Индивидуальная экскурсия «Путешествие в Домбай» из Ессентуков

Однодневная экскурсия к горным вершинам Домбая

По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м. и насладимся горными пейзажами.

За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!

Важно знать: