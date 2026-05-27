Полёт на воздушном шаре в Подмосковье — уникальное приключение. С высоты вы оцените бескрайние просторы лесов и полей, водоёмов и цветных крыш домов вдалеке. Насладитесь спокойной атмосферой рассвета или заката и ощутите свободу неба.
Описание экскурсии
- Встретимся возле клуба в Дмитровском районе и поедем к точке старта полёта.
- Вы понаблюдаете за процессом надувания воздушных шаров.
- 40–60 мин вы будете летать на высоте до 1000 м. — над разноцветными полями и макушками деревьев.
- Проведём обряд посвящения вас в воздухоплаватели — с шампанским и шоколадом, памятными грамотами и сувенирами.
- А потом отвезём вас обратно к месту встречи.
Организационные детали
- Из соображений безопасности полёт привязан к определённому времени, поэтому очень важно прибыть на место встречи без опоздания.
- Мы не рекомендуем полёт беременным женщинам, людям в алкогольном и наркотическом опьянении.
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — гиду по QR-коду минимум за 2 дня до программы. При опоздании на 15 минут и более сумма не возвращается.
- Билеты бывают двух типов: групповой — с другими путешественниками, соло — только на двоих (вас и вашего друга/партнёра).
- С вами будет один из членов нашей команды.
ежедневно в 04:30 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дмитровском районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30 и 18:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Дмитрове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 167 туристов
Я живу в Москве, работаю в сфере экономической безопасности организации отдыха и туризма. В 2008 году окончила МосГУ, моя квалификация — специалист сервиса и туризма. У нашей команды есть принцип: организуй так, как себе. Поэтому мы топим за то, чтобы наши гости привозили домой незабываемые впечатления вместо магнитиков на холодильник.
Входит в следующие категории Дмитрова
Похожие экскурсии на «Полёт на воздушном шаре в Дмитрове»
Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
Увидеть главные места города и узнать о них занимательные факты на нескучной обзорной экскурсии
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
6800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Дмитровом
Прогулка по Дмитрову раскроет тайны его древнего кремля и величественных соборов. Почувствуйте атмосферу купеческого города и узнайте о его истории
Начало: На Советской площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров - младший брат Москвы
Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Начало: На ул. Лиры Никольской
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
6700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Былинный град Дмитров
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
Завтра в 10:00
31 мая в 09:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
16 000 ₽ за человека