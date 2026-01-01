Два дня на Кавказе: язык тролля, город мёртвых и Чегемские водопады

За два дня увидим горы, водопады, ущелья, перевалы, озёра и посетим город мёртвых
Описание тура

Джип тур в самые невероятные места Кавказа! Язык тролля, чегемские водопады и город мертвых!

Программа тура по дням

Встречаемся в аэропорту или ж/д вокзале Минеральных вод и оправляемся в Кабардино-Балкарию. Сегодня мы посетим хуламо-безенгийское ущелье, посмотрим на водопад Тыжын-ты который вытекает прямо из скал. Увидим безенгийскую стену в составе который 6 гор высотой больше 5000м!! Посетим знаменитый кавказский язык троля с которого видно Безенгийскую стену, Каргашильский хребет, речку Черек Безенгийский. Сделаем крутые фото и отправимся расслабиться в термальные источники Аушигер. По дороге разумеется пообедаем в кафе с национальной кухней, будем остонавливаться в красивейших местах, пить горный чай и любоваться величественными горами!
После отправляемся в столицу Кабардино-Балкарии - Нальчик и заселяемся в отель 3.

День 2

7:00 завтрак в отеле.
Сегодня мы посетим Чегемкое ущелье.
Увидим знаменитые Чегемские водопады, посетим загадочное село Эль-тюбю где снимали фильм Балабанова Война, посомтрим на родовую башню, посетим родовой дом поэта Кайсына Кулиева и таинственный город мертвых. Затем пообедаем на парадроме Fly Chegem и по горной дороге(одной из древнйших, сохранившихся колесных дорог на Кавказе) переедем из Чегемского ущелья в Баксанское. Заедем полюбоваться высокогорным озером Гижгит и поедем обратно в аэропорт Минеральны вод. (приезд в аэропорт за 1.5-2ч до вылета).

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод
  • Проживание в гостинице 3 в 2х/3х местных номерах
  • Завтраки в гостинице
  • Экскурсионное обслуживание
  • Сопровождение Гида
  • Эко сборы на маршруте
Что не входит в цену
  • Перелет до места начала и обратно
  • Обеды
  • Ужины
  • 1 местное размещение в гостинице
  • Сувенирная продукция
  • Вход на термальные источники
О чём нужно знать до поездки

Все дни тура путешествуем в мини группах на внедорожниках!

Рекомендации:

С собой удобная одежда и обувь по сезону.

желательно иметь наличку с картами в горах бывают проблемы.

тур небольшой, по этому желательно брать вещи которые помещаются в ручную кладь.

Организатор оставляет за собой право менять программу в случае плохой погоды или форс мажоров. Ваша безопасность превыше всего!

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Николай
Николай — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.

Тур входит в следующие категории Домбая

