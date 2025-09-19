Найдено 3 экскурсии в категории « Активный отдых » в Домбае, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3.5 часа Индивидуальная до 8 чел. Гордость Домбая - водопад Алибек Отправляйтесь в путешествие к Алибекскому водопаду - жемчужине Домбая. Насладитесь красотой Кавказа и откройте для себя величие природы Начало: В посёлке Домбай 8000 ₽ за всё до 8 чел. Пешая 6 часов Индивидуальная до 10 чел. Поход к Бадукским озёрам - из Домбая Полюбоваться прозрачной водой и прогуляться по Тебердинскому заповеднику Начало: У канатной дороги в Домбае 15 000 ₽ за всё до 10 чел. Конные прогулки 2 часа Мини-группа до 10 чел. Домбай: прогулка на лошадях среди живописных гор Прокатиться верхом по красивым местам и вдохновиться природой Начало: В месте вашего проживания в Домбае Расписание: ежедневно в 09:30 5500 ₽ за человека Другие экскурсии Домбая

