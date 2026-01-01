3 незабываемых дня на Кавказе! Эльбрус, парапланы и кони

3 незабываемых дня на Кавказе! Эльбрус, парапланы и кони
Описание тура

Приглашаем Вас провести 3 незабываемых дня на Кавказе!

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встречаемся в Аэропорту минеральных вод, и едем в Карачаево-Черкессию, сегодня мы увидим гору кольцо, посетим знаменитые медовые водопады, желающие смогут прокатится на одном из самых длинных зип-лайнов в России или отправится на небольшую конную прогулку. Вечером заселяемся в отель в Кисловодске и посещаем кафе с национальной кухней на ужин-знакомство.

2 день

Город мертвых, Озеро Гижгит, Чегемские водопады

Просыпаемся, завтракаем, собираем вещи и выезжаем в чарующую Кабардино-Балкарию. Сегодня мы посетим высокогорное озеро Гижгит, затем по одной из древнейших, сохранившихся дорог на Кавказе - перевалу актопрак, переедем из Баксанского ущелья в Чегемское. (на джипах, прямо по горам) остановимся полюбоваться волшебным пейзажем гор который открывается с перевала. Затем посетим загадочное селение Эль-тюбю, увидим древнюю башню и древнейший город мертвых. После отправимся посмотреть на знаменитые Чегемские водопады. И вечером возвращаемся обратно в Кисловодск.

3 день

Северное приэльбрусье

Сегодня отправляемся на встречу к Эльбрусу, в сторону северного приэльбрусья - урочище джилы-су. Вас ждет огромное количество топовых смотровых площадок: вы побываете на плато Шаджатмаз на высоте 2100м, прокатитесь по самой красивой дороге в России, увидите ущелье харбаз, бандитские шпили, скалы аватары, инста дорогу и могущественный водопад Каракая-су. Затем пообедаем в семейном кафе,где готовят лучшие хычины и шашлык и отправимся в аэропорт Минеральных Вод.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из/в Аэропорт
  • Проживание в гостинице 2-3х местное размещение
  • Экскурсионное сопровождение
  • Все входные билеты и эко сборы
  • Завтраки в отеле
  • Приветственный ужин
Что не входит в цену
  • Билеты до аэропорта или ж/д вокзала Минеральных вод
  • Обеды и ужины
  • Сувениры и т. д
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Николай
Николай — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.

Тур входит в следующие категории Домбая

