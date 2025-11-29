Мои заказы

Домбай: прогулка на лошадях среди живописных гор

Прокатиться верхом по красивым местам и вдохновиться природой
Вы отправитесь на конную прогулку вдоль реки Теберда с видами на Кавказские горы и хвойные леса. Карачаевские лошади спокойные и надёжные, поэтому маршрут подойдёт даже детям и новичкам. По пути будут остановки для фото, чтобы вы могли сохранить яркие воспоминания о прогулке.
Описание экскурсии

Знакомство с лошадьми

На конюшне вам подберут спокойную приветливую лошадь карачаевской статной породы. Расскажут о породе и правилах езды. Животных можно угостить морковкой или яблоками.

Маршрут

Вы отправитесь верхом вдоль реки Теберды, проедете через хвойный лес и горные луга с панорамами Кавказских гор, сделаете остановки для фото и увидите аул Теберда, где сохранился уклад жизни местного народа.

Безопасность и комфорт

На прогулке вас будет сопровождать хозяин конюшни — опытный инструктор. Маршрут рассчитан на взрослых и детей даже без опыта верховой езды.

Организационные детали

За дополнительную плату организуем трансфер из Домбая (или другой локации) до Теберды и назад. Стоимость ~1300 ₽ за машину (максимум 4 человека). Возможен заказ двух и более машин на вашу компанию. Детали можно уточнить в переписке.

ежедневно в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Домбае
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 58 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь
читать дальше

— аптечка всегда со мной. За плечами восхождения на Эльбрус с севера и горы Южного Урала, походы по Кавказу, Алтаю, Самарской Луке, Жигулёвским горам, Крыму и национальному парку «Таганай», Архангельской области. Руководила экспедициями на перевал Дятлова и гору Маньпупунёр, в том числе впервые в истории Северного Урала провела успешный маршрут от реки Янысос. Пересекла Байкал на озёрных коньках. Показываю действительно красивые и малоизвестные места, куда не водят обычные гиды. Всегда учитываю интересы группы и стараюсь, чтобы прогулка была насыщенной, живой и нескучной!

