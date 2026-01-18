-
Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Домбай с Сырными пещерами - жемчужина Кавказа в мини-группе из Ессентуков
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Начало: Г. Кисловодск, города КМВ
Расписание: Ежедневно в 7.00
Путешествие в Домбай с купанием в термальных источниках (из Пятигорска)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Поход к Бадукским озёрам - из Домбая
Полюбоваться прозрачной водой и прогуляться по Тебердинскому заповеднику
Начало: У канатной дороги в Домбае
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
Гордость Домбая - водопад Алибек
Отправляйтесь в путешествие к Алибекскому водопаду - жемчужине Домбая. Насладитесь красотой Кавказа и откройте для себя величие природы
Начало: В посёлке Домбай
20 янв в 09:30
21 янв в 09:30
Индивидуальный детский инструктор по горным лыжам на Домбае
Помочь ребёнку освоить увлекательный спорт и развить уверенность на склонах
Начало: На первом или втором уровне курорта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
