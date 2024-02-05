Умопомрачительные горные виды ждут вас круглый год, а природа будет радовать глаз озёрами, ледниками, разнообразной фауной, чистейшим воздухом.
Вы посетите и увидите Карачаевск, Домбайскую поляну, озеро Кара-Кель, реку Уллу-Муруджу, а также поднимитесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара.
Вы посетите и увидите Карачаевск, Домбайскую поляну, озеро Кара-Кель, реку Уллу-Муруджу, а также поднимитесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара.
Описание экскурсииТур по горным сокровищам Домбая: к хороводу кавказских вершин! Едем в Домбай! Сердце Кавказа и Карачаево-Черкесии, центр горнолыжного отдыха, а еще — уникальное место для ценителей горных красот и первозданной природы. Нас ждет перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль, «Серебряная река» Уллу-Муруджу, подъем на гору Мусса-Ачитара. Посетим древний христианский храм, полюбуемся вершинами Кавказского хребта, пообедаем в кафе c вкуснейшей кавказской кухней. Присоединяйтесь! В компании опытного гида и с грамотно составленным маршрутом вы не упустите самые впечатляющие виды Карачаево-Черкесии и насладитесь отдыхом в комфортном ритме, вдыхая целебный воздух кавказских гор. Перевал Гумбаши (Кум-Баши)Мы заедем за вами по вашему адресу и уже на пути к Домбаю вам откроются живописные виды! Наш тур начнется с перевала Гумбаши (или Кум-Баши). По нему раньше ходили караваны, а сегодня это один из красивейших высокогорных перевалов России. Он впечатляет в любое время года. Бархатистые зеленые холмы весной и летом, сказочные заснеженные просторы зимой. Осенью плато Бийчесын отливает золотом в солнечную погоду. Помимо плато, уже здесь, на смотровых площадках, вы сможете открыть для себя волшебные виды на горы Кавказского хребта и двуглавый Эльбрус. Древнее озеро Кара-Кёль Минуя перевал и проехав через город Карачаевск, мы остановимся полюбоваться озером Кара-Кёль. Это древнее сокровище Тебердинского заповедника — озеру почти 10 тысяч лет. В окружении платанов, вековых дубов и сосен, озеро покажется темным (в переводе Кара-Кёль — «Черное озеро»), но вода в нём — очень чистая. Здесь даже водится форель, а летом температура воды достигает 20℃ и можно купаться. Домбайская поляна От Домбайской поляны мы отправимся на гору Мусса-Ачитара. В этом подъеме нам помогут кресельная и гондольная канатная дорога. Сможем запечатлеть захватывающие виды уже с птичьего полета! Альпийские луга, горы и другие окрестности Домбая с такой высоты откроются совершенно по-новому. Серебряная река Уллу-Муруджу Мы обязательно остановимся посмотреть на завораживающие каскады горной реки Уллу-Муруджу. Её исток высоко в горах, в леднике. Бурные потоки реки проходят через залежи серебра, что делает чистейшие горные воды Уллу-Муруджу целебными. Христианский храм X века Завершим наш тур рукотворными достопримечательностями Карачаево-Черкессии. Помимо первозданной природы, этот край известен христианскими храмами IX-X веков среди скал. Сегодня это самые древние христианские церкви в России. Ведь Кавказ принял христианство почти на столетие раньше, чем остальная Русь! С нами вы сможете посетить один из храмов, со смотровой площадки которого также открывается великолепный вид на ущелье. Важная информация: Забираем от дверей в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки. Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы. Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник. Экскурсия подходит для детей старше 3 лет и людей с любой физической подготовкой. Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве. Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой. Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов.
Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🔹Перевал Гумбаши (Кум-Баши)
- 🔹Древнее озеро Кара-Кёль
- 🔹Домбайская поляна
- 🔹Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
- 🔹Серебряная река Уллу-Муруджу
- 🔹Христианский храм X века
Что включено
- Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте
- Транспорт: минивэн или внедорожник
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450руб. /чел.)
- Билет на канатную дорогу в Домбае (первая очередь - 1400 руб. первая и вторая очереди - 2800 руб., первая, вторая и третья очереди - 3100 руб. Есть детские и льготные билеты).
- 200р - экологический сбор в Домбае
- Заезд на Шоанинский храм - 300 руб/чел.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Забираем от дверей в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки
- Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы
- Комфортабельный транспорт - минивэн/внедорожник
- Экскурсия подходит для детей старше 3 лет и людей с любой физической подготовкой
- Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой
- Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Повезло с погодой, стало быть, увидела всё, что планировалось по маршруту. Благодаря прекрасному иду-водителю Расулу получила много интересной информации обо всех объектах на пути следования заданного маршрута. Комфортабельный внедорожник виртуозно взбирался на все смотровые площадки. День помчался, как одно мгновение, оставив массу восторженных впечатлений!!!!
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М
Экскурсия отличная! Понравилось все от и до - превосходная организация, замечательный гид Тамара, и конечно потрясающие виды горного Кавказа - это любовь… Отдельное спасибо за то, что внимательно подошли к моим "особым потребностям" (я хожу с тростью), все мои опасения, что в поездке будет сложно, не оправдались. Только замечательные впечатления.
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В
Спасибо большое организаторам и отдельно Дмитрию. Ездили 10.07.25 с Дмитрием. Приехали из СПБ. Очень всё понравилось. Замечательный экскурсовод. Через год планируем возвращаться и надеемся, что попадём к Дмитрию. По поводу Домбая- незабываемый опыт, спасибо!
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И
Экскурсия замечательная!!! Водитель- гид Дмитрий супер! Много и интересно рассказывал, аккуратное вождение, ориентирован на туристов. Много интересных мест. Красота восхищает!!! Рекомендую экскурсию даже для физически не подготовленным людям.
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Ч
Всегда мечтал съездить в горы) и вот наконец мечта осуществилась! Посетил с любимой Домбай! Это просто фантастика! Очень красиво. Понравилась кухня, привез коньяк) Спасибо вам Выше города!
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Н
Удивительное место рекомендую всем там побывать, это очень красиво столько эмоций от увиденного) Шикарные виды
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