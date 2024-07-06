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1 чел.
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5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Завтра в 09:00
11 июля в 09:30
3 500₽ за человека
4.5 часа
Индивидуальная
Лучший выбор
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Завтра в 08:00
11 июля в 08:30
от 2 650₽ за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 7 950₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория6 июля 2024Брала экскурсию по Домбаю с родителями и все остались безумно довольны. Хочется сказать большое спасибо Шерифу за обзор таких красивых мест, рассказы про быт и то, что отвез в Национальный Тебердинский парк. ТАМ КРАСИВО!
- ННаталья5 июля 2024Мурат замечательно справился с поставленной задачей. В комфорте, я смогла посетить все запланированные места и даже больше, за что - большое спасибо! Если вы ищете надежного сопровождающего- рекомендую вам Мурата.
- ААнастасия4 июля 2024Пунктуальный экскурсовод, хорошая, комфортная машина. Продолжительность 4 часа, если иное не оговорено. Нам идеально подошло это время. Экскурсия очень понравилась,
- ААлександра3 июля 2024Нам все очень понравилось. Шериф учел все наши пожелания, ответил на все вопросы, все рассказал. В общем, все было супер! Спасибо!
- ИИнна27 июня 2024Мурат отличный гид. Экскурсия понравилась.
- ВВиктория24 июня 2024Ездили с Муратом в мини-путешествие, особо не зная, куда именно хотим. Всё прошло прекрасно: Мурат великолепный рассказчик, отличный водитель, знаток
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «На выходные»
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