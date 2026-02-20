Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Попробуете местную кухню, прикоснётесь к озеру бирюзового оттенка, которое наполнено сероводородом и является одним из самых читать дальше глубоких на Северном Кавказе.



Посетите родовые башни и устроите фотосессию на незабываемых горных качелях, а также природном памятнике «Язык Дракона». В конце поездки, по желанию, можно снять усталость в термальных источниках Аушигер Сити. В этом путешествии вы насладитесь как природными красотами, так и культурным наследием времён и народов.

Описание экскурсии Вас ждёт погружение в древнюю культуру и уединение с первозданной природой. Мы побываем на бирюзовом горном озере — одном из самых глубоких на Северном Кавказе, увидим родовые башни, сфотографируемся на горных качелях и на знаменитом Языке тролля. Отдохнуть и поделиться впечатлениями можно будет во время обеда с блюдами национальной балкарской кухни или на обратном пути, сидя в купели Аушигерских термальных источников. Первую остановку мы сделаем у водопада неподалёку от селения Карасу. Его каскад струится по заросшей разноцветным мхом скале — воды можно будет набрать с собой в дорогу. Посмотрим с вами ущелье Безенги, где поднимемся к знаменитому Языку тролля, или Языку дракона, с головокружительным видом на Безенгийскую стену и вершины-пятитысячники. Голубое озеро — следующий пункт нашей экскурсии. Это самое глубокое карстовое озеро на Кавказе, удивляющее не только своим бирюзовым цветом, но и особенностями существования. Несмотря на непрерывный поток воды, вытекающий из водоема, озеро никогда не иссякает, а температура воды здесь всегда держится на отметке около 9 градусов. Далее мы посетим Черекское ущелье, оно привлекает туристов невероятными видами, открывающими величественную красоту кавказской природы! В Черекской теснине расположено два тоннеля — длинный и короткий. Они совмещены между собой перемычкой, а по краю проложена удобная пешеходная тропа. Прогуляться вдоль теснины и пофотографироваться — огромное удовольствие! После этого поедем в старинное селение, чтобы увидеть древние башни Верхней Балкарии. Башня Амирхановых («Амирхан-Кала») сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек. Она находится на окраине покинутого селения Шканты. С XVII века башня стоит на гигантском валуне высотой более пяти метров. С площадки у ее подножия открывается вид на старинные аулы. Другое сооружение — башня Абаевых («Абай-Кала»), находится в заброшенном горном селении Кюнлюм. Она относится к эпохе позднего средневековья и является архитектурным памятником. По легенде, родовая башня Абаевых принадлежала родоначальникам балкарской феодальной знати. Наконец, мы дойдем до древнего селения и крепости Зылгы. Зылгы интересна своей историей, связанной со всей Балкарией, тем более, что над ней располагается система оборонительных укреплений X—XI вв., разрушенных в XIV веке войсками Тамерлана. Также тут находится несколько курганов и средневековых могильников. Заедем к замку Шато Эркен, построенному в романском стиле XI—XII вв. наподобие европейских. Он стоит посреди озера, по глади которого плавают утки и лебеди. Поговорим о его владельце — виноделе Тембулате Эркенове. И, на обратном пути мы посетим термальные источники в Аушигере. Температура воды в купелях — от +40 до +50°C, а о целебных свойствах местной минеральной воды ходят легенды.

