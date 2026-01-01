Мои заказы

Туры на 3 дня в Домбае

Найдено 4 тура в категории «3-дневные туры» в Домбае, цены от 23 000 ₽, скидки до 23%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус
3 дня
-
23%
Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус
Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзан и вкуснейшая кухня Кавказа
22 мар в 10:00
20 мар в 10:00
от 23 000 ₽30 000 ₽ за человека
Великолепные Эльбрус и Домбай
3 дня
-
15%
Великолепные Эльбрус и Домбай
Самые известные горы Кавказа - Эльбрус и Домбай
1 мар в 10:00
7 мар в 10:00
от 23 000 ₽27 000 ₽ за человека
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
3 дня
-
5%
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Каждый день
28 500 ₽30 000 ₽ за человека
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
3 дня
-
5%
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
Начало: Адрес вашего проживания
28 500 ₽30 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Домбае
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус;
  2. Великолепные Эльбрус и Домбай;
  3. Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод;
  4. Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод.
Какие места ещё посмотреть в Домбае
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Эльбрус;
  2. Джилы-су;
  3. Плато Бермамыт.
Сколько стоит тур в Домбае в феврале 2026
Сейчас в Домбае в категории "3-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 23 000 до 28 500 со скидкой до 23%.
Забронируйте тур в Домбае на 2026 год по теме «3-дневные туры», цены от 23000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель