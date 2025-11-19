Вместе мы прогуляемся по живописным улицам Дмитрова — места, где история ощущается в каждом кирпичике. Вспомним о великих героических событиях и людях, чьи судьбы связаны с этими местами. Я помогу увидеть Дмитров не только как древний уездный город, но и как живое отражение русской души — через архитектуру, творчество художников и мастерство местных промыслов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Валы одной из самых древних крепостей, до сих пор поражающих своей мощью — до 9 м высотой! В хорошую погоду поднимемся наверх и полюбуемся открывающимися видами.

Успенский собор — редкое творение итальянских зодчих на Подмосковной земле. Внутри Успенского храма — уникальные керамические иконы середины 16 века.

Территория внутри крепостных стен — совсем другое время, центр уездного города: гимназия, дворянское собрание, казначейство, уездная тюрьма, парк и пожарный пруд.

Улица Кропоткинская — местный Арбат, по которой «прогуливаются» скульптурные жители уездного города.

Борисоглебский монастырь и памятник князьям Борису и Глебу — поговорим о том, почему именно эти святые были необходимы в Средневековье, о связях Дмитрова и Троице-Сергиевой лавры, о тяжёлой и героической новой истории города.

Парк Подлипичье и Казанская церковь 18 века. Пройдёмся по дорожкам бывшей дворянской усадьбы, вспомним подвиг епископа Дмитровского Серафима.

Дом Милютиной — прекрасный образец русского модерна и здание городской усадьбы Олсуфьева, где провёл последние годы своей жизни великий русский философ и мечтатель Пётр Алексеевич Кропоткин.

И конечно

Я познакомлю вас с древней историей края, поговорим и об эпохе феодальных войн, когда Дмитров был важным центром княжеской власти

Расскажу о великокняжеской рокировочке, в результате которой появились Успенский собор и его удивительные керамические иконы

Вы узнаете, что такое камушевый промысел, как изготовитель каретных фонарей из Астрецово научился делать лучшие жестяные игрушки

Сами решите, чем же так приглянулся тихий городок великим русским художникам — братьям Васнецовым и их другу — Сергею Иванову

Услышите, как бывший князь, а потом — трудящийся Владимир Голицын создавал иллюстрации для журналов «Знание — сила» и «Пионер» и придумывал настольные игры

И многое другое!

Организационные детали