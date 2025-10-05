Мои заказы

Экскурсии от Ж/Д вокзала Дмитрова

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Дмитрове, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Уютный старинный Дмитров
Пешая
3 часа
125 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
19 окт в 16:00
25 окт в 10:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Дмитров: за околицей моей души
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров: за околицей моей души
Узнать и полюбить тихий деликатный город с громкой, героической историей
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Дмитров - древний город четырёх корон
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Дмитров - древний город четырёх корон
Пройти по улочкам, открыть символы прошлого и узнать о том, как здесь живут сейчас
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
18 окт в 12:00
25 окт в 12:00
6700 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 октября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Хотелось бы выразить благодарность Александру за проведённую экскурсию. В Дмитров мы собирались давно. В интернете достаточно скудная и однобокая информация
    читать дальше

    о городе. Мы выбрали эту экскурсию, потому что стало интересно что в Дмитрове можно смотреть целых 3 часа. На деле же экскурсия продлилась почти 4 часа. Это было интересно, профессионально и интерактивно. Узнали много нового. От души рекомендуем! Хорошо, что есть настолько увлеченные своими городами люди. Большое спасибо!

  • А
    Андрей
    22 сентября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Экскурсию провел Александр. Гид обладает энциклопедическими знаниями, знает и любит свой город.

    При этом если вы хотите осмотреть больше мест и
    читать дальше

    придать экскурсии динамики - вам стоит заранее договориться о местах, которые вы хотите посетить.

    У нас получилась достаточно статичная, хотя и информационно насыщенная экскурсия.

  • V
    Vera
    14 сентября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Гид Александр эрудированный, харизматичный,владеет материалом. Вопросы все осветил хорошо. Дополнительные темы не игнорировал,пояснял.
    В целом город,безусловно,заслуживает поездки в выходной. Мне понравился больше Коломны. Может гид сумел так обыграть наш поход.
    К экскурсии стоит добавить кафе Грядка. Вкусно,чисто и доступно.
    Гид Александр эрудированный, харизматичный,владеет материалом. Вопросы все осветил хорошо. Дополнительные темы не игнорировал,пояснял.
  • Е
    Евгений
    14 сентября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Всем привет!
    Экскурсию проводил, Александр!
    Знания о городе, у Александра великолепные. Рассказывает очень интересно и увлеченно, а где это необходимо и с
    читать дальше

    юморком. Все до мельчайших подробностей. Если где то в истории есть разные версии развития событий, акцентируется на этом. При чем рассказывает не только разные версии, но главное почему они возникли. Очень хорошо ориентируется в датировке событий. Для меня очень интересный момент, что экскурсия начинается с современной истории города, и постепенно погружаемся в историю, таким образом, начинаешь лучше запоминать и ориентироваться в датировке и благодаря такой структуре рассказа, материал усваивается и меньше возникает вопросов.
    Хочу выразить огромную благодарнось, Александру!
    Как любителю истории, для меня Дмитров открылся с другой, интересной и необычной стороны.
    Спасибо!

  • н
    наталья
    12 сентября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Гид Александр – это настоящий кладезь знаний и энергии! Его экскурсии по Дмитрову – это не просто прогулки, это увлекательные
    читать дальше

    путешествия в историю нашего города. Александр умеет так увлекательно рассказывать о каждом уголке, что время пролетает незаметно, а интерес к истории только возрастает.

    Его глубокое понимание местной культуры и традиций делает каждую экскурсию уникальной. Он не просто делится фактами, но и создает атмосферу тепла и дружбы, позволяя каждому почувствовать себя частью этой удивительной истории. Александр всегда открыт для вопросов и с удовольствием отвечает на них, делая экскурсии интерактивными и запоминающимися.

    Я искренне рекомендую Александра всем, кто хочет узнать больше о Дмитрове и насладиться его красотой. Благодаря ему ваш визит станет незабываемым и наполненным позитивом! Спасибо, Александр, за вашу страсть и преданность своему делу!

