Экскурсии выходного дня в Домбае

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Домбае, цены от 2 650 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
47 отзывов
5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Завтра в 09:00
11 июля в 09:30
3 500 за человека
Домбай на автомобиле премиум-класса
🚗 На машине
79 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
Лучший выбор
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Завтра в 08:00
11 июля в 08:30
от 2 650 за человека
Горная сказка Домбая
🚗 На машине
6 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 7 950 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    6 июля 2024
    Горная сказка Домбая
    Брала экскурсию по Домбаю с родителями и все остались безумно довольны. Хочется сказать большое спасибо Шерифу за обзор таких красивых мест, рассказы про быт и то, что отвез в Национальный Тебердинский парк. ТАМ КРАСИВО!
  • Н
    Наталья
    5 июля 2024
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Мурат замечательно справился с поставленной задачей. В комфорте, я смогла посетить все запланированные места и даже больше, за что - большое спасибо! Если вы ищете надежного сопровождающего- рекомендую вам Мурата.
  • А
    Анастасия
    4 июля 2024
    Горная сказка Домбая
    Пунктуальный экскурсовод, хорошая, комфортная машина. Продолжительность 4 часа, если иное не оговорено. Нам идеально подошло это время. Экскурсия очень понравилась,
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    маршрут был построен по нашим пожеланиям. Очень приятный в общении, ответили нам на все вопросы и рассказали много интересного) От души благодарим!

  • А
    Александра
    3 июля 2024
    Горная сказка Домбая
    Нам все очень понравилось. Шериф учел все наши пожелания, ответил на все вопросы, все рассказал. В общем, все было супер! Спасибо!
  • И
    Инна
    27 июня 2024
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Мурат отличный гид. Экскурсия понравилась.
  • В
    Виктория
    24 июня 2024
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Ездили с Муратом в мини-путешествие, особо не зная, куда именно хотим. Всё прошло прекрасно: Мурат великолепный рассказчик, отличный водитель, знаток
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    местности и региона в целом! Везде отвёз, рассказал стооолько интересного, спасибо большое! Ездили смотреть красивости, заезжали в заповедник, а ещё Мурат показал нам потрясающее местечко для ловли форели с банькой и кафешкой. Было безумно вкусно, красиво и интересно! Вот прям рекомендую-рекомендую))

    Ездили с Муратом в мини-путешествие, особо не зная, куда именно хотим. Всё прошло прекрасно: Мурат великолепныйЕздили с Муратом в мини-путешествие, особо не зная, куда именно хотим. Всё прошло прекрасно: Мурат великолепныйЕздили с Муратом в мини-путешествие, особо не зная, куда именно хотим. Всё прошло прекрасно: Мурат великолепныйЕздили с Муратом в мини-путешествие, особо не зная, куда именно хотим. Всё прошло прекрасно: Мурат великолепный

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Домбай: экскурсия-конструктор
  2. Домбай на автомобиле премиум-класса
  3. Горная сказка Домбая
Какие места ещё посмотреть в Домбае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Гора Мусса-Ачитара
  2. Уллу-Муруджу
  3. Сентинский храм
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в июле 2024
Сейчас в Домбае в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 650 до 7 950. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Забронируйте экскурсию в Домбае на 2024 год на выходные, 132 ⭐ отзыва, цены от 2650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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