Это не обычная экскурсия. Здесь не будет скучных фактов и цифр.
Вместо этого вас ждут захватывающие истории о древнем Дмитрове, его жителях и событиях, которые оставили след в истории России.
Прогулка по
Вместо этого вас ждут захватывающие истории о древнем Дмитрове, его жителях и событиях, которые оставили след в истории России.
Прогулка по
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Увлекательные истории о древнем Дмитрове
- 🏰 Прогулка по историческим местам города
- 👑 Легенды и сказания о знаменитых жителях
- 🌳 Захватывающие виды с крепостного вала
- 🐾 Интересные факты и неожиданные открытия
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Древний камень Юрия Долгорукого
- Крепостной вал
- Крест Животворящий
- Старинные улицы
- Памятник князю Кропоткину
Описание экскурсии
Уважаемые гости и жители города! Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие сквозь века, чтобы узнать самые интересные и захватывающие страницы истории древнего Дмитрова. Эта экскурсия подойдёт как для взрослых, так и для детей — ведь рассказывать историю можно легко и увлекательно, с юмором и яркими деталями, иногда даже с долей грусти, чтобы глубже понять, кто мы, откуда пришли и куда идём. Во время прогулки по исторической части города вы:
- Прикоснётесь к древнему камню, на котором основатель Дмитрова, Юрий Долгорукий, оставил свой след.
- Подниметесь на древний крепостной вал, откуда открывается захватывающий вид на старинные улицы города.
- Узнаете историю Креста Животворящего — символа духовной и культурной силы этого края.
- Пройдётесь по старинным улицам, посетите места, где заседали местные власти и где когда-то находилась городская тюрьма.
- Почему дружинники Дмитрова носили землю в шлемах.
- Как Пётр I связал судьбу Дмитрова с Санкт-Петербургом.
- Куда убежал котёнок с памятника князю Кропоткину.
- Познакомитесь с удивительными горожанами XIX века, в том числе с князем Пётром Алексеевичем Кропоткиным, чья жизнь и деятельность оставили глубокий след в истории. Но это далеко не всё! Вы также откроете для себя:.
- И, наконец, для чего крепостные крестьяне красили воробьев! Эта прогулка позволит вам не только глубже узнать историю города, но и почувствовать её живым дыханием, пройтись по тем местам, которые видели столько событий и лиц. Экскурсия погружает в атмосферу прошедших веков, соединяя их с нашим днём сегодняшним. Не упустите возможность отправиться в это увлекательное путешествие по древнему Дмитрову! Важная информация:.
И, наконец, для чего крепостные крестьяне красили воробьев! Эта прогулка позволит вам не только глубже узнать историю города, но и почувствовать её живым дыханием, пройтись по тем местам, которые видели столько событий и лиц. Экскурсия погружает в атмосферу прошедших веков, соединяя их с нашим днём сегодняшним. Не упустите возможность отправиться в это увлекательное путешествие по древнему Дмитрову! Важная информация:.
Прогулка полностью пешеходная, часть пути будет проходить по брусчатке — пожалуйста, подберите удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дмитровский кремль
- Борисоглебский монастырь
- Фигуры горожан 19 века
- Памятник П.А. Кропоткину
- Камень с счастливой подковой
- Памятник Юрию Долгорукому
- Памятник Кириллу и Мефодию
- Памятник Борису и Глебу
- Фонтаны Принцеса лягушка и Лилия
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Юрию Долгорукому
Завершение: Советская площадь, памятник Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Наша прогулка пройдёт по исторической части Дмитрова. Часть её будет проходить по брусчатке. Поэтому подберите
- Пожалуйста
- Удобную обувь. Возле часовни Александра Невского
- Где состоится наша встреча
- Есть большая бесплатная парковка. До встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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