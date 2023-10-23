Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши. Мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.



Далее мы посетим древний Шоанинский храм — один из древнейших храмов России, проедем по берегу озера Кара-кёль, что означает «чёрное озеро». Далее Вас ждёт канатная дорога к вершине Мусса-Ачитара. Здесь можно покататься на высокогорных качелях.



На обратном пути заедем в уникальный Тебердинский заповедник, увидим диких животных в естественной среде обитания.