Экскурсии выходного дня в Дмитрове

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Дмитрове, цены от 5 734 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дмитров - младший брат Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Популярное предложение
Дмитров - младший брат Москвы: индивидуальная экскурсия
Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Начало: На ул. Лиры Никольской
7 июля в 09:00
8 июля в 16:00
6 500 за всё до 6 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Дмитров: истории, сказания и были
Индивидуальная экскурсия по Дмитрову: прикоснитесь к древнему камню Юрия Долгорукого, поднимитесь на крепостной вал и узнайте историю Креста Животворящего
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
6 500 за всё до 10 чел.
Былинный град Дмитров
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Увлекательное путешествие по старому Дмитрову
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
7 июля в 16:00
67455 734 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июля 2024
    Былинный град Дмитров
    Очень понравилась экскурсия, было познавательно и очень интересно! Не смотря на жару, мы прекрасно погуляли по центру города в течение 2-х часов! Очень рекомендую экскурсию! Павел, спасибо вам большое!!!!
  • А
    Анастасия
    24 июня 2024
    Былинный град Дмитров
    Экскурсия очень понравилась. С нами был маленький ребенок в коляске и Павел скорректировал маршрут под наши потребности. Рассказ очень интересный,
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    подробный, запоминающийся. Лет 8 назад была на экскурсии в Дмитрове, но данная экскурсия понравилась намного больше. Большое спасибо и успехов в дальнейшем.

  • И
    Ирина
    23 июня 2024
    Дмитров: истории, сказания и были
    Если вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчика Геннадия- вам точно нужна эта экскурсия. Воспоминания и впечатления нам обеспечены надолго
    Если вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчикаЕсли вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчикаЕсли вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчикаЕсли вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчикаЕсли вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчикаЕсли вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчика
  • И
    Ирина
    22 июня 2024
    Дмитров: истории, сказания и были
    Геннадий, спасибо за интересную экскурсию! Отличный маршрут, охватывающий основные места центра города от его основания до наших дней. Материал преподносится живо и необычно, будет интересно взрослым, и дети не заскучают от "сухих" исторических фактов. Время пролетело незаметно.
    Геннадий, спасибо за интересную экскурсию! Отличный маршрут, охватывающий основные места центра города от его основания до
  • И
    Ирина
    18 июня 2024
    Дмитров: истории, сказания и были
    Непринуждённый, весёлый, но содержательный, рассказ с неутомительной неспешной прогулкой по историческом центру Дмитрова. 2 часа пролетают быстро. Остаются хорошие и
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    добрые воспоминания о городе, человеке, открывшемся его нам, и фотографии, которые этот человек нам же и помог сделать. Геннадий, от души рады знакомству. Благодарим! Удачи Вам!

    Непринуждённый, весёлый, но содержательный, рассказ с неутомительной неспешной прогулкой по историческом центру Дмитрова. 2 часа пролетаютНепринуждённый, весёлый, но содержательный, рассказ с неутомительной неспешной прогулкой по историческом центру Дмитрова. 2 часа пролетаютНепринуждённый, весёлый, но содержательный, рассказ с неутомительной неспешной прогулкой по историческом центру Дмитрова. 2 часа пролетаютНепринуждённый, весёлый, но содержательный, рассказ с неутомительной неспешной прогулкой по историческом центру Дмитрова. 2 часа пролетаютНепринуждённый, весёлый, но содержательный, рассказ с неутомительной неспешной прогулкой по историческом центру Дмитрова. 2 часа пролетают
  • М
    Мария
    17 июня 2024
    Былинный град Дмитров
    очень интересная и познавательная экскурсия. очень рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Дмитров - младший брат Москвы
    Экскурсию по Дмитрову нам провела прекрасная Мария. Встреча с гидом произошла вовремя. Все было очень интересно - история Кремля, центра
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    города, а также интересного места - усадьбы Подлипичье. Нам очень повезло с погодой, было не сильно жарко, не было дождя. Поэтому мы совершенно не устали и не хотели расставаться с Марией после завершения экскурсии. Большое спасибо!!!

  • С
    Светлана
    17 марта 2024
    Дмитров - младший брат Москвы
    Огромное спасибо Дмитрию за отличную экскурсию и прогулку! У Дмитрия была сложная задача: всё рассказать и показать, и при этом чтобы понравилось ребятам подросткам. И у него это получилось! Было весело и очень познавательно
  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2023
    Дмитров - младший брат Москвы
    Экскурсия проходила в очень комфортном ритме, неожиданно много нового и интересного о казалось бы известных местах. Гид Мария очень внимательная и обаятельная.

Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «На выходные»

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  2. Борисоглебский монастырь
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  4. Дом-музей Кропоткина
  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Дмитрову в июле 2024
Сейчас в Дмитрове в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 734 до 6 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Дмитрове на 2024 год на выходные, 53 ⭐ отзыва, цены от 5734₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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