,
    читать дальше

    по пути посетили ряд музеев)
    Не всегда понятно, когда этап экскурсии предполагает прослушивание информации по ходу к очередному объекту, а когда - остаемся на месте.
    + Требуется устойчивая интернет связь. Был момент, когда экскурсия прервалась по техническим причинам, а при повторном входе пропустился этап, в начале которого мы находились (зачлось, как пройденное). Спасибо организаторам - оперативно решили вопрос.

  • И
    Ирина
    10 октября 2025
    Дмитров: истории, сказания и были
    Огромное спасибо Геннадию за увлекательное путешествие по славному городу Дмитрову! Прекрасная организация, удобный несложный маршрут, очень интересный рассказ, легкое и
    читать дальше

    увлекательное повествование, интерактив, как с детьми, так и с родителями; внимание ко всем участникам группы, знания, эрудированность, честность!!!;) и открытость в общении - что еще тут добавить?!! Дай Бог каждому городу по такому гиду! Горячо рекомендуем всем путешественникам да и местным тоже полезно будет! Спасибо! Всех благ!

    Огромное спасибо Геннадию за увлекательное путешествие по славному городу Дмитрову! Прекрасная организация, удобный несложный маршрут, оченьОгромное спасибо Геннадию за увлекательное путешествие по славному городу Дмитрову! Прекрасная организация, удобный несложный маршрут, оченьОгромное спасибо Геннадию за увлекательное путешествие по славному городу Дмитрову! Прекрасная организация, удобный несложный маршрут, оченьОгромное спасибо Геннадию за увлекательное путешествие по славному городу Дмитрову! Прекрасная организация, удобный несложный маршрут, оченьОгромное спасибо Геннадию за увлекательное путешествие по славному городу Дмитрову! Прекрасная организация, удобный несложный маршрут, оченьОгромное спасибо Геннадию за увлекательное путешествие по славному городу Дмитрову! Прекрасная организация, удобный несложный маршрут, оченьОгромное спасибо Геннадию за увлекательное путешествие по славному городу Дмитрову! Прекрасная организация, удобный несложный маршрут, оченьОгромное спасибо Геннадию за увлекательное путешествие по славному городу Дмитрову! Прекрасная организация, удобный несложный маршрут, очень
  • И
    Ирина
    7 октября 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Отличная получилась экскурсия по городу Дмитров. Татьяна лёгкий приятный человек, хорошо знает историю города и России. С погодой тоже повезло. По времени 2 часа вполне оптимально. Рекомендую.
  • М
    Мария
    7 октября 2025
    Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
    Супер!
  • Н
    Наталья
    5 октября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Хотелось бы выразить благодарность Александру за проведённую экскурсию. В Дмитров мы собирались давно. В интернете достаточно скудная и однобокая информация
    читать дальше

    о городе. Мы выбрали эту экскурсию, потому что стало интересно что в Дмитрове можно смотреть целых 3 часа. На деле же экскурсия продлилась почти 4 часа. Это было интересно, профессионально и интерактивно. Узнали много нового. От души рекомендуем! Хорошо, что есть настолько увлеченные своими городами люди. Большое спасибо!

  • В
    Василий
    29 сентября 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Время пролетело незаметно (хотя экскурсия 2,5 часа) и, к сожалению, быстро. Узнали много нового.

    Татьяна не только
    читать дальше

    рассказала об истории и достопримечательностях Дмитрова, но и показала умение очень хорошо общаться с любой аудиторией и показала знания, выходящие за пределы экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 сентября 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Татьяна, спасибо большое Вам за экскурсию! Все было замечательно и интересно. Отдельна благодарность за то, что подстроились под наше сокращенное время 🥰
    Татьяна, спасибо большое Вам за экскурсию! Все было замечательно и интересно. Отдельна благодарность за то, чтоТатьяна, спасибо большое Вам за экскурсию! Все было замечательно и интересно. Отдельна благодарность за то, чтоТатьяна, спасибо большое Вам за экскурсию! Все было замечательно и интересно. Отдельна благодарность за то, чтоТатьяна, спасибо большое Вам за экскурсию! Все было замечательно и интересно. Отдельна благодарность за то, чтоТатьяна, спасибо большое Вам за экскурсию! Все было замечательно и интересно. Отдельна благодарность за то, чтоТатьяна, спасибо большое Вам за экскурсию! Все было замечательно и интересно. Отдельна благодарность за то, что

Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дмитрове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Дмитров: истории, сказания и были
  2. Знакомство с Дмитровом
  3. Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
  4. Уютный старинный Дмитров
  5. Дом-драккар викингов: экспедиция из Подмосковья в Средневековье
Какие места ещё посмотреть в Дмитрове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Дмитровский кремль
  3. Успенский Собор
  4. Борисоглебский монастырь
  5. Советская площадь
  6. Дом-музей Кропоткина
  7. Перемиловская высота
  8. Часовня Александра Невского
  9. Елизаветинская церковь
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Дмитрову в декабре 2025
Сейчас в Дмитрове в категории "Выездные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1200 до 6670. Туристы уже оставили гидам 234 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Дмитрова и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль