Красоты Домбая: лучшие трекинги налегке
Небольшое путешествие в край невероятных водопадов и восхитительных озёр
«Мы расширили маршрут по ущелью Домбай-Ульген с Чучхурскими водопадами»
14 июн в 10:00
5 июл в 10:00
от 58 800 ₽ за человека
Золотая осень на Домбае: лучшие трекинги налегке
Небольшое путешествие в край невероятных водопадов и восхитительных озёр
«Мы расширили маршрут по ущелью Домбай-Ульген с Чучхурскими водопадами»
4 окт в 10:00
от 58 800 ₽ за человека
-
25%
Два дня на Кавказе: язык тролля, город мёртвых и Чегемские водопады
За два дня увидим горы, водопады, ущелья, перевалы, озёра и посетим город мёртвых
«Язык тролля, чегемские водопады и город мертвых»
21 фев в 10:00
28 мар в 10:00
от 14 999 ₽
19 999 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Водопады»
Самые популярные туры этой рубрики в Домбае
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Домбае в феврале 2026
Сейчас в Домбае в категории "Водопады" можно забронировать 3 тура от 14 999 до 58 800 со скидкой до 25%.
Забронируйте тур в Домбае на 2026 год по теме «Водопады», цены от 14999₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель