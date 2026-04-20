Описание тура
Добро пожаловать в удивительный мир горного приключения и спортивных подвигов – наш спортивно-туристический лагерь "Вершины Жизни"!
В самом сердце великолепных горных вершин, мы создали уникальное пространство для активного отдыха и развития всего вашего тела и души.
Здесь, среди величественных гор, дети и взрослые могут найти свое вдохновение и преодолеть любые вызовы. Наши опытные инструкторы окружат вас заботой и вниманием, помогая вам освоить различные виды спорта, от скалолазания и пеших походов до альпинизма и конных прогулок.
Погрузитесь в атмосферу силы природы, обучитесь новым навыкам и встретьте своих новых друзей – в "Вершинах Жизни" ждут именно вас!
Приезжайте к нам, чтобы насладиться красотой горных пейзажей, зарядиться энергией и создать незабываемые воспоминания, которые будут с вами всю жизнь.
Добро пожаловать в наш лагерь, где каждый день – это новое приключение и возможность для роста и самосовершенствования.
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ТУРА:
1. КОМАНДНЫЙ ДУХ:Разделение на две команды(родители и дети)способствует развитию командной работы, сотрудничества и дружеской конкуренции.
2. РАЗНООБРАЗИЕ АКТИВНОСТЕЙ: Программа включает в себя различные физические и творческие активности, что позволяет каждому участнику проявить свои таланты и способности.
3. ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИГРУ: Каждый день включает в себя обучающие мастер классы и занятия, которые помогут родителям и детям узнать что-то новое и интересное.
4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА: Все мероприятия проводятся под наблюдением опытных инструкторов, что обеспечивает безопасность участников.
- Прекрасная возможность перезагрузиться в нашем семейном путешествии на Домбай.
- Познакомиться с Кавказом.
- Прокачать тело с нашими тренировками.
- Отдохнуть душой в Величественных горах.
- Обрести новых друзей
Программа тура по дням
Мин. воды, Шоанинский храм 10 век
Вся команда встречается в аэропорту Минеральных вод и на комфортабельном автобусе отправляется на Домбай.
Первая локация по пути -Шоанинский храм 10 века расположенный в Осетинском селе Коста Хетагурова. Нас ожидает расположенный на горе храм и звонница. Один удар в колокол и загаданное Вами здесь желание непременно сбывается. Насладившись потрясающими видами спускаемся в село, где нас ждет потрясающий ужин и национальные осетинские блюда.
Домбай заселение.
Круговое знакомство.
Сон.
Ущелье Домбай-Ульген. Чучхорские водопады
7:00 Подъем.
7:30 ВЗРОСЛЫЕ ГРУППА: Силовая ТРЕНИРОВКА. (тренер Евгений)
ДЕТСКАЯ ГРУППА: Спортивная эстафета. (тренер Елена)
9:00 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: Трекинг в ущелье Домбай - Ульген на ЧУЧХУРСКИЕ ВОДОПАДЫ.(6-7часов)ГИД:ЕВГЕНИЙ.
Одним из самых захватывающих и удивительных явлений Домбай являются Чучхурские водопады. Они величественно стекают по скалистым обрывам образуя пенистые потоки воды. Звук воды, падающей с большой высоты, смешивается с пенистыми брызгами и создает неповторимую мелодию, которая наполняет Вас энергией.
ДЕТСКАЯ ГРУППА: Легкая пешая прогулка на водопад ЧЕРТОВА МЕЛЬНИЦА(.2часа) ГИД: ЕЛЕНА.
Приглашаем ваших детей в первый самостоятельный горный поход к водопаду Чертова Мельница-это захватывающее приключение, которое подарит вашим детям незабываемые впечатления и радость открытия!
МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ: Одновременное Рисование двумя руками активизирует различные участки мозга способствует улучшению когнитивных функций, концентрации и творческого мышления. Совместное времяпрепровождение укрепляет дружеские связи и командный дух.
14:00 Обед
17:00 Взрослая группа: Тренировка Растяжка(тренер Евгений)
20:00 БАНЯ-позволь своему телу восстановить силы в потрясающей русской бане с веником.
23:00 Сон.
Рафтинг
7:00 Подъем.
7:30 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: Тренировка Функциональная. (Тренер Елена)
ДЕТСКАЯ ГРУППА: ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ. (Тренер Евгений)
9:00 Завтрак
11:00 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: РАФТИНГ по реке Теберда.
Рафтинг -это потрясающая возможность испытать себя на прочность, получить порцию адреналина и еще больше сплотиться с командой. (гид Евгений)
Затем взрослая группа поднимется на гору Муса Ачитара откуда открывается потрясающий вид на ДОМБАЙ.
