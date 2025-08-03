Д Дмитрий Знакомство с Дмитровом Дмитров в рассказах Татьяны оживает, кремль, монастыри, старые улицы. Было интересно

М Мария Знакомство с Дмитровом Прекрасно подобранный материал для экскурсии, полученные ответы на наши дополнительные вопросики, комфортная погода - все сложилось в идеальный букет в этот день. С большим удовольствием вернемся к Татьяне! Рекомендуем, однозначно) Добрый день! Сегодня в компании Татьяны погуляли по уютному Дмитрову. Ни разу не пожалели, что остановили свой выбор на ней.

О Ольга Былинный град Дмитров перегружает.

То, что сохранилось в старинном городе, дополняет цветными иллюстрациями.

Павел - культурный, интеллигентный, располагает к себе с первых слов.

Восхищены уникальным наполнением Дмитровского собора. Провели 2 приятных часа с гидом Павлом. Много зная, он хорошо дозирует информацию. Называет и годы, и имена, но не

Т Татьяна Былинный град Дмитров

С моими мальчишками это сложно, их четверо от 5 до 14 лет.

Очень любим приезжать в подмосковные города с экскурсией. Уехали довольные, что много узнали о городе, Павел ответил на все наши вопросы, был доброжелателен.

Г Галина Былинный град Дмитров легенд и интересных историй о Дмитрове и его жителях. Очень приятный в общении и эрудированный человек! Огромная благодарность за интересную экскурсию и наилучшие рекомендации! Были на экскурсии по Дмитрову вместе с сыном 11 лет. Экскурсия очень понравилась всем! Павел рассказал много интересных исторических фактов,

Н Наталья Знакомство с Дмитровом Татьяна - отличный экскурсовод! Эрудированая, грамотная речь, приветливая, хорошо составлен маршрут. Все замечательно, рекомендую!

Е Елена Знакомство с Дмитровом Рекомендую экскурсию, очень познавательно

Экскурсовод Татьяна большой профессионал, очень приятное общение

Спасибо большое

Ю Юлия Былинный град Дмитров Были на экскурсии у Павла 9 мая. Родители в восторге. Павел погружен, заинтересован, активно отвечает на вопросы. Два часа пролетели незаметно. Очень приятно посещать экскурсию профессионала, который горит своим делом.

И Ирина Знакомство с Дмитровом Очень довольны экскурсией, которую проводила Татьяна. Профессионально, увлекательно, информативно. Прекрасно составлен маршрут. Татьяна влюбила нас в Дмитров. Замечательный гид, прекрасно владеющий материалом и чувствующий клиентов.

К Константин Знакомство с Дмитровом Спасибо Татьяне за замечательное знакомство с Дмитровым. В назначенное время Татьяна встретила нас и мы отправились по маршруту. Прогулка была по основным достопримечательностям Дмитрова.

Узнали много интересной информации. Отлично провели время в компании с профессиональным эрудированным гидом.

Е Екатерина Былинный град Дмитров Нашей компании экскурсия понравилась. Дмитрий хороший рассказчик с интеллигентной манерой общения. С удовольствием поедем с ним на другую экскурсию.

А Анна Знакомство с Дмитровом Прекрасная экскурсия, гид: позитивная, знающая, беседовали не только о Дмитрове, с хорошей русской речью, любовью к своей профессии и улыбкой на лице. 2,5 часа пролетели незаметно, все было интересно.

Спасибо огромное, Вы создали, определили наши воспоминания о городе!

А Анастасия Знакомство с Дмитровом Очень понравилась прогулка с Татьяной.

Хороший маршрут, много интересной информации. Прогулялись по основным достопримечательностям Дмитрова. Приемлемая цена. Экскурсию рекомендую.

Отдельное спасибо Татьяне, что дождалась нас.

И Инна Былинный град Дмитров Отличная экскурсия. Материал хорошо подобран. 2 часа пролетели незаметно.

Ю Юлия Знакомство с Дмитровом Путешествие с Татьяной было замечательным. Глубокое знание материала, хороший рассказ, грамотное составление плана экскурсии сделали прогулку интересной и не утомительной. Спасибо!

И Ирина Знакомство с Дмитровом Очень понравилась экскурсия с Татьяной, содержательно, комфортно, позитивно, классный маршрут, приятная компания с умным,образованным человеком, профессионалом своего дела, спасибо!

Е Елена Былинный град Дмитров Павел очень добросовестно провел экскурсию. Его повествование было достаточно подробно и интересно.

Кроме того, было показано много фотографий. Слог был не казённый, а все было рассказано с душой.

Спасибо большое Павлу за прекрасную прогулку!

Н Наталья Былинный град Дмитров Самые лучшие впечатления об экскурсии. Павел - сочетание высокого профессионализма, интеллекта, такта. Потрясающее чувство юмора, прекрасная речь. Два часы прошли на одном дыхании. Спасибо и до новых встреч.)

П Павел Былинный град Дмитров Экскурсия понравилась. Много интересных подробностей из истории и архитектуры Дмитрова.