Развлечения в Домбае

Найдено 8 экскурсий в категории «Развлечения» в Домбае, цены от 3700 ₽, скидки до 26%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
Канатная дорога
На микроавтобусе
12 часов
-
24%
198 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
3800 ₽5000 ₽ за человека
Домбай с Сырными пещерами - жемчужина Кавказа в мини-группе из Ессентуков
Канатная дорога
На микроавтобусе
12 часов
-
26%
207 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай с Сырными пещерами - жемчужина Кавказа в мини-группе из Ессентуков
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
3700 ₽5000 ₽ за человека
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Канатная дорога
14 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Канатная дорога
14 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Начало: Г. Кисловодск, города КМВ
Расписание: Ежедневно в 7.00
4200 ₽ за человека
Путешествие в Домбай с купанием в термальных источниках (из Пятигорска)
13 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Домбай с купанием в термальных источниках (из Пятигорска)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
19 000 ₽20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Поход к Бадукским озёрам - из Домбая
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Поход к Бадукским озёрам - из Домбая
Полюбоваться прозрачной водой и прогуляться по Тебердинскому заповеднику
Начало: У канатной дороги в Домбае
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Гордость Домбая - водопад Алибек
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Гордость Домбая - водопад Алибек
Отправляйтесь в путешествие к Алибекскому водопаду - жемчужине Домбая. Насладитесь красотой Кавказа и откройте для себя величие природы
Начало: В посёлке Домбай
20 янв в 09:30
21 янв в 09:30
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальный детский инструктор по горным лыжам на Домбае
2 часа
Индивидуальная
Индивидуальный детский инструктор по горным лыжам на Домбае
Помочь ребёнку освоить увлекательный спорт и развить уверенность на склонах
Начало: На первом или втором уровне курорта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Развлечения»

Сколько стоит экскурсия по Домбаю в январе 2026
Сейчас в Домбае в категории "Развлечения" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3700 до 20 000 со скидкой до 26%. Туристы уже оставили гидам 414 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
