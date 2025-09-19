Показать всёАктивный отдыхЭкскурсии на Домбай из КисловодскаЭкскурсии на Домбай из ЕссентуковПятигорск
Индивидуальная
до 8 чел.
Гордость Домбая - водопад Алибек
Отправляйтесь в путешествие к Алибекскому водопаду - жемчужине Домбая. Насладитесь красотой Кавказа и откройте для себя величие природы
Начало: В посёлке Домбай
Завтра в 10:30
20 сен в 09:30
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Поход к Бадукским озёрам - из Домбая
Полюбоваться прозрачной водой и прогуляться по Тебердинскому заповеднику
Начало: У канатной дороги в Домбае
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Домбай: прогулка на лошадях среди живописных гор
Прокатиться верхом по красивым местам и вдохновиться природой
Начало: В месте вашего проживания в Домбае
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
20 сен в 09:30
5500 ₽ за человека
