Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши. Мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
Далее мы посетим древний Шоанинский храм — один из древнейших храмов России, проедем по берегу озера Кара-кёль, что означает «чёрное озеро». Далее Вас ждёт канатная дорога к вершине Мусса-Ачитара. Здесь можно покататься на высокогорных качелях.
На обратном пути заедем в уникальный Тебердинский заповедник, увидим диких животных в естественной среде обитания.
Далее мы посетим древний Шоанинский храм — один из древнейших храмов России, проедем по берегу озера Кара-кёль, что означает «чёрное озеро». Далее Вас ждёт канатная дорога к вершине Мусса-Ачитара. Здесь можно покататься на высокогорных качелях.
На обратном пути заедем в уникальный Тебердинский заповедник, увидим диких животных в естественной среде обитания.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Перевал Гум-баши
- Шоанинский храм
- Домбай
- Озеро Кара-кёль
- Водопад Шумка
- Тебердинский заповедник
- Сырные пещеры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Наш путь в Домбай пройдет через красивейший перевал — Гум-Баши. Оттуда, в хорошую погоду, с высоты 2100 м. открывается великолепная панорама на самую высокую точку России — Эльбрус. Далее мы посетим Шоанинский храм — один из древнейших храмов России. Он был построен 11 веков назад. С горы, на которой высится сооружение, открывается живописный вид на ущелья. В посёлке Домбай Вы подниметесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, полюбуетесь панорамой, отведаете традиционные блюда национальной карачаевской кухни.
- На обратном пути мы посетим озеро Кара-кёль. Название водоёма переводится как «чёрное». Озеро Кара-Кель, глубина которого в среднем доходит до 7-9 метров, очень старое. Тогда как возраст многих аналогичных объектов не превышает 2 тыс. лет, этому — не менее 10 тыс. лет! Вода здесь настолько чистая, что в ней водится форель, причем некоторые особи достигают 5 кг.
- Мы заедем в уникальный Тебердинский заповедник. Вода реки Уллу-Муруджу так чиста, что вы сможете попробовать её, черпая прямо из течения. Если нам повезет, увидим диких животных в естественной среде обитания. Здесь много гордых и величественных яков.
Важная информация:Не забудьте взять паспорт. Наденьте удобную обувь и одежду, в горах непредсказуемая погода — возьмите тёплую одежду.
По договоренности с туристом
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт и услуги гида на протяжении всего маршрута
- Что не входит
- Посещение Тебердинского заповедника — 200 руб. с человека
- Канатная дорога
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренности с туристомЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Не забудьте взять паспорт. Наденьте удобную обувь и одежду
- В горах непредсказуемая погода — возьмите тёплую одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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