В ходе экскурсии вы увидите древнейшие храмы в России, озеро Кара-кель, попробуете кристальную воду в реке Улу-Муруджу, и конечно, подниметесь канатной дорогой на склон горы Мусса-Ачитара.
Вы узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии, почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа.
Вы узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии, почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа.
Ближайшие даты:
2
мая
мая
4
мая
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 500 ₽
|Детский
|2 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Круговая панорама гор и ледников
- Древнейшие храмы по пути следования
- Озеро Кара Кёль
- Гора Мусса-Ачитара
Описание
Среди скальных пиков, где талые воды дают начало горным потокам, лежит Домбай. Слово Домбай означает по-карачаевски зубр. Когда-то в домбайских лесах бродили целые стада этих могучих великанов. Это земля легенд и солнца. Когда Вы чувствуете потребность в отдыхе, смене обстановки, приезжайте в Домбай, и Вы убедитесь, что нет места более прекрасного, нет воздуха более благотворного, чем в этом удивительном уголке Северного Кавказа. Домбай – известный горнолыжный курорт страны, расположенный в западной части Главного кавказского хребта. Домбай – это открытый музей природы, с уникальной флорой и фауной. Вас навсегда покорит великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце на фоне пихтовых лесов и на обратном пути будем останавливаться возле красивого озера Кара-Кёль. Суровые вершины, сияющие вечными ледниками, ароматы хвои и цветущих альпийских лугов, синее небо, живительные нарзанные источники - все это способно дать вам такой заряд бодрости и жизненной энергии, какого Вы не ощущали никогда. Вы узнаете древние сказания и легенды Карачаево-Черкесии, почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа. Домбай - это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (убитый зубр), высота 4047 м. над уровнем моря. Канатные дороги доставят Вас на высоту около 3200 метров на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара. На Домбае действует 5 очередей канатно-кресельных дорог, гондольная и шестикресельная канатные дороги, маятниковая канатная дорога и сеть бугельно-буксировочных дорог (длиной 200-600 метров). Дополнительные расходы: Канатные дороги:
При приобретении билетов сразу на все уровни стоимость 2300 руб.
Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Круговая панорама гор и ледников
- Древнейшие храмы по пути следования
- Озеро Кара Кёль
- Гора Мусса-Ачитара
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Канатная дорога - 2300 руб.
- Питание, обычно делается 2 остановки для возможности пообедать
- Личные расходы, сувениры и др.
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
- Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00
- Телефон для связи доступен с 10:00 до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
24 окт 2023
С погодой повезло. Прошли 3 подъёма, красота необыкновенная. Информации получили от экскурсовод полностью. Хочется объявить благодарность экскурсоводу ИРИНЕ ЮРЬЕВНЕ З.
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