    Гид Александр – это настоящий кладезь знаний и энергии! Его экскурсии по Дмитрову – это не просто прогулки, это увлекательные
  • М
    Мария
    4 сентября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Посетили в августе 2025 экскурсию Уютный старинный Дмитров с гидом Ольгой.
    Очень понравился стиль изложения материала. Ольга отлично владеет информацией во
    читать дальше

    всех временных отрезка истории города… нам открылся и старинный город с его вековой историей и события грозных лет Великой отечественной… и жизнь современного города… Материал излагался доступно, красивым языком.
    Незабываемые впечатления и много интересных фактов!
    Спасибо Ольги за хорошую экскурсию!

    Посетили в августе 2025 экскурсию Уютный старинный Дмитров с гидом Ольгой.
  • Е
    Евгения
    4 августа 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Живем недалеко от Дмитрова. Но никто из знакомых не посещал город с экскурсией 😄.
    Понравилось всё - от организации до приятного гида Александра. Будем рекомендовать
    Живем недалеко от Дмитрова. Но никто из знакомых не посещал город с экскурсией 😄.
  • Ж
    Жанна
    5 июля 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Хочу выразить свою благодарность нашему гиду за великолепную экскурсию! Информация подавалась легко и доступно, что сделало наше путешествие не только
    читать дальше

    познавательным, но и увлекательным. Особенно запомнились интересные рассказы о местах, которые мы посещали — они оживили историю и сделали ее ближе к нам.

    Красивые виды, которые мы смогли увидеть, просто завораживали! Каждая остановка была настоящим открытием. Мы были в индивидуальной группе возраста 30-40 лет мы были в восторге от того, как легко и непринужденно проходила экскурсия.

    В целом, все было организовано на высшем уровне, и я остался очень доволен. Рекомендую всем, кто хочет провести время с пользой и удовольствием!

  • И
    Ирина
    21 июня 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Интересная экскурсия с экскурсоводом Александром.
  • А
    Антон
    16 июня 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Гид Александр - возможно лучший гид за всю нашу историю экскурсий с Триптером!
    Масса новой информации. Открылись глаза, на казалось бы
    читать дальше

    знакомые имена и исторические события. Экскурсия, даже скорее серия лекций на различные темы, длилась гораздо дольше заявленного времени. Мы в восторге! Всем рекомендую!

    Гид Александр - возможно лучший гид за всю нашу историю экскурсий с Триптером!
  • О
    Ольга
    8 июня 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Слушайте, это что-то невероятное!!!
    Экскурсию нам провёл Александр.
    Это было потрясающе интересно!
    История города, знаковые дома и улицы, Кремль и Борисоглебский монастырь.
    Истории, истории,
    читать дальше

    истории и ещё раз истории.
    Столько информации я не получила ни на одной другой экскурсии.
    Я искренне рекомендую экскурсию с Александром.
    Заказывайте и ни секунды не пожалеете!

  • С
    Светлана
    28 мая 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Большое спасибо Ольге за экскурсию. Были 2 взрослых и внук 9 лет. Ольга увлечённый человек. Рассказывает очень интересно. Узнали много нового. С удовольствием рекомендуем посетить её экскурсии.
  • В
    Виктор
    1 мая 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Огромное спасибо гиду Александру за увлекательную экскурсию! Несмотря на непогоду, впечатления остались очень благоприятные. Александр профессионал своего дела!
    Огромное спасибо гиду Александру за увлекательную экскурсию! Несмотря на непогоду, впечатления остались очень благоприятные. Александр профессионал своего дела!
  • А
    Анна
    1 мая 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Ольга провела нам очень интересную и емкую экскурсию, Ольга очень много знает и ей хотелось с нами поделиться знаниями, поэтому экскурсия затянулась, мы прям очень подумали, но в общем от экскурсии остались очень положительные эмоции. Рекомендуем!
  • M
    MARIA
    13 апреля 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Экскурсия очень понравилась. Мы были довольны.
  • Е
    Елена
    1 апреля 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Здравствуйте! Ольга прекрасный рассказчик и хорошо знает историю. У нас была разношерстная группа и все остались довольны, получили ответы на
    читать дальше

