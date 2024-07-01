1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Дмитров - младший брат Москвы: индивидуальная экскурсия
Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Начало: На ул. Лиры Никольской
7 июля в 09:00
8 июля в 16:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дмитров: истории, сказания и были
Индивидуальная экскурсия по Дмитрову: прикоснитесь к древнему камню Юрия Долгорукого, поднимитесь на крепостной вал и узнайте историю Креста Животворящего
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательное путешествие по старому Дмитрову
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
7 июля в 16:00
67455 734₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июля 2024Очень понравилась экскурсия, было познавательно и очень интересно! Не смотря на жару, мы прекрасно погуляли по центру города в течение 2-х часов! Очень рекомендую экскурсию! Павел, спасибо вам большое!!!!
- ААнастасия24 июня 2024Экскурсия очень понравилась. С нами был маленький ребенок в коляске и Павел скорректировал маршрут под наши потребности. Рассказ очень интересный,
- ИИрина23 июня 2024Если вы хотите не только полюбоваться прекрасным Дмитровым, но и послушать легенды и сказания великолепного рассказчика Геннадия- вам точно нужна эта экскурсия. Воспоминания и впечатления нам обеспечены надолго
- ИИрина22 июня 2024Геннадий, спасибо за интересную экскурсию! Отличный маршрут, охватывающий основные места центра города от его основания до наших дней. Материал преподносится живо и необычно, будет интересно взрослым, и дети не заскучают от "сухих" исторических фактов. Время пролетело незаметно.
- ИИрина18 июня 2024Непринуждённый, весёлый, но содержательный, рассказ с неутомительной неспешной прогулкой по историческом центру Дмитрова. 2 часа пролетают быстро. Остаются хорошие и
- ММария17 июня 2024очень интересная и познавательная экскурсия. очень рекомендую.
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсию по Дмитрову нам провела прекрасная Мария. Встреча с гидом произошла вовремя. Все было очень интересно - история Кремля, центра
- ССветлана17 марта 2024Огромное спасибо Дмитрию за отличную экскурсию и прогулку! У Дмитрия была сложная задача: всё рассказать и показать, и при этом чтобы понравилось ребятам подросткам. И у него это получилось! Было весело и очень познавательно
- ТТатьяна22 ноября 2023Экскурсия проходила в очень комфортном ритме, неожиданно много нового и интересного о казалось бы известных местах. Гид Мария очень внимательная и обаятельная.
Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «На выходные»
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