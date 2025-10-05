Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
19 окт в 16:00
25 окт в 10:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров: за околицей моей души
Узнать и полюбить тихий деликатный город с громкой, героической историей
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Дмитров - древний город четырёх корон
Пройти по улочкам, открыть символы прошлого и узнать о том, как здесь живут сейчас
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
18 окт в 12:00
25 окт в 12:00
6700 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 октября 2025Хотелось бы выразить благодарность Александру за проведённую экскурсию. В Дмитров мы собирались давно. В интернете достаточно скудная и однобокая информация
- ААндрей22 сентября 2025Экскурсию провел Александр. Гид обладает энциклопедическими знаниями, знает и любит свой город.
При этом если вы хотите осмотреть больше мест и
- VVera14 сентября 2025Гид Александр эрудированный, харизматичный,владеет материалом. Вопросы все осветил хорошо. Дополнительные темы не игнорировал,пояснял.
В целом город,безусловно,заслуживает поездки в выходной. Мне понравился больше Коломны. Может гид сумел так обыграть наш поход.
К экскурсии стоит добавить кафе Грядка. Вкусно,чисто и доступно.
- ЕЕвгений14 сентября 2025Всем привет!
Экскурсию проводил, Александр!
Знания о городе, у Александра великолепные. Рассказывает очень интересно и увлеченно, а где это необходимо и с
- ннаталья12 сентября 2025Гид Александр – это настоящий кладезь знаний и энергии! Его экскурсии по Дмитрову – это не просто прогулки, это увлекательные
- ММария4 сентября 2025Посетили в августе 2025 экскурсию Уютный старинный Дмитров с гидом Ольгой.
Очень понравился стиль изложения материала. Ольга отлично владеет информацией во
- ЕЕвгения4 августа 2025Живем недалеко от Дмитрова. Но никто из знакомых не посещал город с экскурсией 😄.
Понравилось всё - от организации до приятного гида Александра. Будем рекомендовать
- ЖЖанна5 июля 2025Хочу выразить свою благодарность нашему гиду за великолепную экскурсию! Информация подавалась легко и доступно, что сделало наше путешествие не только
- ИИрина21 июня 2025Интересная экскурсия с экскурсоводом Александром.
- ААнтон16 июня 2025Гид Александр - возможно лучший гид за всю нашу историю экскурсий с Триптером!
Масса новой информации. Открылись глаза, на казалось бы
- ООльга8 июня 2025Слушайте, это что-то невероятное!!!
Экскурсию нам провёл Александр.
Это было потрясающе интересно!
История города, знаковые дома и улицы, Кремль и Борисоглебский монастырь.
Истории, истории,
- ССветлана28 мая 2025Большое спасибо Ольге за экскурсию. Были 2 взрослых и внук 9 лет. Ольга увлечённый человек. Рассказывает очень интересно. Узнали много нового. С удовольствием рекомендуем посетить её экскурсии.
- ВВиктор1 мая 2025Огромное спасибо гиду Александру за увлекательную экскурсию! Несмотря на непогоду, впечатления остались очень благоприятные. Александр профессионал своего дела!
- ААнна1 мая 2025Ольга провела нам очень интересную и емкую экскурсию, Ольга очень много знает и ей хотелось с нами поделиться знаниями, поэтому экскурсия затянулась, мы прям очень подумали, но в общем от экскурсии остались очень положительные эмоции. Рекомендуем!
- MMARIA13 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. Мы были довольны.
- ЕЕлена1 апреля 2025Здравствуйте! Ольга прекрасный рассказчик и хорошо знает историю. У нас была разношерстная группа и все остались довольны, получили ответы на
- ААрсентий30 марта 2025Большое спасибо Александру за проведенную экскурсию. Экскурсия началась прямо с выхода из жд вокзала, так как встреча была назначена около
- ГГалина22 марта 2025Сегодня мы впервые были в Дмитрове; много наслышаны об этом городе, но бывать там ранее не доводилось. Помогал нам знакомиться
- ЕЕлена3 марта 2025Александр лучший экскурсовод, экскурсия с ним - это полное погружение в историю нашего города в становлении Московского княжества, Российского государства.
- ННаталья19 января 2025Спасибо Александру за чудесную экскурсию. Чувствуешь, что человек очень любит свой город, хорошо знает его историю и готов делиться своей любовью и знаниями.
