Однодневная экскурсия к горным вершинам Домбая. По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м и насладимся горными пейзажами.
За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!
За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!
Ближайшие даты:
28
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дек
29
дек
дек
30
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Шоанинский храм
- Сентинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Река Уллу-Муруджу
- Канатная дорога в Домбае
Описание
Что вас ожидает: История, природа и величественные виды • Остановимся на перевале Гумбаши, высота которого 2144 м. над уровнем моря, откуда нам откроется великолепный вид на Главный Кавказский хребет и Эльбрус.
- Спустимся по серпатину в долину реки Мара и осмотрим пещеру «Сквозняк» (Сырные пещеры).
- Посетим древний христианский храм на горе Шоана — Шоанинский храм с колокольней.
- Посетим древний христианский Сентинский храм.
- Остановимся у реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек в Европе.
- В Домбае на канатной дороге поднимемся на высоту 3000м над уровнем моря и насладимся горными пейзажами.
- По вашему желанию можно посетить Тебердинский заповедник, также можно внести корректировки в маршрут и дополнить его новыми местами. Важная информация: Нужно надеть удобную обувь и взять тёплую одежду (в горах прохладно). Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).
Ежедневно с 7.00 до 8.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Канатная дорога 1600 руб.
- Еда и напитки, обед в кафе
- Место начала и завершения?
- Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 7.00 до 8.00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
- Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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