Среди скальных пиков, где талые воды дают начало горным потокам, лежит Домбай. Слово Домбай означает по-карачаевски зубр. Когда-то в домбайских лесах бродили целые стада этих могучих великанов. Это земля легенд и солнца. Когда Вы чувствуете потребность в отдыхе, смене обстановки, приезжайте в Домбай, и Вы убедитесь, что нет места более прекрасного, нет воздуха более благотворного, чем в этом удивительном уголке Северного Кавказа. Домбай – известный горнолыжный курорт страны, расположенный в западной части Главного кавказского хребта. Домбай – это открытый музей природы, с уникальной флорой и фауной. Вас навсегда покорит великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце на фоне пихтовых лесов и на обратном пути будем останавливаться возле красивого озера Кара-Кёль. Суровые вершины, сияющие вечными ледниками, ароматы хвои и цветущих альпийских лугов, синее небо, живительные нарзанные источники - все это способно дать вам такой заряд бодрости и жизненной энергии, какого Вы не ощущали никогда. Вы узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии, почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа. Домбай - это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (убитый зубр), высота 4047 м. над уровнем моря. Канатные дороги доставят Вас на высоту около 3200 метров на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара. На Домбае действует 5 очередей канатно-кресельных дорог, гондольная и шестикресельная канатные дороги, маятниковая канатная дорога и сеть бугельно-буксировочных дорог (длиной 200-600 метров). Дополнительные расходы: Канатные дороги:

При приобретении билетов сразу на все уровни стоимость 2300 руб.