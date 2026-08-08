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Индивидуальная экскурсия «Путешествие в Домбай» из Ессентуков

По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м и насладимся горными пейзажами.
Индивидуальная экскурсия «Путешествие в Домбай» из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия «Путешествие в Домбай» из Ессентуков
Индивидуальная экскурсия «Путешествие в Домбай» из Ессентуков

Описание экскурсии

Однодневная экскурсия к горным вершинам Домбая По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м. и насладимся горными пейзажами. За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления! Важно знать:
  • Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
  • Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).

Ежедневно с 7:00 до 9:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гумбаши
  • Шоанинский храм
  • Сентинский храм
  • Озеро Кара-Кёль
  • Река Уллу-Муруджу
  • Канатная дорога в Домбае
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Канатная дорога - 1600 рублей
  • Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00 до 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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