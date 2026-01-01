6 день

Чегемское ущелье и парапланы

Сегодня мы покидаем гостеприимный Кисловодск и уезжаем в Приэльбрусье. Едем пораньше, потому что нам нужно поймать погоду, чтобы полетать на парапланах в горах. Ведь первая цель нашего путешествия это парадром Флайчегем.

Наш путь будет вести по красивейшему Чегемскому ущелью. Его вершины царапают своими верхушками облака, с узкая тесниной и бурной рекой внизу, водопадами струи которых бьют прямо из скал. Сделаем остановку на Чегемских водопадах.

На парадроме, желающие смогут полетать на парапланах, в тандеме с опытными инструкторами над горным ущельем. Получить свою порцию адреналина и ощутить незабываемое чувство полета. Затем пообедав в уютном кафе при парадроме, двинем дальше к загадочному Городу Мертвых близ селения Эльтюбо. Посмотрев на древнии мазволеи и прогулявшись среди зарослей можжевельника.

Следующим пунктом нашего путешествия будет перевал Актопрак. Он отделяет Чегемское ущелье от Баксанского. В древности этот перевал служил торговым путем между селениями двух ущелий. Дорога по нему тянется вдоль подошвы массива Лха, стена которого как стены древнего замка, или старинного города высится над дорогой. Поднявшись на самую высотную точку перевала нам откроется красивый вид, на вершины скалистого хребта, и на странное и красивое озеро Гижгит расстилающееся где то вдали. Спустившимь с перевала мы посетим озеро Гижгит. Оно расположено недалеко от селения Былым. Бирюзовые воды его играют на солнце, а окружающие скалы отражаются в глади озера как в зеркале. Озеро необычно тем, что не смотря на всю его красоту, купаться в нем нельзя. Поговаривают, что его воды содержат всю таблицу Менделеева.

К вечеру приедем мы к подножию Эльбруса. Где останемся на ночевку в гостинице.

