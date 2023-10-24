Приглашаю вас в однодневное путешествие из Кисловодска на Домбай. Я вам покажу самые красивые места. Возможно, вы захотите вернуться сюда снова.
Вы рассмотрите Эльбрус с перевала Гумбаши, посетите Шоанинский храм, прогуляетесь по берегу озера Кара-Кёль и поднимитесь на вершине Мусса-Ачитара. Насладитесь красотой Кавказских гор!
Вы рассмотрите Эльбрус с перевала Гумбаши, посетите Шоанинский храм, прогуляетесь по берегу озера Кара-Кёль и поднимитесь на вершине Мусса-Ачитара. Насладитесь красотой Кавказских гор!
Ближайшие даты:
24
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26
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Что вас ожидает:
- Перевал Гум-баши
- Шоанинский храм
- Домбай
- Озеро Кара-кёль
- Сырные пещеры
- Водопад Шумка
- Тебердинский заповедник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши. Мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Кавказский хребет и великий Эльбрус. Далее мы посетим древний Шоанинский храм — один из древнейших храмов России, проедем по берегу озера Кара-кёль, что означает «черное озеро. Далее Вас ждет канатная дорога к вершине Мусса-Ачитара. С высоты более 3200 м. н. у. м. открываются невероятные виды. Здесь можно покататься на высокогорных качелях и отведать местную кухню. На обратном пути мы посетим «Сырные пещеры», которые покорят Вас своей красотой.
Ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт и услуги гида на протяжении всего маршрута
- Что не входит
- Питание
- Канатная дорога
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что важно знать:
- Не забудьте взять паспорт
- Наденьте удобную обувь и одежду
- В горах непредсказуемая погода — возьмите теплую одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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