Описание тура

Природные достопримечательности Домбая расположены довольно компактно. Это и определяет структуру большинства туров, делая их похожими друг на друга.

Мы творчески подошли к планированию программы и добавили несколько уникальных локаций.

Так в нашей программе появились Мухинские озера. Эти места сами по себе довольно труднодоступны для рядового туриста. Мы организовываем заброску вглубь горного ущелья, что позволяет нам осмотреть эти озера за один световой день.

Мы расширили маршрут по ущелью Домбай-Ульген с Чучхурскими водопадами. Добавили радиальный выход в ущелье Птыш. Оставлять без внимания этот отдаленный, тихий, полудикий край было бы несправедливо.

Кроме основных достопримечательностей в рамках нашего тура мы попутно посещаем ряд не менее интересных локаций: водопад Шумка, озеро Кара-кель, Гоначхирское ущелье и озеро Туманлы-кель.

Все трекинговые маршруты проходят по заповедным местам, тропинки бегут вдоль горных рек, к полноводным мощным водопадам, к кристально чистым озерам с прозрачной водой. И все это в максимально комфортных условиях, налегке, с проживанием в гостинице поселка Домбай. Трекинги рассчитаны на новичков, не имеющих никакого опыта походов. С нагрузкой справится абсолютно каждый!