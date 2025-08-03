Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Дмитровом
Прогулка по Дмитрову раскроет тайны его древнего кремля и величественных соборов. Почувствуйте атмосферу купеческого города и узнайте о его истории
Начало: На Советской площади
Сегодня в 09:30
24 окт в 09:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по старому Дмитрову
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
29 сен в 10:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Дмитров - древний город четырёх корон
Пройти по улочкам, открыть символы прошлого и узнать о том, как здесь живут сейчас
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
11 окт в 12:00
18 окт в 12:00
6700 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 августа 2025Дмитров в рассказах Татьяны оживает, кремль, монастыри, старые улицы. Было интересно
- ММария2 августа 2025Добрый день! Сегодня в компании Татьяны погуляли по уютному Дмитрову. Ни разу не пожалели, что остановили свой выбор на ней.
- ООльга2 августа 2025Провели 2 приятных часа с гидом Павлом. Много зная, он хорошо дозирует информацию. Называет и годы, и имена, но не
- ТТатьяна26 июля 2025Благодарим Павла за содержательную экскурсию и терпение.
С моими мальчишками это сложно, их четверо от 5 до 14 лет.
Очень любим приезжать
- ГГалина8 июля 2025Были на экскурсии по Дмитрову вместе с сыном 11 лет. Экскурсия очень понравилась всем! Павел рассказал много интересных исторических фактов,
- ННаталья7 июля 2025Татьяна - отличный экскурсовод! Эрудированая, грамотная речь, приветливая, хорошо составлен маршрут. Все замечательно, рекомендую!
- ЕЕлена30 июня 2025Рекомендую экскурсию, очень познавательно
Экскурсовод Татьяна большой профессионал, очень приятное общение
Спасибо большое
- ЮЮлия13 мая 2025Были на экскурсии у Павла 9 мая. Родители в восторге. Павел погружен, заинтересован, активно отвечает на вопросы. Два часа пролетели незаметно. Очень приятно посещать экскурсию профессионала, который горит своим делом.
- ИИрина13 мая 2025Очень довольны экскурсией, которую проводила Татьяна. Профессионально, увлекательно, информативно. Прекрасно составлен маршрут. Татьяна влюбила нас в Дмитров. Замечательный гид, прекрасно владеющий материалом и чувствующий клиентов.
- ККонстантин11 мая 2025Спасибо Татьяне за замечательное знакомство с Дмитровым. В назначенное время Татьяна встретила нас и мы отправились по маршруту. Прогулка была по основным достопримечательностям Дмитрова.
Узнали много интересной информации. Отлично провели время в компании с профессиональным эрудированным гидом.
- ЕЕкатерина27 апреля 2025Нашей компании экскурсия понравилась. Дмитрий хороший рассказчик с интеллигентной манерой общения. С удовольствием поедем с ним на другую экскурсию.
- ААнна27 апреля 2025Прекрасная экскурсия, гид: позитивная, знающая, беседовали не только о Дмитрове, с хорошей русской речью, любовью к своей профессии и улыбкой на лице. 2,5 часа пролетели незаметно, все было интересно.
Спасибо огромное, Вы создали, определили наши воспоминания о городе!
- ААнастасия14 апреля 2025Очень понравилась прогулка с Татьяной.
Хороший маршрут, много интересной информации. Прогулялись по основным достопримечательностям Дмитрова. Приемлемая цена. Экскурсию рекомендую.
Отдельное спасибо Татьяне, что дождалась нас.
- ИИнна14 апреля 2025Отличная экскурсия. Материал хорошо подобран. 2 часа пролетели незаметно.
- ЮЮлия6 апреля 2025Путешествие с Татьяной было замечательным. Глубокое знание материала, хороший рассказ, грамотное составление плана экскурсии сделали прогулку интересной и не утомительной. Спасибо!
- ИИрина31 марта 2025Очень понравилась экскурсия с Татьяной, содержательно, комфортно, позитивно, классный маршрут, приятная компания с умным,образованным человеком, профессионалом своего дела, спасибо!
- ЕЕлена18 марта 2025Павел очень добросовестно провел экскурсию. Его повествование было достаточно подробно и интересно.
Кроме того, было показано много фотографий. Слог был не казённый, а все было рассказано с душой.
Спасибо большое Павлу за прекрасную прогулку!
- ННаталья2 марта 2025Самые лучшие впечатления об экскурсии. Павел - сочетание высокого профессионализма, интеллекта, такта. Потрясающее чувство юмора, прекрасная речь. Два часы прошли на одном дыхании. Спасибо и до новых встреч.)
- ППавел24 февраля 2025Экскурсия понравилась. Много интересных подробностей из истории и архитектуры Дмитрова.
- ЕЕкатерина25 января 2025Была приятно удивлена, что все отзывы о данной экскурсии и о Павле оказались правдивы)
С удовольствием прогулялись по центру любимого города
