Узнать и полюбить тихий деликатный город с громкой, героической историей
Вместе мы прогуляемся по живописным улицам Дмитрова — места, где история ощущается в каждом кирпичике. Вспомним о великих героических событиях и людях, чьи судьбы связаны с этими местами.
Я помогу увидеть Дмитров не только как древний уездный город, но и как живое отражение русской души — через архитектуру, творчество художников и мастерство местных промыслов.
Описание экскурсии
Валы одной из самых древних крепостей, до сих пор поражающих своей мощью — до 9 м высотой! В хорошую погоду поднимемся наверх и полюбуемся открывающимися видами.
Успенский собор — редкое творение итальянских зодчих на Подмосковной земле. Внутри Успенского храма — уникальные керамические иконы середины 16 века.
Территория внутри крепостных стен — совсем другое время, центр уездного города: гимназия, дворянское собрание, казначейство, уездная тюрьма, парк и пожарный пруд.
Улица Кропоткинская — местный Арбат, по которой «прогуливаются» скульптурные жители уездного города.
Борисоглебский монастырь и памятник князьям Борису и Глебу — поговорим о том, почему именно эти святые были необходимы в Средневековье, о связях Дмитрова и Троице-Сергиевой лавры, о тяжёлой и героической новой истории города.
Парк Подлипичье и Казанская церковь 18 века. Пройдёмся по дорожкам бывшей дворянской усадьбы, вспомним подвиг епископа Дмитровского Серафима.
Дом Милютиной — прекрасный образец русского модерна и здание городской усадьбы Олсуфьева, где провёл последние годы своей жизни великий русский философ и мечтатель Пётр Алексеевич Кропоткин.
И конечно
Я познакомлю вас с древней историей края, поговорим и об эпохе феодальных войн, когда Дмитров был важным центром княжеской власти
Расскажу о великокняжеской рокировочке, в результате которой появились Успенский собор и его удивительные керамические иконы
Вы узнаете, что такое камушевый промысел, как изготовитель каретных фонарей из Астрецово научился делать лучшие жестяные игрушки
Сами решите, чем же так приглянулся тихий городок великим русским художникам — братьям Васнецовым и их другу — Сергею Иванову
Услышите, как бывший князь, а потом — трудящийся Владимир Голицын создавал иллюстрации для журналов «Знание — сила» и «Пионер» и придумывал настольные игры
И многое другое!
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без посещения музеев
Экскурсию можно провести для большего количества человек, доплата за каждого следующего участника — 800 ₽
По желанию мы можем сделать небольшую кофе-паузу — заказ оплачивается вами отдельно
Экскурсия подходит для всех возрастов, дети приветствуются
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Дмитрове
Я с радостью покажу вам Москву и любимые города Подмосковья: здесь я живу, здесь всю жизнь учусь и работаю — и не устаю, любимое дело не утомляет. Моё право проведения читать дальше
экскурсий подтверждено государственными аттестациями, экзаменами и годами учёбы. Отдавая должное фактологии и точности исторической науки, люблю рассказывать истории и стремлюсь, чтобы с вами в конце концов заговорил сам город. В далёком прошлом я работала редактором и могу адаптировать экскурсию под любую аудиторию. С удовольствием работаю с детьми, считаю, что дети — украшение экскурсии!