2 день

Водопады в урочище Джилы-су

Отдохнув в отеле. Утром мы отправляемся в потрясающей красоты место - знаменитое урочище Джилы-су. По пути мы остановимся на горе Шатджатмаз и полюбуемся красавцем Эльбрусом, который все наше путешествие будет показывать себя снова и снова. Дорога на Джилы-су одна из самых красивых дорог России и вы сможете сами в этом убедится. Полюбуемся за зубы дракона. Поищем диких сусликов. Попробуем разные виды нарзанов, которые бьют прямо из земли.

Эта поездка подарит Вам незабываемые впечатления! Невероятно красивые горные пейзажи, мощные водопады и целебный нарзан (в котором даже можно искупаться), головокружительные панорамы на огромный Эльбрус, живописные долины чистейших рек и мистические места силы!

Мы посетим несколько панорамных площадок с видом на долины и величественный Эльбрус. Проедем по одной из самых красивых горных дорог России.

Прогуляемся к трём мощным водопадам и покормим забавных сусликов (в теплое время года).

В урочище Джилы-су желающие могут искупаться в нарзанной ванне (по сезону) и продегустировать несколько различных видов нарзанов, свойства и вкус которых значительно отличаются. По желанию (за доп. плату) посетим также живописный экопарк Долина Нарзанов, где расположено около 40 источников нарзана, а в реках разводят местную форель, можно прогуляться по живописным маршрутам ущелья и пообедать в кафе местной кухни.

Ориентировочная продолжительность поездки 6-9 часов.

Суслики прибегают только по собственному желанию:) и только летом в хорошую погоду:))