ДЕТСКАЯ ГРУППА: ПОЕЗДКА В ТЕБЕРДИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. (гид Елена)
Тебердинский заповедник -это волшебное место где естественная красота природы вдохновляет и притягивает.
Поездка в Тебердинский заповедник с детьми-это не только возможность насладиться великолепными пейзажам, но и увлекательное приключение, полное открытий.
Здесь маленькие исследователи смогут увидеть редкие виды растений и животных,научиться уважать природу и заботиться о ней.
Приглашаем Ваших детей в это удивительное приключение,где каждый миг наполнен яркими впечатлениями и гармонией с окружающей природой.
14:00 Обед.
16:00
18:00 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: Тренировка растяжка.
ДЕТСКАЯ ГРУППА: МАСТЕР КЛАСС: Сегодня проведем с детьми урок СКОРОЧТЕНИЯ.
19:00 Ужин
20:00 Лекция по NEAT-на нашей лекции вы получите знания о важности внетренировочной активности.
23:00 Сон
Бадукские Озера
7:00 Подъем.
7:30 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: Тренировка ЖИРОТОПКА ОТ ЕЛЕНЫ.
ДЕТСКАЯ ГРУППА: ЭСТАФЕТА.
9:00 Завтрак
10:00 Совместный Трекинг на БАДУКСКИЕ ОЗЕРА (6 часов)
БАДУКСКИЕ ОЗЕРА- являются одной из самых живописных достопримечательностей Карачаево -Черкесии. Они окружены прекрасными горными пейзажами.
По окончании маршрута уставшие и довольные устроим пикник на берегу реки Теберда с потрясающим видом.
13:00 Обед
18:00 Совместная Тренировка. Растяжка для взрослых и детей.
20:00 Игры настольные для детей и взрослых.
23:00 Сон
Ледник Алибек
7:00 Подъем.
7:30 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: Тренировка силовая.
ДЕТСКАЯ ГРУППА: Спортивное ориентирование.
9:00 Завтрак
10:00 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: КОННАЯ ПРОГУЛКА 2 часа -Потрясающая возможность стать единым целым с благородным и умным животным, а также насладиться потрясающей прогулкой и великолепными видами.
ДЕТСКАЯ ГРУППА: Сегодня наши юные исследователи отправляются на гору МУСА АЧИТАРА на подъемнике под предводительством нашего гида Елены. Там на вершине с потрясающим видом построим свою пирамиду из камней и загадаем самое сокровенное желание.
13:00 Обед.
17:00 Взрослая группа: Тренировка Функциональная-прокачай свою выносливость с нашей Авторской тренировкой.
Детская группа: Поход в кино.
19:00 Ужин
20:00 Играем в УНО.
23:00 Сон.
Водопад Алибек, Турье озеро
7:00 ПОДЪЕМ
7:30 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: Тренировка СИЛОВАЯ
ДЕТСКАЯ ГРУППА: ТРЕНИРОВКА ТАЙ БО. 30 мин
9:00 Завтрак
10:00 ДЕТСКАЯ ГРУППА: (ГИД ЕЛЕНА)
Наши юные покорители гор идут на ВОДОПАД Алибек под руководством Елены.
ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: (ГИД ЕВГЕНИЙ)
Взрослая группа идет к подножью ЛЕДНИКА АЛИБЕК на ТУРЬЕ ОЗЕРО.
Сегодня мы совершим поход к водопаду Алибек и Турье у озеру-это неповторимое путешествие в мир природы, полное волшебства и величия.
С каждым метром вбирая в себя силу могучих скал и неиссякаемую энергию гор Вы шаг за шагом достигните водопада Алибек и Турье озеро.
16:00 ФОРЕЛЕВАЯ ФЕРМА:-Это удивительное место, где ваши дети смогут стать настоящими рыбаками!
Представьте,как они с восторгом забрасывают удочки в кристально чистую воду, ожидая, когда на крючок попадется яркая,сверкающая на солнце форель.
После увлекательной ловли наступает время для настоящего кулинарного приключения.
Это не просто рыбалка - это вечер наполненный смехом,
радостью и вкусной едой,который сближает семью и создает незабываемые впечатления.
18:00 Тренировка РАСТЯЖКА-помогает ускорить восстановительные процессы после ВОСХОЖДЕНИЙ.
20:00 ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА(БАРБЕКЮ)
23:00 СОН
Трансфер в МИН. ВОДЫ
7:00 Подьем
7:30 Тренировка
9:00 Завтрак
12:00 Трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-3 местных номерах
- Сбалансированный рацион на 1800ккал
- Тренировки
- Экскурсии
- Развлечения
- Подъемники
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Сувенирная продукция
- Алкогольные напитки
Пожелания к путешественнику
Отсутствие медицинских противопоказаний.
Доброжелательность и Открытость к новым приключениям.