2 день

Город мертвых, Озеро Гижгит, Чегемские водопады

Просыпаемся, завтракаем, собираем вещи и выезжаем в чарующую Кабардино-Балкарию. Сегодня мы посетим высокогорное озеро Гижгит, затем по одной из древнейших, сохранившихся дорог на Кавказе - перевалу актопрак, переедем из Баксанского ущелья в Чегемское. (на джипах, прямо по горам) остановимся полюбоваться волшебным пейзажем гор который открывается с перевала. Затем посетим загадочное селение Эль-тюбю, увидим древнюю башню и древнейший город мертвых. После отправимся посмотреть на знаменитые Чегемские водопады. И вечером возвращаемся обратно в Кисловодск.

