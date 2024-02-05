Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Умопомрачительные горные виды ждут вас круглый год, а природа будет радовать глаз озёрами, ледниками, разнообразной фауной, чистейшим воздухом.



Вы посетите и увидите Карачаевск, Домбайскую поляну, озеро Кара-Кель, реку Уллу-Муруджу, а также поднимитесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. 5 11 отзывов

Михаил Ваш гид в Домбае Задать вопрос Групповая экскурсия -20% 5250 ₽ выгода 1050 ₽ 4200 ₽ за человека 5 11 отзывов 11 часов 1-8 человек На микроавтобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Тур по горным сокровищам Домбая: к хороводу кавказских вершин! Едем в Домбай! Сердце Кавказа и Карачаево-Черкесии, центр горнолыжного отдыха, а еще — уникальное место для ценителей горных красот и первозданной природы. Нас ждет перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль, «Серебряная река» Уллу-Муруджу, подъем на гору Мусса-Ачитара. Посетим древний христианский храм, полюбуемся вершинами Кавказского хребта, пообедаем в кафе c вкуснейшей кавказской кухней. Присоединяйтесь! В компании опытного гида и с грамотно составленным маршрутом вы не упустите самые впечатляющие виды Карачаево-Черкесии и насладитесь отдыхом в комфортном ритме, вдыхая целебный воздух кавказских гор. Перевал Гумбаши (Кум-Баши)Мы заедем за вами по вашему адресу и уже на пути к Домбаю вам откроются живописные виды! Наш тур начнется с перевала Гумбаши (или Кум-Баши). По нему раньше ходили караваны, а сегодня это один из красивейших высокогорных перевалов России. Он впечатляет в любое время года. Бархатистые зеленые холмы весной и летом, сказочные заснеженные просторы зимой. Осенью плато Бийчесын отливает золотом в солнечную погоду. Помимо плато, уже здесь, на смотровых площадках, вы сможете открыть для себя волшебные виды на горы Кавказского хребта и двуглавый Эльбрус. Древнее озеро Кара-Кёль Минуя перевал и проехав через город Карачаевск, мы остановимся полюбоваться озером Кара-Кёль. Это древнее сокровище Тебердинского заповедника — озеру почти 10 тысяч лет. В окружении платанов, вековых дубов и сосен, озеро покажется темным (в переводе Кара-Кёль — «Черное озеро»), но вода в нём — очень чистая. Здесь даже водится форель, а летом температура воды достигает 20℃ и можно купаться. Домбайская поляна От Домбайской поляны мы отправимся на гору Мусса-Ачитара. В этом подъеме нам помогут кресельная и гондольная канатная дорога. Сможем запечатлеть захватывающие виды уже с птичьего полета! Альпийские луга, горы и другие окрестности Домбая с такой высоты откроются совершенно по-новому. Серебряная река Уллу-Муруджу Мы обязательно остановимся посмотреть на завораживающие каскады горной реки Уллу-Муруджу. Её исток высоко в горах, в леднике. Бурные потоки реки проходят через залежи серебра, что делает чистейшие горные воды Уллу-Муруджу целебными. Христианский храм X века Завершим наш тур рукотворными достопримечательностями Карачаево-Черкессии. Помимо первозданной природы, этот край известен христианскими храмами IX-X веков среди скал. Сегодня это самые древние христианские церкви в России. Ведь Кавказ принял христианство почти на столетие раньше, чем остальная Русь! С нами вы сможете посетить один из храмов, со смотровой площадки которого также открывается великолепный вид на ущелье. Важная информация: Забираем от дверей в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки. Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы. Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник. Экскурсия подходит для детей старше 3 лет и людей с любой физической подготовкой. Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве. Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой. Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов.

Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 🔹Перевал Гумбаши (Кум-Баши)

🔹Древнее озеро Кара-Кёль

🔹Домбайская поляна

🔹Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара

🔹Серебряная река Уллу-Муруджу

🔹Христианский храм X века Что включено Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте

Транспорт: минивэн или внедорожник Что не входит в цену Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450руб. /чел.)

Билет на канатную дорогу в Домбае (первая очередь - 1400 руб. первая и вторая очереди - 2800 руб., первая, вторая и третья очереди - 3100 руб. Есть детские и льготные билеты).

200р - экологический сбор в Домбае

Заезд на Шоанинский храм - 300 руб/чел. Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 7:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы. Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Важная информация Забираем от дверей в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки

Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы

Комфортабельный транспорт - минивэн/внедорожник

Экскурсия подходит для детей старше 3 лет и людей с любой физической подготовкой

Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве

Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой

Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.