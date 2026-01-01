Описание тура
В этом путешествии мы собрались все самые красивые и интересные места Кавказа от Домбая до Эльбруса.
За шесть дней Вы посетите Эльбрус, Домбай, Кисловодск, Джилысу, Бермамыт,Чегемское ущелье, перевалы Актопрак и Гум-баши, озера Гиж-гит и Туманлыкель, побываете в самых красивых местах Западного и Центрального Кавказа.
Проедете по самым красивым дорогам на комфортабельном авто. Увидите высокие горы, бурные и стремительные реки, мощные водопады. Вдохнете ароматы альпийских лугов. Попробуете местную кухню, услышите предания и легенды, отдохнете и перезагрузитесь.
Программа тура по дням
Прибытие, Кисловодск
Прибытие в аэропорт Минеральных Вод до 16.00. Групповой трансфер в Кисловодск.
По дороге заезжаем на термальные источники в станице Суворовской.
Здесь желающие смогут искупаться, в настоящей горячей минеральной воде бьющей прямо из недр земли. Вода из этого источника обладает исключительными свойствами живой воды. Она омолаживает организм, способствует общему оздоровлению, снижению веса и снимает усталость и восстанавливает жизненные силы.
Прибытие в Кисловодск, заселение в отель.
Плато Бермамыт
Плато Бермамыт с давних пор считается одним из лучших панорамных площадок с которой открываются виды на горы Большого Кавказского Хребта и Эльбрус.
Дорога на Бермамыт проходит по зоне субальпийских лугов. Мы едем по полям утопающих в цветах и зелени. Край плато это высоченный отвесный обрыв, изрезанный причудливой формой скалами, каменными амфитеатрами и нерукотворными башнями. Причудливые перемены погоды, туманы скользящие по склонам горы, разнообразные облака у Ваших ног. У Вас будет время отдохнуть от суеты, погулять сфотографироваться и налюбоваться окружающими красотами.
Важно!!!
Не всегда на плато Бермамыт есть возможность проехать, особенно в весеннее и осеннее время. Все зависит от погоды. Дорога туда полноценное бездорожье, в плохую погоду очень рискованное и опасное.
При невозможности туда проехать или риске для участников тура, мы перенесем поездку на другую локацию на выбор участников (Архыз, Язык Тролля, Черекская теснина)
Домбай
Дорога по которой мы поедем сама по себе очень интересна. В древности она была частью Великого Шелкового Пути. По ней не спеша шли караваны, везли шелка и пряности из Китая и стран Азии. Шли через перевалы Домбая и Архыза, к морю и далее в Византию. Вдоль нее стояли укрепленные крепости и кипела жизнь.
Дорога петляя и извиваясь лентой поднимет нас с вами до высоты 2250 метров на знаменитый перевал Гум-Баши. Со смотровой перевала, мы увидим вершины Большого Кавказского Хребта, саму гору Гум-Баши и если повезет самую высокую гору Европы - спящий вулкан Эльбрус.
В Домбае мы поднимемся на с Вами на канатной дороге до высоты 3200. Домбайские панорамы прекрасны в любое время года - не даром это место называют Русской Швейцарией.
По мере подъема открывается живописные виды на отроги и вершины Главного Кавказского Хребта - Домбай-Ульген, пик Инэ, Зуб Суфруджу, красавица Белалакая, Семенов Баши, панорамные виды Домбайской поляны, водопадов и ледников сползающих с вершин. Здесь же расположено множество фотозон и смотровых площадок. Вдоволь нагулявшись, мы идем в кафе чтобы попробовать блюда карачаевской кухни.
К вечеру мы вернемся в Кисловодск.
Джилысу
Сама по себе дорога на Джилы-су уже является достопримечательностью и считается одной из самых красивых дорог на Кавказе.
Она ведет Вас петляя и извиваясь серпантинами и перевалами навстречу Эльбрусу и Главному Кавказскому Хребту
В урочище Джалв-су мы полюбуемся тремя мощными водопадами Султан, Каркая-су и Кызыл-су, необычной Долиной Башен. Попробуем местный нарзан. Кроме того по дороге посетим такие достопримечательности как: смотровая на плато Шатджатмаз, а также остановимся на вмдовых смотровах площидках.
На обратной дороге посетим кафе, чтобы попробовать национальную кухню карачаевцев и балкарцев.
К вечеру возвращаемся в Кисловодск.
Эльбрус
Сегодня у нас с Вами заключительный день путешествия. Поэтому думаю логично и символично было бы его завершить на самой высокой вершине Кавказа (и Европы) горе Эльбрус. Выезжаем пораньше и по равниной части Кабардинобалкарии попадаем в Баксанское ущелье. Здесь недалеко от селения Былым расположено необычное озеро Гижгит. Бирюзовые воды его играют на солнце, а окружающие скалы отражаются в глади озера как в зеркале. Озеро необычно тем, что не смотря на всю его красоту, купаться в нем нельзя. Поговаривают, что его воды содержат всю таблицу Менделеева. Прогулявшись на берегу столь необычно озера, мы вдоль бушующей реки Баксан держим путь дальше. Дорога приведет нас на поляну Азау, я подножию исполинской горы. Тут с автомобиля мы пересядете в вагончик канатной дороги, и поднимемся до высоты 3800 на самую верхнюю станцию фуникулера Гарабаши. Отсюда откроются невероятный виды на окружающие просторы и вершины Большого Кавказского хребта. На обратном пути мы сделаем небольшую остановку на Поляне Нарзанов чтобы продегустировать местную минеральную воду. К вечеру приедем в аэропорт Минеральных Вод. (18.00). Билеты на вылет брать не раньше 19,30-20,00
Чегемское ущелье и парапланы
Сегодня мы покидаем гостеприимный Кисловодск и уезжаем в Приэльбрусье. Едем пораньше, потому что нам нужно поймать погоду, чтобы полетать на парапланах в горах. Ведь первая цель нашего путешествия это парадром Флайчегем.
