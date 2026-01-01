Описание тура
Идеальная программа для перезагрузки в горах. Мы увидим самые знаменитые и красивые места Кавказа, искупаемся в термальном бассейне, насладимся кавказской кухней, разглядим Эльбрус с разных сторон, оценим более 10 видов нарзана, покормим симпатичных сусликов в долине водопадов и конечно сделаем самые лучшие фотографии!
Программа тура по дням
Термальные источники и прекрасный Кисловодск
Мы встретим Вас в аэропорту Минеральные воды и уже по пути в Кисловодск вы сможете любоваться яркой природой Кавказа. Днем, желающие могут отправиться на прогулку по парку и бульвару Кисловодска, посмотреть крепость и первые старинные дома города, подняться на канаткой дороге на самую высокую точку города и в хорошую погоду увидеть с высоты гор красавец Эльбрус. Попробовать разные виды нарзанов в питьевой галерее и бюветах, а вечером мы отправимся в станицу Суворовская и будем наслаждаться купанием в горячих термальных источниках. (чтобы успеть на купание ваш самолет/поезд должен прибывать до 17.00). Заселение в отель с 14.00. Выезд группы с аэропорта в 12.00 (+жд вокзал и отели мин. вод).
Водопады в урочище Джилы-су
Отдохнув в отеле. Утром мы отправляемся в потрясающей красоты место - знаменитое урочище Джилы-су. По пути мы остановимся на горе Шатджатмаз и полюбуемся красавцем Эльбрусом, который все наше путешествие будет показывать себя снова и снова. Дорога на Джилы-су одна из самых красивых дорог России и вы сможете сами в этом убедится. Полюбуемся за зубы дракона. Поищем диких сусликов. Попробуем разные виды нарзанов, которые бьют прямо из земли.
Эта поездка подарит Вам незабываемые впечатления! Невероятно красивые горные пейзажи, мощные водопады и целебный нарзан (в котором даже можно искупаться), головокружительные панорамы на огромный Эльбрус, живописные долины чистейших рек и мистические места силы!
Мы посетим несколько панорамных площадок с видом на долины и величественный Эльбрус. Проедем по одной из самых красивых горных дорог России.
Прогуляемся к трём мощным водопадам и покормим забавных сусликов (в теплое время года).
В урочище Джилы-су желающие могут искупаться в нарзанной ванне (по сезону) и продегустировать несколько различных видов нарзанов, свойства и вкус которых значительно отличаются. По желанию (за доп. плату) посетим также живописный экопарк Долина Нарзанов, где расположено около 40 источников нарзана, а в реках разводят местную форель, можно прогуляться по живописным маршрутам ущелья и пообедать в кафе местной кухни.
Ориентировочная продолжительность поездки 6-9 часов.
Суслики прибегают только по собственному желанию:) и только летом в хорошую погоду:))
Непревзойденный Домбай
В этот день, мы с утра отправимся в Домбай. Дорога в Домбай очень живописна и покорит вас своей красотой. Если в путешествии на Джилы-су мы ехали по горным серпантинам среди скал, то дорога в Домбай окружена словно волшебным лесом. Посетим необычные сырные пещеры. Полюбуемся на озеро Кара-кёль, сияющие на фоне заснеженных гор. Поднимемся по канатной дороге на высоту более 3 тысяч метров, любуясь открывающимися видами. Остановимся у чистейшей горной реки и посетим старинный Шоанинский храм. Пообедаем в кафе местной кухни.
Эльбрус
В этот день мы отправимся к подножию огромного Эльбруса и поднимемся на канатной дороге к нему максимально близко. По пути к Эльбрусу мы проедем по Баксанскому ущелью, через горный перевал и самый высокогорный город России. Отведаем национальные блюда местных народов в кафе. А после отправимся к удивительному озеру Гижгит, которое интересно не только своими замечательными видами, но и историей.
Прибытие в аэропорт около 20 вечера (если вы остаетесь, мы отвезем Вас в ваш отель в Кисловодске или Мин. водах. (В Пятигорск, только по предварительному согласованию, до бронирования.))
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание и интересные рассказы по всему маршруту
- Проживание в комфортабельном отеле, в номерах со всеми удобствами (напишите мне, если у вас есть особые пожелания или требования к отелю - я предложу Вам возможные варианты, с доплатой и без. До внесения предоплаты мы можем согласовать другой отель, под ваши пожелания. Если вы бронируете вдвоем у вас будет отдельный двухместный номер, без подселений)
- Встреча в аэропорту и групповой трансфер обратно (или в место вашего проживания/прибытия, по согласованию) в день начала и окончания тура. Мы забираем из аэропорта в 12.00 и с жд вокзала Мин. вод (если вы прилетели накануне, мы заберем Вас с вашего адреса в Мин. водах. Если ваш прилет ранним утром, вы можете подождать нас в аэропорту или в кафе г. Мин. воды)
- Горный чай и кофе на остановках в живописных локациях
- Помощь в выборе места размещения, если вы приезжаете раньше начала тура или хотите задержаться. Возможность расширить программу и добавить дни/экскурсии к туру (+после окончания тура, можем отвезти Вас так же в Кисловодск. Пятигорск по согласованию до бронирования.)
Что не входит в цену
- Питание и сувениры
- Оплата входных билетов на канатную дорогу, стоимость зависит от высоты и вида канатной дороги на которую вы решите подниматься (как пример, 2700 руб, без льгот, все три подъема на Эльбрус, на июль 2025)
- Вход в термальные бассейны (стоимость зависит от возраста, количества времени и выбранного варианта посещения)
- Экосбор на джилы-су (550 руб/чел, если без льгот)
- Экопарк Долина Нарзанов (по желанию)
- Одноместное проживание (6000 за весь тур) (по вашему желанию мы можем предложить другому путешественнику объединиться, но не можем гарантировать что такой участник будет найден)
- Индивидуальный трансфер в аэропорт/вокзал в любое другое время/день или ваш рейс был задержан
Пожелания к путешественнику
Удобная и устойчивая обувь, теплая одежда (даже в жаркий день, на высоте 3000 может быть очень холодно). Лучше одеваться многослойно (погода в горах часто меняется, лишнюю одежду всегда можно оставить в машине). Защита от солнца. Осенью и весной, не помешает дождевик. Выполнять рекомендации гида (они для вашей безопасности), не провоцировать намеряно, конфликтные ситуации с местными жителями (они очень гостеприимны и доброжелательны, но это Кавказ и купание без купальника или прогулка с голым торсом может привести к конфликту).
Стандартное время выезда на экскурсию 2,3,4 день - 7 утра (может быть изменено, по решению организатора, в случае дорожной ситуации или других факторов, которые могут повлиять на расписание поездки). Возвращаемся с экскурсии обычно с 17 до 20 часов вечера (может быть и позже, если группа решила заехать на дополнительные локации, из-за дорожной ситуации, дополнительного ожидания участников группы и др.) Среднее время каждой экскурсии около 8-12 часов (кроме первого дня).
Программа может быть изменена из-за ограничений Мчс или опасной погоды в горах, но если так случится мы постараемся найти замену которая Вам понравится.
В зимнее время (с конца ноября по середину марта, из-за снежных заносов), поездка на Джилы-су, может быть заменена на поездку к Чегемским водопадам.
Дорогие участники, мы стараемся чтобы всем в группе было хорошо, поэтому не можем закрепить за кем-то место на переднем сидении автомобиля (обычно все меняются местами чтобы никто не был обижен), если вас укачивает в дороге, пожалуйста, воспользуйтесь аптечными средствами.