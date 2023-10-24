Приглашаю вас в однодневное путешествие из Кисловодска на Домбай. Я вам покажу самые красивые места. Возможно, вы захотите вернуться сюда снова. Вы рассмотрите Эльбрус с перевала Гумбаши, посетите Шоанинский храм, прогуляетесь по берегу озера Кара-Кёль и поднимитесь на вершине Мусса-Ачитара. Насладитесь красотой Кавказских гор!

Описание

Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши. Мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Кавказский хребет и великий Эльбрус. Далее мы посетим древний Шоанинский храм — один из древнейших храмов России, проедем по берегу озера Кара-кёль, что означает «черное озеро. Далее Вас ждет канатная дорога к вершине Мусса-Ачитара. С высоты более 3200 м. н. у. м. открываются невероятные виды. Здесь можно покататься на высокогорных качелях и отведать местную кухню. На обратном пути мы посетим «Сырные пещеры», которые покорят Вас своей красотой.