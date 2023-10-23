Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска

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Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши. Мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.

Далее мы посетим древний Шоанинский храм — один из древнейших храмов России, проедем по берегу озера Кара-кёль, что означает «чёрное озеро». Далее Вас ждёт канатная дорога к вершине Мусса-Ачитара. Здесь можно покататься на высокогорных качелях.

На обратном пути заедем в уникальный Тебердинский заповедник, увидим диких животных в естественной среде обитания.
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
Ближайшие даты:
23
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окт
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-баши
  • Шоанинский храм
  • Домбай
  • Озеро Кара-кёль
  • Водопад Шумка
  • Тебердинский заповедник
  • Сырные пещеры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Наш путь в Домбай пройдет через красивейший перевал — Гум-Баши. Оттуда, в хорошую погоду, с высоты 2100 м. открывается великолепная панорама на самую высокую точку России — Эльбрус. Далее мы посетим Шоанинский храм — один из древнейших храмов России. Он был построен 11 веков назад. С горы, на которой высится сооружение, открывается живописный вид на ущелья. В посёлке Домбай Вы подниметесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, полюбуетесь панорамой, отведаете традиционные блюда национальной карачаевской кухни.
  • На обратном пути мы посетим озеро Кара-кёль. Название водоёма переводится как «чёрное». Озеро Кара-Кель, глубина которого в среднем доходит до 7-9 метров, очень старое. Тогда как возраст многих аналогичных объектов не превышает 2 тыс. лет, этому — не менее 10 тыс. лет! Вода здесь настолько чистая, что в ней водится форель, причем некоторые особи достигают 5 кг.
  • Мы заедем в уникальный Тебердинский заповедник. Вода реки Уллу-Муруджу так чиста, что вы сможете попробовать её, черпая прямо из течения. Если нам повезет, увидим диких животных в естественной среде обитания. Здесь много гордых и величественных яков.

Важная информация:

Не забудьте взять паспорт. Наденьте удобную обувь и одежду, в горах непредсказуемая погода — возьмите тёплую одежду.

По договоренности с туристом

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и услуги гида на протяжении всего маршрута
Что не входит
  • Посещение Тебердинского заповедника — 200 руб. с человека
  • Канатная дорога
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Не забудьте взять паспорт. Наденьте удобную обувь и одежду
  • В горах непредсказуемая погода — возьмите тёплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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