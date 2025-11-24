Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Дмитрова

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Дмитрове, цены от 4600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Дмитровом
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомство с Дмитровом
Прогулка по Дмитрову раскроет тайны его древнего кремля и величественных соборов. Почувствуйте атмосферу купеческого города и узнайте о его истории
Начало: На Советской площади
«Вы прогуляетесь по его улицам, увидите кремль и соборы и услышите о событиях, которые здесь происходили»
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.
Уютный старинный Дмитров
Пешая
3 часа
127 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
«Кроме того, вы познакомитесь с волшебными «Горожанами» на улице с целым скульптурным музеем под открытым небом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Дмитров: за околицей моей души
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров: за околицей моей души
Узнать и полюбить тихий деликатный город с громкой, героической историей
Начало: У ж/д вокзала
«Улица Кропоткинская — местный Арбат, по которой «прогуливаются» скульптурные жители уездного города»
12 дек в 11:00
14 дек в 11:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    24 ноября 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Татьяна опытный гид и приятный человек. Экскурсия по Дмитрову прошла на одном дыхании!
  • Л
    Людмила
    23 ноября 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Татьяна прекрасный рассказчик, влюбила нас в город, мы слушали её с огромным интересом. Название экскурсии полностью себя оправдало, мы познакомились
    читать дальше

    с Дмитровом, и самое главное — знакомство хочется продолжать, изучать историю города дальше. Также хочу отметить, что Татьяна внимательный к деталям организатор, назначила встречу в удобном месте, была на связи с момента бронирования. Рекомендуем!)

  • Т
    Татьяна
    5 ноября 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Спасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсию.
    Организовано замечательно, заранее позвонила, все уточнили, проговорили. Посоветовала, где лучше припарковаться и прекрасные кафе, где можно поесть.

    Во время экскурсии ответила на все вопросы. Было очень увлекательно, и время пролетело незаметно!
    С удовольствием буду рекомендовать!
    Спасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсию
  • И
    Ирина
    5 ноября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Отлично организована экскурсия, продуман маршрут, Ольга как экскурсовод превыше всяких похвал. Море впечатлений! Спасибо огромное. Очень рекомендую экскурсовода!
  • Т
    Татьяна
    21 октября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Великолепная экскурсия с очень эрудированным экскурсоводом Александром.
    Так получилось, что я была одна, но и на одного экскурсанта Александр потратил больше
    читать дальше

    времени, чем было заявлено, причем все это время было заполнено очень интересной информацией.
    Александр прекрасный рассказчик с большим багажом знаний в разных областях и с прекрасным чувством юмора. Поэтому наше общение (подчас рассказ переходил в общение) доставила мне массу удовольствия. Я очень много узнала про город Дмитров и полюбила его благодаря экскурсоводу. Поэтому привезу для общения с Александром и своих друзей.

    Великолепная экскурсия с очень эрудированным экскурсоводом Александром
  • И
    Ирина
    7 октября 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Отличная получилась экскурсия по городу Дмитров. Татьяна лёгкий приятный человек, хорошо знает историю города и России. С погодой тоже повезло. По времени 2 часа вполне оптимально. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    5 октября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Хотелось бы выразить благодарность Александру за проведённую экскурсию. В Дмитров мы собирались давно. В интернете достаточно скудная и однобокая информация
    читать дальше

    о городе. Мы выбрали эту экскурсию, потому что стало интересно что в Дмитрове можно смотреть целых 3 часа. На деле же экскурсия продлилась почти 4 часа. Это было интересно, профессионально и интерактивно. Узнали много нового. От души рекомендуем! Хорошо, что есть настолько увлеченные своими городами люди. Большое спасибо!

  • В
    Василий
    29 сентября 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Время пролетело незаметно (хотя экскурсия 2,5 часа) и, к сожалению, быстро. Узнали много нового.

    Татьяна не только
    читать дальше

    рассказала об истории и достопримечательностях Дмитрова, но и показала умение очень хорошо общаться с любой аудиторией и показала знания, выходящие за пределы экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 сентября 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Татьяна, спасибо большое Вам за экскурсию! Все было замечательно и интересно. Отдельна благодарность за то, что подстроились под наше сокращенное время 🥰
    Татьяна, спасибо большое Вам за экскурсию! Все было замечательно и интересно. Отдельна благодарность за то, что подстроились под наше сокращенное время 🥰
  • А
    Андрей
    22 сентября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Экскурсию провел Александр. Гид обладает энциклопедическими знаниями, знает и любит свой город.

    При этом если вы хотите осмотреть больше мест и
    читать дальше

    придать экскурсии динамики - вам стоит заранее договориться о местах, которые вы хотите посетить.

    У нас получилась достаточно статичная, хотя и информационно насыщенная экскурсия.

