Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомство с Дмитровом
Прогулка по Дмитрову раскроет тайны его древнего кремля и величественных соборов. Почувствуйте атмосферу купеческого города и узнайте о его истории
Начало: На Советской площади
«Вы прогуляетесь по его улицам, увидите кремль и соборы и услышите о событиях, которые здесь происходили»
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
4600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
«Кроме того, вы познакомитесь с волшебными «Горожанами» на улице с целым скульптурным музеем под открытым небом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров: за околицей моей души
Узнать и полюбить тихий деликатный город с громкой, героической историей
Начало: У ж/д вокзала
«Улица Кропоткинская — местный Арбат, по которой «прогуливаются» скульптурные жители уездного города»
12 дек в 11:00
14 дек в 11:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
- ЮЮрий24 ноября 2025Татьяна опытный гид и приятный человек. Экскурсия по Дмитрову прошла на одном дыхании!
- ЛЛюдмила23 ноября 2025Татьяна прекрасный рассказчик, влюбила нас в город, мы слушали её с огромным интересом. Название экскурсии полностью себя оправдало, мы познакомились
- ТТатьяна5 ноября 2025Спасибо огромное Татьяне за прекрасную экскурсию.
Организовано замечательно, заранее позвонила, все уточнили, проговорили. Посоветовала, где лучше припарковаться и прекрасные кафе, где можно поесть.
Во время экскурсии ответила на все вопросы. Было очень увлекательно, и время пролетело незаметно!
С удовольствием буду рекомендовать!
- ИИрина5 ноября 2025Отлично организована экскурсия, продуман маршрут, Ольга как экскурсовод превыше всяких похвал. Море впечатлений! Спасибо огромное. Очень рекомендую экскурсовода!
- ТТатьяна21 октября 2025Великолепная экскурсия с очень эрудированным экскурсоводом Александром.
Так получилось, что я была одна, но и на одного экскурсанта Александр потратил больше
- ИИрина7 октября 2025Отличная получилась экскурсия по городу Дмитров. Татьяна лёгкий приятный человек, хорошо знает историю города и России. С погодой тоже повезло. По времени 2 часа вполне оптимально. Рекомендую.
- ННаталья5 октября 2025Хотелось бы выразить благодарность Александру за проведённую экскурсию. В Дмитров мы собирались давно. В интернете достаточно скудная и однобокая информация
- ВВасилий29 сентября 2025Замечательная экскурсия и экскурсовод. Время пролетело незаметно (хотя экскурсия 2,5 часа) и, к сожалению, быстро. Узнали много нового.
Татьяна не только
- ТТатьяна28 сентября 2025Татьяна, спасибо большое Вам за экскурсию! Все было замечательно и интересно. Отдельна благодарность за то, что подстроились под наше сокращенное время 🥰
- ААндрей22 сентября 2025Экскурсию провел Александр. Гид обладает энциклопедическими знаниями, знает и любит свой город.
При этом если вы хотите осмотреть больше мест и
- VVera14 сентября 2025Гид Александр эрудированный, харизматичный,владеет материалом. Вопросы все осветил хорошо. Дополнительные темы не игнорировал,пояснял.
В целом город,безусловно,заслуживает поездки в выходной. Мне понравился больше Коломны. Может гид сумел так обыграть наш поход.
К экскурсии стоит добавить кафе Грядка. Вкусно,чисто и доступно.
- ЕЕвгений14 сентября 2025Всем привет!
Экскурсию проводил, Александр!
Знания о городе, у Александра великолепные. Рассказывает очень интересно и увлеченно, а где это необходимо и с
- ннаталья12 сентября 2025Гид Александр – это настоящий кладезь знаний и энергии! Его экскурсии по Дмитрову – это не просто прогулки, это увлекательные
- ММария4 сентября 2025Посетили в августе 2025 экскурсию Уютный старинный Дмитров с гидом Ольгой.
Очень понравился стиль изложения материала. Ольга отлично владеет информацией во
- ММаргарита25 августа 2025Отличная экскурсия. приятно прогуляться пешком по уютному городу. Хороший рассказ. глубокое погружение в материал. Татьяна - профессионал своего дела, ответила
- ЕЕвгения4 августа 2025Живем недалеко от Дмитрова. Но никто из знакомых не посещал город с экскурсией 😄.
Понравилось всё - от организации до приятного гида Александра. Будем рекомендовать
- ДДмитрий3 августа 2025Дмитров в рассказах Татьяны оживает, кремль, монастыри, старые улицы. Было интересно
- ММария2 августа 2025Добрый день! Сегодня в компании Татьяны погуляли по уютному Дмитрову. Ни разу не пожалели, что остановили свой выбор на ней.
- ННаталья7 июля 2025Татьяна - отличный экскурсовод! Эрудированая, грамотная речь, приветливая, хорошо составлен маршрут. Все замечательно, рекомендую!
- ЖЖанна5 июля 2025Хочу выразить свою благодарность нашему гиду за великолепную экскурсию! Информация подавалась легко и доступно, что сделало наше путешествие не только
