Это мягкое погружение в мир горных лыж, где первые спуски превращаются в интересную игру. Ваш ребёнок покорит горку за горкой, попробует первые повороты и поймает настоящий драйв на склонах. Если у него уже есть опыт катания, инструктор поможет отточить технику и освоить новые трюки.

Описание экскурсии

Встреча и знакомство. Инструктор наладит контакт с ребёнком, узнает уровень его подготовки и объяснит, как пройдёт занятие. Обязательно проведёт инструктаж по технике безопасности.

Подбор оборудования. Поможет подобрать удобные лыжи, ботинки и шлем, проверит посадку и научит правильно всё застёгивать и регулировать.

Разминка, растяжка, игры на баланс и координацию, чтобы подготовить мышцы к физической активности.

Обучение основам катания. На простом склоне или учебной трассе инструктор объяснит базовые навыки: правильную стойку и основные движения (повороты, торможение). Всё — в игровой форме.

Переход к более сложным элементам. Ребёнок перейдёт к выполнению простых поворотов и торможений на более длинных склонах. Получит советы по улучшению техники.

Игровые задания. Чтобы было веселее, инструктор организует игры, которые помогут развить скорость и уверенность на склоне.

Освоение новых трасс. Более опытные ребята попробуют средние трассы. Инструктор поможет преодолеть страхи и даст рекомендации по технике.

Фристайл и дополнительные элементы. Если ребёнок достаточно подготовлен — познакомимся с лёгкими прыжками, поворотами и простыми трюками на безопасных участках.

Завершение занятия. В конце — обсуждение успехов и достижений, а также рекомендации для дальнейшего обучения.

Кому подойдёт занятие

начинающим. Ребёнок, который никогда не стоял на лыжах, легко и играючи освоит базовые навыки и почувствует себя уверенно на простом склоне

тем, кто уже катается. Дети с опытом улучшат технику, научатся контролировать скорость и смогут пройти более сложные трассы

юным спортсменам. Продвинутые ребята попробуют себя на сложных маршрутах, освоят элементы фристайла и почувствуют настоящий драйв горнолыжного спорта

Организационные детали