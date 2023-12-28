Путешествие по Домбаю из Кисловодска

Индивидуальная экскурсия в Домбае
Однодневная экскурсия к горным вершинам Домбая. По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м и насладимся горными пейзажами.

За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
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янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Перевал Гумбаши
  • Шоанинский храм
  • Сентинский храм
  • Озеро Кара-Кёль
  • Река Уллу-Муруджу
  • Канатная дорога в Домбае

Описание

Что вас ожидает: История, природа и величественные виды • Остановимся на перевале Гумбаши, высота которого 2144 м. над уровнем моря, откуда нам откроется великолепный вид на Главный Кавказский хребет и Эльбрус.
  • Спустимся по серпатину в долину реки Мара и осмотрим пещеру «Сквозняк» (Сырные пещеры).
  • Посетим древний христианский храм на горе Шоана — Шоанинский храм с колокольней.
  • Посетим древний христианский Сентинский храм.
  • Остановимся у реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек в Европе.
  • В Домбае на канатной дороге поднимемся на высоту 3000м над уровнем моря и насладимся горными пейзажами.
  • По вашему желанию можно посетить Тебердинский заповедник, также можно внести корректировки в маршрут и дополнить его новыми местами. Важная информация: Нужно надеть удобную обувь и взять тёплую одежду (в горах прохладно). Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).

Ежедневно с 7.00 до 8.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Канатная дорога 1600 руб.
  • Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7.00 до 8.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
  • Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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