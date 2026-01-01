Описание тура
Джип тур в самые невероятные места Кавказа! Язык тролля, чегемские водопады и город мертвых!
Программа тура по дням
1 день
Встречаемся в аэропорту или ж/д вокзале Минеральных вод и оправляемся в Кабардино-Балкарию. Сегодня мы посетим хуламо-безенгийское ущелье, посмотрим на водопад Тыжын-ты который вытекает прямо из скал. Увидим безенгийскую стену в составе который 6 гор высотой больше 5000м!! Посетим знаменитый кавказский язык троля с которого видно Безенгийскую стену, Каргашильский хребет, речку Черек Безенгийский. Сделаем крутые фото и отправимся расслабиться в термальные источники Аушигер. По дороге разумеется пообедаем в кафе с национальной кухней, будем остонавливаться в красивейших местах, пить горный чай и любоваться величественными горами!
После отправляемся в столицу Кабардино-Балкарии - Нальчик и заселяемся в отель 3.
День 2
7:00 завтрак в отеле.
Сегодня мы посетим Чегемкое ущелье.
Увидим знаменитые Чегемские водопады, посетим загадочное село Эль-тюбю где снимали фильм Балабанова Война, посомтрим на родовую башню, посетим родовой дом поэта Кайсына Кулиева и таинственный город мертвых. Затем пообедаем на парадроме Fly Chegem и по горной дороге(одной из древнйших, сохранившихся колесных дорог на Кавказе) переедем из Чегемского ущелья в Баксанское. Заедем полюбоваться высокогорным озером Гижгит и поедем обратно в аэропорт Минеральны вод. (приезд в аэропорт за 1.5-2ч до вылета).
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод
- Проживание в гостинице 3 в 2х/3х местных номерах
- Завтраки в гостинице
- Экскурсионное обслуживание
- Сопровождение Гида
- Эко сборы на маршруте
Что не входит в цену
- Перелет до места начала и обратно
- Обеды
- Ужины
- 1 местное размещение в гостинице
- Сувенирная продукция
- Вход на термальные источники
О чём нужно знать до поездки
Все дни тура путешествуем в мини группах на внедорожниках!
Рекомендации:
С собой удобная одежда и обувь по сезону.
желательно иметь наличку с картами в горах бывают проблемы.
тур небольшой, по этому желательно брать вещи которые помещаются в ручную кладь.
Организатор оставляет за собой право менять программу в случае плохой погоды или форс мажоров. Ваша безопасность превыше всего!