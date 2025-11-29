Вы отправитесь на конную прогулку вдоль реки Теберда с видами на Кавказские горы и хвойные леса. Карачаевские лошади спокойные и надёжные, поэтому маршрут подойдёт даже детям и новичкам. По пути будут остановки для фото, чтобы вы могли сохранить яркие воспоминания о прогулке.

Описание экскурсии

Знакомство с лошадьми

На конюшне вам подберут спокойную приветливую лошадь карачаевской статной породы. Расскажут о породе и правилах езды. Животных можно угостить морковкой или яблоками.

Маршрут

Вы отправитесь верхом вдоль реки Теберды, проедете через хвойный лес и горные луга с панорамами Кавказских гор, сделаете остановки для фото и увидите аул Теберда, где сохранился уклад жизни местного народа.

Безопасность и комфорт

На прогулке вас будет сопровождать хозяин конюшни — опытный инструктор. Маршрут рассчитан на взрослых и детей даже без опыта верховой езды.

Организационные детали

За дополнительную плату организуем трансфер из Домбая (или другой локации) до Теберды и назад. Стоимость ~1300 ₽ за машину (максимум 4 человека). Возможен заказ двух и более машин на вашу компанию. Детали можно уточнить в переписке.