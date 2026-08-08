Индивидуальная экскурсия «Путешествие в Домбай» из Ессентуков

По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м и насладимся горными пейзажами.
Описание экскурсииОднодневная экскурсия к горным вершинам Домбая По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м. и насладимся горными пейзажами. За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления! Важно знать:
- Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
- Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).
Ежедневно с 7:00 до 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Шоанинский храм
- Сентинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Река Уллу-Муруджу
- Канатная дорога в Домбае
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Канатная дорога - 1600 рублей
- Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00 до 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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