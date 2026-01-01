-
23%
Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус
Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзан и вкуснейшая кухня Кавказа
22 мар в 10:00
20 мар в 10:00
от 23 000 ₽
30 000 ₽ за человека
-
15%
Великолепные Эльбрус и Домбай
Самые известные горы Кавказа - Эльбрус и Домбай
1 мар в 10:00
7 мар в 10:00
от 23 000 ₽
27 000 ₽ за человека
-
5%
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Каждый день
28 500 ₽
30 000 ₽ за человека
-
5%
