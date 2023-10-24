Индивидуальный Джип-тур в Домбай из Ессентуков

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Приглашаю вас в однодневное путешествие из Кисловодска на Домбай. Я вам покажу самые красивые места. Возможно, вы захотите вернуться сюда снова.

Вы рассмотрите Эльбрус с перевала Гумбаши, посетите Шоанинский храм, прогуляетесь по берегу озера Кара-Кёль и поднимитесь на вершине Мусса-Ачитара. Насладитесь красотой Кавказских гор!
Индивидуальный Джип-тур в Домбай из Ессентуков
Индивидуальный Джип-тур в Домбай из Ессентуков
Индивидуальный Джип-тур в Домбай из Ессентуков
Индивидуальный Джип-тур в Домбай из Ессентуков
Индивидуальный Джип-тур в Домбай из Ессентуков
Индивидуальный Джип-тур в Домбай из Ессентуков
Индивидуальный Джип-тур в Домбай из Ессентуков
Индивидуальный Джип-тур в Домбай из Ессентуков
Ближайшие даты:
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
30
окт
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-баши
  • Шоанинский храм
  • Домбай
  • Озеро Кара-кёль
  • Сырные пещеры
  • Водопад Шумка
  • Тебердинский заповедник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши. Мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Кавказский хребет и великий Эльбрус. Далее мы посетим древний Шоанинский храм — один из древнейших храмов России, проедем по берегу озера Кара-кёль, что означает «черное озеро. Далее Вас ждет канатная дорога к вершине Мусса-Ачитара. С высоты более 3200 м. н. у. м. открываются невероятные виды. Здесь можно покататься на высокогорных качелях и отведать местную кухню. На обратном пути мы посетим «Сырные пещеры», которые покорят Вас своей красотой.

Ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и услуги гида на протяжении всего маршрута
Что не входит
  • Питание
  • Канатная дорога
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что важно знать:
  • Не забудьте взять паспорт
  • Наденьте удобную обувь и одежду
  • В горах непредсказуемая погода — возьмите теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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