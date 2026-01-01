Описание тура
Приглашаем Вас провести 3 незабываемых дня на Кавказе!
Программа тура по дням
Встреча
Встречаемся в Аэропорту минеральных вод, и едем в Карачаево-Черкессию, сегодня мы увидим гору кольцо, посетим знаменитые медовые водопады, желающие смогут прокатится на одном из самых длинных зип-лайнов в России или отправится на небольшую конную прогулку. Вечером заселяемся в отель в Кисловодске и посещаем кафе с национальной кухней на ужин-знакомство.
Город мертвых, Озеро Гижгит, Чегемские водопады
Просыпаемся, завтракаем, собираем вещи и выезжаем в чарующую Кабардино-Балкарию. Сегодня мы посетим высокогорное озеро Гижгит, затем по одной из древнейших, сохранившихся дорог на Кавказе - перевалу актопрак, переедем из Баксанского ущелья в Чегемское. (на джипах, прямо по горам) остановимся полюбоваться волшебным пейзажем гор который открывается с перевала. Затем посетим загадочное селение Эль-тюбю, увидим древнюю башню и древнейший город мертвых. После отправимся посмотреть на знаменитые Чегемские водопады. И вечером возвращаемся обратно в Кисловодск.
Северное приэльбрусье
Сегодня отправляемся на встречу к Эльбрусу, в сторону северного приэльбрусья - урочище джилы-су. Вас ждет огромное количество топовых смотровых площадок: вы побываете на плато Шаджатмаз на высоте 2100м, прокатитесь по самой красивой дороге в России, увидите ущелье харбаз, бандитские шпили, скалы аватары, инста дорогу и могущественный водопад Каракая-су. Затем пообедаем в семейном кафе,где готовят лучшие хычины и шашлык и отправимся в аэропорт Минеральных Вод.
Что включено
- Трансферы из/в Аэропорт
- Проживание в гостинице 2-3х местное размещение
- Экскурсионное сопровождение
- Все входные билеты и эко сборы
- Завтраки в отеле
- Приветственный ужин
Что не входит в цену
- Билеты до аэропорта или ж/д вокзала Минеральных вод
- Обеды и ужины
- Сувениры и т. д