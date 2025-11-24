читать дальше

юморком. Все до мельчайших подробностей. Если где то в истории есть разные версии развития событий, акцентируется на этом. При чем рассказывает не только разные версии, но главное почему они возникли. Очень хорошо ориентируется в датировке событий. Для меня очень интересный момент, что экскурсия начинается с современной истории города, и постепенно погружаемся в историю, таким образом, начинаешь лучше запоминать и ориентироваться в датировке и благодаря такой структуре рассказа, материал усваивается и меньше возникает вопросов.

Хочу выразить огромную благодарнось, Александру!

Как любителю истории, для меня Дмитров открылся с другой, интересной и необычной стороны.

Спасибо!