    вопросы. Я родилась и выросла в Дмитрове, хорошо знаю историю своего города, но даже мне было очень интересно, узнала много нового и посмотрела на свой родной край под другим углом

    Здравствуйте! Ольга прекрасный рассказчик и хорошо знает историю. У нас была разношерстная группа и все остались довольны, получили ответы на
  • А
    Арсентий
    30 марта 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Большое спасибо Александру за проведенную экскурсию. Экскурсия началась прямо с выхода из жд вокзала, так как встреча была назначена около
    читать дальше

    таблички Марии Тимофеевны. Сам бы прошел и не заметил, а оказалось что там памятник культуры со своей яркой историей женщины героини. Много лекций было про иконы в монастыре, про иконостас, про использование зданий советской властью, про предпринимателя конца 19 века, который строил железную дорогу и как власти отняли все это. Про окружающие достопримечательности. Дмитров нам понравился, обязательно приедем еще.
    Несмотря на то, что наш поезд задержался и приехали мы с опозданием на 40 минут, Александр дождался нас, за что ему огромное спасибо. И с экскурсией не торопил, отвечал на массу вопросов и рассказывал дополнительно. Узнали много всего интересного!

  • Г
    Галина
    22 марта 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Сегодня мы впервые были в Дмитрове; много наслышаны об этом городе, но бывать там ранее не доводилось. Помогал нам знакомиться
    читать дальше

    с городом замечательный экскурсовод Александр, настоящий кладезь знаний истории в целом и городе Дмитрове, в частности! Чувствовалось отличное теоретическое образование и большой практический музейный опыт! Рассказ был живым, интересным, с демонстрацией фотоматериалов исторических зданий и построек. У нас было много вопросов, на которые Александр с удовольствием отвечал, и это не было для него затруднительным, так как объем его знаний позволял очень интересно это делать! Четыре часа пролетело как один миг! Мы очень благодарны Александру за доброжелательность и эрудицию, а Ольге - за отлично организованную экскурсию! Обязательно будем рекомендовать их своим друзьям и знакомым!

    Сегодня мы впервые были в Дмитрове; много наслышаны об этом городе, но бывать там ранее не доводилось. Помогал нам знакомиться
  • Е
    Елена
    3 марта 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Александр лучший экскурсовод, экскурсия с ним - это полное погружение в историю нашего города в становлении Московского княжества, Российского государства.
    читать дальше

    Александр очень трепетно относится к истории Дмитрова и канала им Москвы, старается передать все свои обширный знания экскурсантам в понятной форме, доступным языком и красивой речью. Наша экскурсия вместо запланированных 3 часов длилась 4 часа и произвела на всех очень восторженное впечатление, даже на Дмитровчан, которые узнали много нового о своём городе. А гости города остались в полном восторге от посещения такого прекрасного, старинного города Дмитров. Наша группа была 6 чел.

  • Н
    Наталья
    19 января 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Спасибо Александру за чудесную экскурсию. Чувствуешь, что человек очень любит свой город, хорошо знает его историю и готов делиться своей любовью и знаниями.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дмитрове
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Уютный старинный Дмитров
  2. Дмитров: за околицей моей души
  3. Дмитров - древний город четырёх корон
Какие места ещё посмотреть в Дмитрове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Дмитровский кремль
  3. Успенский Собор
  4. Борисоглебский монастырь
  5. Дом-музей Кропоткина
  6. Советская площадь
Сколько стоит экскурсия по Дмитрову в октябре 2025
Сейчас в Дмитрове в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 6700. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии в Дмитрове с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Дмитрова, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь