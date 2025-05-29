Описание тура
Природные достопримечательности Домбая расположены довольно компактно. Это и определяет структуру большинства туров, делая их похожими друг на друга.
Мы творчески подошли к планированию программы и добавили несколько уникальных локаций.
Так в нашей программе появились Мухинские озера. Эти места сами по себе довольно труднодоступны для рядового туриста. Мы организовываем заброску вглубь горного ущелья, что позволяет нам осмотреть эти озера за один световой день.
Мы расширили маршрут по ущелью Домбай-Ульген с Чучхурскими водопадами. Добавили радиальный выход в ущелье Птыш. Оставлять без внимания этот отдаленный, тихий, полудикий край было бы несправедливо.
Кроме основных достопримечательностей в рамках нашего тура мы попутно посещаем ряд не менее интересных локаций: водопад Шумка, озеро Кара-кель, Гоначхирское ущелье и озеро Туманлы-кель.
Все трекинговые маршруты проходят по заповедным местам, тропинки бегут вдоль горных рек, к полноводным мощным водопадам, к кристально чистым озерам с прозрачной водой. И все это в максимально комфортных условиях, налегке, с проживанием в гостинице поселка Домбай. Трекинги рассчитаны на новичков, не имеющих никакого опыта походов. С нагрузкой справится абсолютно каждый!
Программа тура по дням
Минеральные воды - водопад Шумка - пос. Домбай
Сбор группы на Жд вокзале г. Минеральные Воды в 11:30 и в аэропорту в 12:00. На микроавтобусе отправляемся в Карачаево-Черкессию, пос. Домбай. По пути нас ждет обед с настоящими осетинскими пирогами, а также несложная радиалка по живописнейшей тропе сквозь сказочный пихтовый лес к водопаду Шумка. Этот водопад довольно шумный и полноводный, несмотря на свою небольшую высоту. Грохот падающей воды и живописность окружающей природы оставят теплые воспоминания о походе.
К вечеру прибудем в поселок Домбай. Заселяемся в гостиницу. Совместный ужин в одном из кафе.
Ущелье и водопад Алибек
Сегодня наш первый выход на маршрут, и для знакомства с природой Домбая мы выбрали несложный, но интересный и запоминающийся трек вглубь живописного ущелья Алибек.
Нас ждёт несложный трекинг по красивейшей лесной дороге с видами на окрестные вершины и водопады до альплагеря Алибек. Оттуда нам предстоит пройти полтора километра до основной достопримечательности этого ущелья, да и, пожалуй, всего края. Алибекский водопад мощным, безудержным потоком срывается с так называемых бараньих лбов, образованных более сотни лет отступившимим ледником Алибек, с высоты нескольких десятков метров. Ведущая к водопаду через множество ручьев тропа безбожно петляет по густому криволесью, скрывая его от глаз путешественников до самого момента выхода к его подножию.
Активная часть маршрута: 14 км. Старт с 1650 м. Максимальная высота 2150 м.
Бадукские озера
Расположенные в ущелье реки Бадук горные водоемы по праву считаются одними из самых живописных, а также легкодоступных озер Домбая. В отличие от большинства водоемов этих краев, спрятанных высокого в горах, среди камней, у подножия ледников, Бадукские озера окружены буйной растительностью, которая выгодно подчеркивает их необыкновенную красоту. Изумрудная зелень лета и золото осени невероятным образом сочетаются с их прозрачными водами.
К каскаду Бадукских озер проложен удобный маршрут по территории Тебердинского заповедника. Тропа проходит вдоль прохладной горной речки мимо высоких пихт, елей и березок. Перед первым озером начнется курумник, по нему мы пройдем около 50 метров и окажемся на берегу небольшого озера с чистейшей водой.
Отдохнув у озера, мы обойдем его слева и снова войдем в сказочный лес. До второго озера меньше километра и минут через 15 мы будем на его берегу. Второе Бадукское озеро восхитительно. Горные вершины, отражаясь в изумрудной воде, делают Бадукские озера похожими на классические альпийские водоёмы.
Самое большое Бадукское озеро - Третье, площадью около 3 гектаров. Расположено оно совсем рядом, в 5 минутах ходьбы. С его берега открываются отличные виды на окружающие горные хребты.
Это финальная точка нашего маршрута. Здесь мы остановимся на пикник. Спуск к автобусу той же тропой.
Активная часть маршрута: 8 км. Старт с 1400 м. Максимальная высота 2000 м.
Канатная дорога на Мусса-Ачитара
День отдыха, да еще и с лучшими панормаными видами на окружающие долины и ущелья. Канатная дорога поднимет нас вершину хребта Мусса-Ачитара, на высоту 3050 метров. С одной стороны мы увидим как на ладони Домбайскую поляну и ущелья Домбай-Ульген и Птыш, куда отправимся в один из следующих дней, а с другой стороны - Гоначхирское ущелье, куда мы заедем в последний день по пути в Минеральные Воды. Панорама Главного Кавказского хребта, белоснежный Эльбрус и символ Домбая Белалакая откроются перед вами во всем своем неописуемом великолепии.
На разных уровнях канатной дороги обустроены многочисленные кафе и обзорные площадки. На одном из уровней находится знаменитая инопланетная гостиница Тарелка.
