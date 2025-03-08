Уважаемые гости и жители города! Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие сквозь века, чтобы узнать самые интересные и захватывающие страницы истории древнего Дмитрова. Эта экскурсия подойдёт как для взрослых, так и для детей — ведь рассказывать историю можно легко и увлекательно, с юмором и яркими деталями, иногда даже с долей грусти, чтобы глубже понять, кто мы, откуда пришли и куда идём. Во время прогулки по исторической части города вы:

Прикоснётесь к древнему камню, на котором основатель Дмитрова, Юрий Долгорукий, оставил свой след.

Подниметесь на древний крепостной вал, откуда открывается захватывающий вид на старинные улицы города.

Узнаете историю Креста Животворящего — символа духовной и культурной силы этого края.

Пройдётесь по старинным улицам, посетите места, где заседали местные власти и где когда-то находилась городская тюрьма.

Почему дружинники Дмитрова носили землю в шлемах.

Как Пётр I связал судьбу Дмитрова с Санкт-Петербургом.

Куда убежал котёнок с памятника князю Кропоткину.

Познакомитесь с удивительными горожанами XIX века, в том числе с князем Пётром Алексеевичем Кропоткиным, чья жизнь и деятельность оставили глубокий след в истории. Но это далеко не всё! Вы также откроете для себя:.

И, наконец, для чего крепостные крестьяне красили воробьев! Эта прогулка позволит вам не только глубже узнать историю города, но и почувствовать её живым дыханием, пройтись по тем местам, которые видели столько событий и лиц. Экскурсия погружает в атмосферу прошедших веков, соединяя их с нашим днём сегодняшним. Не упустите возможность отправиться в это увлекательное путешествие по древнему Дмитрову! Важная информация:.

И, наконец, для чего крепостные крестьяне красили воробьев! Эта прогулка позволит вам не только глубже узнать историю города, но и почувствовать её живым дыханием, пройтись по тем местам, которые видели столько событий и лиц. Экскурсия погружает в атмосферу прошедших веков, соединяя их с нашим днём сегодняшним. Не упустите возможность отправиться в это увлекательное путешествие по древнему Дмитрову! Важная информация:.

Прогулка полностью пешеходная, часть пути будет проходить по брусчатке — пожалуйста, подберите удобную обувь.