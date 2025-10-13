Квест
до 3 чел.
Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
Откройте тайны Дмитрова вместе с гусляром и духом города. Узнайте легенды, выполняйте задания и наслаждайтесь увлекательной прогулкой
Начало: На Советской площади
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1200 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Полёт на воздушном шаре в Дмитрове
Над лесами, полями и реками
Начало: В Дмитровском районе
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 08:00 и 13:00
Завтра в 08:00
16 фев в 13:00
18 000 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Экспедиция в постапокалипсис» в Дмитрове
Спасти тех, кто ещё здесь
Начало: У Вокзального переулка
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1450 ₽ за всё до 6 чел.
- ААнна13 октября 2025Интересный формат, особенно для семей с детьми. В любой момент можно поставить на паузу и после перерыва продолжить. Мы, например,
- ИИрина10 августа 2025Необычный и интересный формат. Была на экскурсии с детьми 12 лет. Она полностью подошла детям.
- ААнна28 июля 2025Интересная экскурсия в формате аудио-спектакля. Понравилась идея с 2 ролями: рассказчиком и духом города. Также атмосферные звуки позволяют погрузиться в
- ЕЕлена22 июля 2025Неожиданно интересно и душевно вышло!
Не люблю аудиоформаты на экскурсиях, квестах и пр. но тут прям низкий поклон автору! 👏🫶
Были двое
- ООльга9 мая 2025Приняли участие в квесте 9 мая 25 года. Впервые в таком онлайн формате. Остались довольны с дочкой 13-ти лет. Погружение
