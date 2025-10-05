читать дальше

таблички Марии Тимофеевны. Сам бы прошел и не заметил, а оказалось что там памятник культуры со своей яркой историей женщины героини. Много лекций было про иконы в монастыре, про иконостас, про использование зданий советской властью, про предпринимателя конца 19 века, который строил железную дорогу и как власти отняли все это. Про окружающие достопримечательности. Дмитров нам понравился, обязательно приедем еще.

Несмотря на то, что наш поезд задержался и приехали мы с опозданием на 40 минут, Александр дождался нас, за что ему огромное спасибо. И с экскурсией не торопил, отвечал на массу вопросов и рассказывал дополнительно. Узнали много всего интересного!