  • V
    Vera
    14 сентября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Гид Александр эрудированный, харизматичный,владеет материалом. Вопросы все осветил хорошо. Дополнительные темы не игнорировал,пояснял.
    В целом город,безусловно,заслуживает поездки в выходной. Мне понравился больше Коломны. Может гид сумел так обыграть наш поход.
    К экскурсии стоит добавить кафе Грядка. Вкусно,чисто и доступно.
    Гид Александр эрудированный, харизматичный,владеет материалом. Вопросы все осветил хорошо. Дополнительные темы не игнорировал,пояснял
  • Е
    Евгений
    14 сентября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Всем привет!
    Экскурсию проводил, Александр!
    Знания о городе, у Александра великолепные. Рассказывает очень интересно и увлеченно, а где это необходимо и с
    читать дальше

    юморком. Все до мельчайших подробностей. Если где то в истории есть разные версии развития событий, акцентируется на этом. При чем рассказывает не только разные версии, но главное почему они возникли. Очень хорошо ориентируется в датировке событий. Для меня очень интересный момент, что экскурсия начинается с современной истории города, и постепенно погружаемся в историю, таким образом, начинаешь лучше запоминать и ориентироваться в датировке и благодаря такой структуре рассказа, материал усваивается и меньше возникает вопросов.
    Хочу выразить огромную благодарнось, Александру!
    Как любителю истории, для меня Дмитров открылся с другой, интересной и необычной стороны.
    Спасибо!

  • н
    наталья
    12 сентября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Гид Александр – это настоящий кладезь знаний и энергии! Его экскурсии по Дмитрову – это не просто прогулки, это увлекательные
    читать дальше

    путешествия в историю нашего города. Александр умеет так увлекательно рассказывать о каждом уголке, что время пролетает незаметно, а интерес к истории только возрастает.

    Его глубокое понимание местной культуры и традиций делает каждую экскурсию уникальной. Он не просто делится фактами, но и создает атмосферу тепла и дружбы, позволяя каждому почувствовать себя частью этой удивительной истории. Александр всегда открыт для вопросов и с удовольствием отвечает на них, делая экскурсии интерактивными и запоминающимися.

    Я искренне рекомендую Александра всем, кто хочет узнать больше о Дмитрове и насладиться его красотой. Благодаря ему ваш визит станет незабываемым и наполненным позитивом! Спасибо, Александр, за вашу страсть и преданность своему делу!

    Гид Александр – это настоящий кладезь знаний и энергии! Его экскурсии по Дмитрову – это не просто прогулки, это увлекательные
  • М
    Мария
    4 сентября 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Посетили в августе 2025 экскурсию Уютный старинный Дмитров с гидом Ольгой.
    Очень понравился стиль изложения материала. Ольга отлично владеет информацией во
    читать дальше

    всех временных отрезка истории города… нам открылся и старинный город с его вековой историей и события грозных лет Великой отечественной… и жизнь современного города… Материал излагался доступно, красивым языком.
    Незабываемые впечатления и много интересных фактов!
    Спасибо Ольги за хорошую экскурсию!

    Посетили в августе 2025 экскурсию Уютный старинный Дмитров с гидом Ольгой
  • М
    Маргарита
    25 августа 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Отличная экскурсия. приятно прогуляться пешком по уютному городу. Хороший рассказ. глубокое погружение в материал. Татьяна - профессионал своего дела, ответила
    читать дальше

    на вопросы, которые не относились к теме экскурсии. Отличный маршрут. Очень хорошая грамотная речь. И к тому же. Татьяна красивая обаятельная женщина.

    Отличная экскурсия. приятно прогуляться пешком по уютному городу. Хороший рассказ. глубокое погружение в материал. Татьяна - профессионал своего дела, ответила
  • Е
    Евгения
    4 августа 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Живем недалеко от Дмитрова. Но никто из знакомых не посещал город с экскурсией 😄.
    Понравилось всё - от организации до приятного гида Александра. Будем рекомендовать
    Живем недалеко от Дмитрова. Но никто из знакомых не посещал город с экскурсией 😄
  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Дмитров в рассказах Татьяны оживает, кремль, монастыри, старые улицы. Было интересно
    Дмитров в рассказах Татьяны оживает, кремль, монастыри, старые улицы. Было интересно
  • М
    Мария
    2 августа 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Добрый день! Сегодня в компании Татьяны погуляли по уютному Дмитрову. Ни разу не пожалели, что остановили свой выбор на ней.
    читать дальше

    Прекрасно подобранный материал для экскурсии, полученные ответы на наши дополнительные вопросики, комфортная погода - все сложилось в идеальный букет в этот день. С большим удовольствием вернемся к Татьяне! Рекомендуем, однозначно)

    Добрый день! Сегодня в компании Татьяны погуляли по уютному Дмитрову. Ни разу не пожалели, что остановили свой выбор на ней.
  • Н
    Наталья
    7 июля 2025
    Знакомство с Дмитровом
    Татьяна - отличный экскурсовод! Эрудированая, грамотная речь, приветливая, хорошо составлен маршрут. Все замечательно, рекомендую!
  • Ж
    Жанна
    5 июля 2025
    Уютный старинный Дмитров
    Хочу выразить свою благодарность нашему гиду за великолепную экскурсию! Информация подавалась легко и доступно, что сделало наше путешествие не только
    читать дальше

    познавательным, но и увлекательным. Особенно запомнились интересные рассказы о местах, которые мы посещали — они оживили историю и сделали ее ближе к нам.

    Красивые виды, которые мы смогли увидеть, просто завораживали! Каждая остановка была настоящим открытием. Мы были в индивидуальной группе возраста 30-40 лет мы были в восторге от того, как легко и непринужденно проходила экскурсия.

    В целом, все было организовано на высшем уровне, и я остался очень доволен. Рекомендую всем, кто хочет провести время с пользой и удовольствием!

