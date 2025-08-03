Мои заказы

Советская площадь – экскурсии в Дмитрове

Найдено 3 экскурсии в категории «Советская площадь» в Дмитрове, цены от 4600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Знакомство с Дмитровом
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Дмитрову раскроет тайны его древнего кремля и величественных соборов. Почувствуйте атмосферу купеческого города и узнайте о его истории
Начало: На Советской площади
Сегодня в 09:30
24 окт в 09:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.
Пешая
2 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
29 сен в 10:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Пройти по улочкам, открыть символы прошлого и узнать о том, как здесь живут сейчас
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
11 окт в 12:00
18 окт в 12:00
6700 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Дмитров в рассказах Татьяны оживает, кремль, монастыри, старые улицы. Было интересно
  • М
    Мария
    2 августа 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Добрый день! Сегодня в компании Татьяны погуляли по уютному Дмитрову. Ни разу не пожалели, что остановили свой выбор на ней.
    Прекрасно подобранный материал для экскурсии, полученные ответы на наши дополнительные вопросики, комфортная погода - все сложилось в идеальный букет в этот день. С большим удовольствием вернемся к Татьяне! Рекомендуем, однозначно)

  • О
    Ольга
    2 августа 2025
    Былинный град Дмитров
    Провели 2 приятных часа с гидом Павлом. Много зная, он хорошо дозирует информацию. Называет и годы, и имена, но не
    перегружает.
    То, что сохранилось в старинном городе, дополняет цветными иллюстрациями.
    Павел - культурный, интеллигентный, располагает к себе с первых слов.
    Восхищены уникальным наполнением Дмитровского собора.

  • Т
    Татьяна
    26 июля 2025
    Былинный град Дмитров
    Благодарим Павла за содержательную экскурсию и терпение.
    С моими мальчишками это сложно, их четверо от 5 до 14 лет.
    Очень любим приезжать
    в подмосковные города с экскурсией. Уехали довольные, что много узнали о городе, Павел ответил на все наши вопросы, был доброжелателен.
    Желаем дальнейших успехов и побольше туристов)

  • Г
    Галина
    8 июля 2025
    Былинный град Дмитров
    Были на экскурсии по Дмитрову вместе с сыном 11 лет. Экскурсия очень понравилась всем! Павел рассказал много интересных исторических фактов,
    легенд и интересных историй о Дмитрове и его жителях. Очень приятный в общении и эрудированный человек! Огромная благодарность за интересную экскурсию и наилучшие рекомендации!

  • Н
    Наталья
    7 июля 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Татьяна - отличный экскурсовод! Эрудированая, грамотная речь, приветливая, хорошо составлен маршрут. Все замечательно, рекомендую!
  • Е
    Елена
    30 июня 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Рекомендую экскурсию, очень познавательно
    Экскурсовод Татьяна большой профессионал, очень приятное общение
    Спасибо большое
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2025
    Былинный град Дмитров
    Были на экскурсии у Павла 9 мая. Родители в восторге. Павел погружен, заинтересован, активно отвечает на вопросы. Два часа пролетели незаметно. Очень приятно посещать экскурсию профессионала, который горит своим делом.
  • И
    Ирина
    13 мая 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Очень довольны экскурсией, которую проводила Татьяна. Профессионально, увлекательно, информативно. Прекрасно составлен маршрут. Татьяна влюбила нас в Дмитров. Замечательный гид, прекрасно владеющий материалом и чувствующий клиентов.
  • К
    Константин
    11 мая 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Спасибо Татьяне за замечательное знакомство с Дмитровым. В назначенное время Татьяна встретила нас и мы отправились по маршруту. Прогулка была по основным достопримечательностям Дмитрова.
    Узнали много интересной информации. Отлично провели время в компании с профессиональным эрудированным гидом.
  • Е
    Екатерина
    27 апреля 2025
    Былинный град Дмитров
    Нашей компании экскурсия понравилась. Дмитрий хороший рассказчик с интеллигентной манерой общения. С удовольствием поедем с ним на другую экскурсию.
  • А
    Анна
    27 апреля 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Прекрасная экскурсия, гид: позитивная, знающая, беседовали не только о Дмитрове, с хорошей русской речью, любовью к своей профессии и улыбкой на лице. 2,5 часа пролетели незаметно, все было интересно.
    Спасибо огромное, Вы создали, определили наши воспоминания о городе!
  • А
    Анастасия
    14 апреля 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Очень понравилась прогулка с Татьяной.
    Хороший маршрут, много интересной информации. Прогулялись по основным достопримечательностям Дмитрова. Приемлемая цена. Экскурсию рекомендую.
    Отдельное спасибо Татьяне, что дождалась нас.
  • И
    Инна
    14 апреля 2025
    Былинный град Дмитров
    Отличная экскурсия. Материал хорошо подобран. 2 часа пролетели незаметно.
  • Ю
    Юлия
    6 апреля 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Путешествие с Татьяной было замечательным. Глубокое знание материала, хороший рассказ, грамотное составление плана экскурсии сделали прогулку интересной и не утомительной. Спасибо!
  • И
    Ирина
    31 марта 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной, содержательно, комфортно, позитивно, классный маршрут, приятная компания с умным,образованным человеком, профессионалом своего дела, спасибо!
  • Е
    Елена
    18 марта 2025
    Былинный град Дмитров
    Павел очень добросовестно провел экскурсию. Его повествование было достаточно подробно и интересно.
    Кроме того, было показано много фотографий. Слог был не казённый, а все было рассказано с душой.
    Спасибо большое Павлу за прекрасную прогулку!
  • Н
    Наталья
    2 марта 2025
    Былинный град Дмитров
    Самые лучшие впечатления об экскурсии. Павел - сочетание высокого профессионализма, интеллекта, такта. Потрясающее чувство юмора, прекрасная речь. Два часы прошли на одном дыхании. Спасибо и до новых встреч.)
  • П
    Павел
    24 февраля 2025
    Былинный град Дмитров
    Экскурсия понравилась. Много интересных подробностей из истории и архитектуры Дмитрова.
  • Е
    Екатерина
    25 января 2025
    Былинный град Дмитров
    Была приятно удивлена, что все отзывы о данной экскурсии и о Павле оказались правдивы)
    С удовольствием прогулялись по центру любимого города
    и узнали действительно неизвестные факты о нем, было безумно интересно разновозрастным слушателям! Маршрут легкий, не утомительный, но очень содержательный! Павел влюбленный в истории и город человек, увлеченный своим делом! На удивление даже дети подростки запомнили много фактов- это о многом говорит! Однозначно будем рекомендовать друзьям и знакомым!
    Для любителей истории родного края и красоты с нескучным подходом - обязательно у применению!
    Павел, спасибо!