Ущелье Домбай-Ульген. Чучхурские водопады. Птыш
Домбай-Ульген, что переводится как убитый зубр, вероятно, красивейшее ущелье в окрестностях Домбая. Центральная его вершина достигает 4 тысяч метров и является высшей точкой этого края. В верховьях ущелья среди густой растительности спрятались Чучхурские водопады, настоящее чуда природы. Принято выделять Нижний и Верхний Чучхурский водопады.
Меньше часа неспешной ходьбы, и мы выйдем к домику лесника, за которым начинается Тебердинский заповедник. Отсюда пологая дорога мимо альпийских лугов, окруженных еловыми, кленовыми лесами, через 2 часа приведет нас к развилке: одна тропинка убегает вверх по склону, покрытому лесными зарослями, к Чучхурским водопадам, а другая идет в соседнее ущелье Птыш.
Первая наша цель - Нижний Чучхурский водопад. Рёв мощных потоков Чучхур разносится далеко по каньону Домбай-Ульген, поэтому путник узнает о приближении к ним задолго до того, как жемчужные ленты представятся его восхищенному взору.
Осмотрев первый каскад, необходимо будет пройти еще около 300 метров вверх до Второго Чучхурского водопада. Каменистая тропинка поднимается вверх под углом около 45 градусов посреди леса. По пути представляется возможность выходить на обзорные площадки и наслаждаться видами Домбай-Ульгенского ущелья и всей Домбайской поляны.
На обратном пути дойдем до развилки, что была перед водопадами, у их подножия, и пройдем по Птышскому ущелью по направлению к Водопаду Девичьи Косы и г. Птыш (3688 м). Это самое отдаленное, тихое, дикое ущелье. Леса здесь немного преобладают альпийские луга с шикарным разноцветьем. Особенно богато всё цветет в июле. В мае-июне можно наслаждаться видами огромных полей цветущих рододендронов.
Активная часть маршрута: 16 км. Старт с 1650 м. Максимальная высота 2220 м.
Мухинское озеро (Шобайдак) и Маркинские озера
Недалеко от известных широкому кругу путешественников Бадукских озёр и водопада Шумка находятся менее посещаемые, но только из-за своей недоступности для рядового туриста, соседствующие друг с другом Мухинское и Маркинские озера. Часто их объединяют под общим названием Мухинские озера.
Ранним утром на Уазиках доезжаем до Теберды, сворачиваем на горную дорогу вдоль реки Муху и поднимаемся вглубь Мухинского ущелья. После высадки нас ждет плавный набор высоты на протяжении нескольких километров. Ближе к озерам крутизна склона начинает немного увеличиваться.
Здесь, в нескольких горных цирках разбросано около десятка водоемов необычайной красоты. Высокогорные озёра имеют широкий спектр изумрудного, а их берега укрыты снежниками и рододендронами.
Одна группа озер - Маркинские - находится на ручье Малая Марка у одноименной вершины (3746 м). 5 удивительных озер разбросаны на высотах от 2700 до 3000 метров.
Мухинское озеро расположено в верховьях реки Муху, ближе к границе Тебердинского заповедника. Безветренная погода позволяет заснять отражение гор на водной глади Мухинского озера, спрятавшегося на высоте 3000 метров.
На внешний вид озер огромное влияние оказывает погода. В пасмурную погоду озёра демонстрируют свою суровую и мрачную красоту, в то время, как в солнечные дни на первый план выходят мягкие краски и очертания, а вода искрит в лучах яркого солнца.
По плану мы сделаем кольцо из Нижнего Маркинского и Мухинского озера, а также поднимемся на обзорную площадку на вершине г. Белая Папаха, и вернемся к джипам. Возвращаемся в поселок, уставшие, но счастливые.
Вечером прощальный ужин.
Активная часть маршрута: 8 км. Старт с 2450 м. Максимальная высота 3250 м.
Гоначхирское ущелье, озеро Туманлыкель. Минводы
Основная программа нашего тура выполнена. Сегодня мы уезжаем из Домбая, но по пути в Минеральные воды еще заедем в одно интересное место. Мы свернем с основной трассы в ущелье Гоначхир, по которому проложена Военно-сухумская дорога, и доедем до озера Туманлы-кель. Помимо самого озера, достаточный интерес представляет сама дорога, которая невероятно живописна, а также окрестные горы Клухор-Кая (3605 м), Чатча (3638 м) и Хакель (3846 м). От озера до пограничного пункта всего полтора километра.
Выезжаем из Гоначхирского ущелья на основную трассу, по пути останавливаемся у озера Кара-кёль, возраст которого около 10000 лет, а после едем прямиком в Минеральные воды на Жд вокзал и в аэропорт. Ориентировочное время прибытия 14:30 - 15:00
До новых встреч в Приэльбрусье, Архызе, Дигории и Безенги!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в двухместных номерах с удобствами
- Завтраки, перекусы на треккингах
- Все трансферы по программе тура
- Входные билеты, билеты на подъемники по программе тура
- Услуги турлидера
- Групповое снаряжение
Что не входит в цену
- Перелет/перезд к месту старта тура (Минеральные воды) и обратно
- 3 обеда (1й и 7й дни, а также на канатке) и ужины
- Доплата за одноместное размещение 15000 рублей
Пожелания к путешественнику
Тур на Домбай рассчитан на любого здорового человека. Если у вас есть недомогания, связанные с давлением, работой сердца, больные колени и проч, необходимо сообщить об этом заранее.