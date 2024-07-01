А Анастасия Былинный град Дмитров Очень понравилась экскурсия, было познавательно и очень интересно! Не смотря на жару, мы прекрасно погуляли по центру города в течение 2-х часов! Очень рекомендую экскурсию! Павел, спасибо вам большое!!!!

А Анастасия Былинный град Дмитров читать дальше подробный, запоминающийся. Лет 8 назад была на экскурсии в Дмитрове, но данная экскурсия понравилась намного больше. Большое спасибо и успехов в дальнейшем. Экскурсия очень понравилась. С нами был маленький ребенок в коляске и Павел скорректировал маршрут под наши потребности. Рассказ очень интересный,

И Ирина Дмитров: истории, сказания и были Если вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчика Геннадия- вам точно нужна эта экскурсия. Воспоминания и впечатления нам обеспечены надолго

И Ирина Дмитров: истории, сказания и были Геннадий, спасибо за интересную экскурсию! Отличный маршрут, охватывающий основные места центра города от его основания до наших дней. Материал преподносится живо и необычно, будет интересно взрослым, и дети не заскучают от "сухих" исторических фактов. Время пролетело незаметно.

И Ирина Дмитров: истории, сказания и были читать дальше добрые воспоминания о городе, человеке, открывшемся его нам, и фотографии, которые этот человек нам же и помог сделать. Геннадий, от души рады знакомству. Благодарим! Удачи Вам! Непринуждённый, весёлый, но содержательный, рассказ с неутомительной неспешной прогулкой по историческом центру Дмитрова. 2 часа пролетают быстро. Остаются хорошие и

М Мария Былинный град Дмитров очень интересная и познавательная экскурсия. очень рекомендую.

Т Татьяна Дмитров - младший брат Москвы читать дальше города, а также интересного места - усадьбы Подлипичье. Нам очень повезло с погодой, было не сильно жарко, не было дождя. Поэтому мы совершенно не устали и не хотели расставаться с Марией после завершения экскурсии. Большое спасибо!!! Экскурсию по Дмитрову нам провела прекрасная Мария. Встреча с гидом произошла вовремя. Все было очень интересно - история Кремля, центра

С Светлана Дмитров - младший брат Москвы Огромное спасибо Дмитрию за отличную экскурсию и прогулку! У Дмитрия была сложная задача: всё рассказать и показать, и при этом чтобы понравилось ребятам подросткам. И у него это получилось! Было весело и очень познавательно