Развлечения в Дмитрове

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Дмитрове, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 3 чел.
Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
Откройте тайны Дмитрова вместе с гусляром и духом города. Узнайте легенды, выполняйте задания и наслаждайтесь увлекательной прогулкой
Начало: На Советской площади
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1200 ₽ за всё до 3 чел.
Полёт на воздушном шаре в Дмитрове
На воздушном шаре
3.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Полёт на воздушном шаре в Дмитрове
Над лесами, полями и реками
Начало: В Дмитровском районе
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 08:00 и 13:00
Завтра в 08:00
16 фев в 13:00
18 000 ₽ за человека
Мобильный квест «Экспедиция в постапокалипсис» в Дмитрове
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Экспедиция в постапокалипсис» в Дмитрове
Спасти тех, кто ещё здесь
Начало: У Вокзального переулка
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1450 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    13 октября 2025
    Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
    Интересный формат, особенно для семей с детьми. В любой момент можно поставить на паузу и после перерыва продолжить. Мы, например,
    читать дальше

    по пути посетили ряд музеев)
    Не всегда понятно, когда этап экскурсии предполагает прослушивание информации по ходу к очередному объекту, а когда - остаемся на месте.
    + Требуется устойчивая интернет связь. Был момент, когда экскурсия прервалась по техническим причинам, а при повторном входе пропустился этап, в начале которого мы находились (зачлось, как пройденное). Спасибо организаторам - оперативно решили вопрос.

  • И
    Ирина
    10 августа 2025
    Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
    Необычный и интересный формат. Была на экскурсии с детьми 12 лет. Она полностью подошла детям.
  • А
    Анна
    28 июля 2025
    Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
    Интересная экскурсия в формате аудио-спектакля. Понравилась идея с 2 ролями: рассказчиком и духом города. Также атмосферные звуки позволяют погрузиться в
    читать дальше

    события, описываемые ведущим.

    Можно действительно проходить в своём режиме.

    Для двух молодых людей аудиоряд был медленный. Не совсем ясно, с какой скоростью идти, поэтому мы до точек доходили быстрее, чем рассказчик успевал закончить.

    Но для детей в самый раз, на мой взгляд.

  • Е
    Елена
    22 июля 2025
    Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
    Неожиданно интересно и душевно вышло!
    Не люблю аудиоформаты на экскурсиях, квестах и пр. но тут прям низкий поклон автору! 👏🫶
    Были двое
    читать дальше

    взрослых и двое детей (которым ничего не интересно никогда)))
    Очень легко, не занудно слушались задания-повествования, интересно было разгадывать разные загадки, дети участвовали, но сдавались😆 но мы шли до конца)))
    Интересно, что прошло уже много времени, а мы до сих пор помним информацию из квеста, его смыслы и атмосферность❤️
    Ходили с жителями города и даже они были приятно удивлены многому.
    И да! Фотографий как никогда достаточно получилось с этой экскурсии - не надо было даже никого уговаривать по 5 минут🤭👍

  • О
    Ольга
    9 мая 2025
    Аудиоквест-экскурсия «Гусляр и шёпот веков»
    Приняли участие в квесте 9 мая 25 года. Впервые в таком онлайн формате. Остались довольны с дочкой 13-ти лет. Погружение
    читать дальше

    в историю с юмором, с заданиями и интригой, кто же этот таинственный голос)) Порадовал финал и глубокий посыл. Спасибо большое организаторам. Было очень интересно!!!