Наш путь будет вести по красивейшему Чегемскому ущелью. Его вершины царапают своими верхушками облака, с узкая тесниной и бурной рекой внизу, водопадами струи которых бьют прямо из скал. Сделаем остановку на Чегемских водопадах.
На парадроме, желающие смогут полетать на парапланах, в тандеме с опытными инструкторами над горным ущельем. Получить свою порцию адреналина и ощутить незабываемое чувство полета. Затем пообедав в уютном кафе при парадроме, двинем дальше к загадочному Городу Мертвых близ селения Эльтюбо. Посмотрев на древнии мазволеи и прогулявшись среди зарослей можжевельника.
Следующим пунктом нашего путешествия будет перевал Актопрак. Он отделяет Чегемское ущелье от Баксанского. В древности этот перевал служил торговым путем между селениями двух ущелий. Дорога по нему тянется вдоль подошвы массива Лха, стена которого как стены древнего замка, или старинного города высится над дорогой. Поднявшись на самую высотную точку перевала нам откроется красивый вид, на вершины скалистого хребта, и на странное и красивое озеро Гижгит расстилающееся где то вдали. Спустившимь с перевала мы посетим озеро Гижгит. Оно расположено недалеко от селения Былым. Бирюзовые воды его играют на солнце, а окружающие скалы отражаются в глади озера как в зеркале. Озеро необычно тем, что не смотря на всю его красоту, купаться в нем нельзя. Поговаривают, что его воды содержат всю таблицу Менделеева.
К вечеру приедем мы к подножию Эльбруса. Где останемся на ночевку в гостинице.
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки
- Встреча и проводы в аэропорту Минеральных Вод
- Транспортное обслуживание (до 4х человек в машине)
- Сопровождение опытного гида водителя
- Проживание в отеле или гостевом доме (2-3 человека в номере)
- Посещение термальных источников
- Все траты на входные билеты, при посещении объектов по программе
Что не входит в цену
- Обеды и ужины, (будем заезжать всей группой в кафе перекусить, средний чек на человека от 500 до 1000 руб)
- Полеты на парапланах (по желанию)
- Билеты на канатную дорогу (Домбай, Эльбрус)
- Дорога до точки сбора группы и обратно
О чём нужно знать до поездки
Список рекомендованных вещей
Документы
В путешествие необходимо взять с собой паспорт. Если Вы не являетесь гражданином Рф и у Вас нет российского паспорта, просьба предупредить заранее, в некоторых турах его наличие обязательное.
Деньги В Кисловодске, где расположен наш отель и где мы будем жить есть банкоматы и можно платить картой. В горах куда мы будем выезжать не будет банкоматов, терминалов и часто связи, поэтому неплохо если на выезды у Вас будет какая то сумма в наличных.
Одежда, обувь и вещи которые могут пригодиться
Удобная обувь - кроссовки, или ботинки (если есть возможность, взять сменную обувь - одни кроссовки промокли одели вторые)
Тапочки, шлепки, сандалии, кроксы в летний период
Бахилы на обувь (продаются в гипермаркетах озон, вайлбериз и тд)
Куртка, ветро- водо- защитная в идеале, либо куртка и накидка от дождя, может быть очень прохладно, могут быть дожди.
Теплая флиска, кофта, худи
Носки, несколько пар, среди них одна пара теплых носок
Брюки или джинсы
Футболки, лонгслив
Шорты в летний период
Легинсы, тайсы для девочек
Платья, сарафаны для девочек
Шапка теплая, желательна, но не обязательна
Кепка, панама - головной убор от солнца
Перчатки желательны но не обязательны
Можно взять термобелье (не обязательно)
Нижнее белье
Плавки, купальник, тапочки, полотенце - будут термальные источники
Зарядка для гаджетов;
Беруши;
Очки солнцезащитные;
Лекарства в дорогу
1. лейкопластырь обычный и бактерецидный,
2. жаропонижающее, 3. лекарство от расстройство желудка,
4. от головной боли, 5. пара тройка фервекса или аналогов,
6. ремантадин,
7. гигиеническая помада,
9. свои индивидуальные лекарства и лекарства которые сочтете нужным взять с собой
Пожелания к путешественнику
Для участия в нашем туре не требуется специальная физическая подготовка, так как на протяжении всего тура мы будем передвигаться на комфортабельном транспорте. Да, гдето придётся немного пройти пешком, чтобы подняться к местной достопримечательности, но это по силам человеку с минимальными туристическими навыками. Тур для тех, кто хочет отдохнуть без лишних физических и моральных нагрузок.