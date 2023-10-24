Индивидуальная экскурсия «Путешествие в Домбай» из Ессентуков

По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м и насладимся горными пейзажами.
Ближайшие даты:
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25
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26
окт
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окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Шоанинский храм
- Сентинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Река Уллу-Муруджу
- Канатная дорога в Домбае
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Однодневная экскурсия к горным вершинам Домбая
По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м. и насладимся горными пейзажами.
За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!
Важно знать:
- Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
- Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).
Ежедневно с 7:00 до 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Канатная дорога — 1600 рублей
- Еда и напитки, обед в кафе
- Место начала и завершения?
- Ессентуки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 7:00 до 9:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
- Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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