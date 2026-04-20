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Семейный тур: Вершины жизни. Всё включено

Наш тур - это прекрасная возможность отдохнуть вместе со своими детьми
Семейный тур: Вершины жизни. Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Семейный тур: Вершины жизни. Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Семейный тур: Вершины жизни. Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Добро пожаловать в удивительный мир горного приключения и спортивных подвигов – наш спортивно-туристический лагерь "Вершины Жизни"!

В самом сердце великолепных горных вершин, мы создали уникальное пространство для активного отдыха и развития всего вашего тела и души.

Здесь, среди величественных гор, дети и взрослые могут найти свое вдохновение и преодолеть любые вызовы. Наши опытные инструкторы окружат вас заботой и вниманием, помогая вам освоить различные виды спорта, от скалолазания и пеших походов до альпинизма и конных прогулок.

Погрузитесь в атмосферу силы природы, обучитесь новым навыкам и встретьте своих новых друзей – в "Вершинах Жизни" ждут именно вас!

Приезжайте к нам, чтобы насладиться красотой горных пейзажей, зарядиться энергией и создать незабываемые воспоминания, которые будут с вами всю жизнь.

Добро пожаловать в наш лагерь, где каждый день – это новое приключение и возможность для роста и самосовершенствования.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ТУРА:

1. КОМАНДНЫЙ ДУХ:Разделение на две команды(родители и дети)способствует развитию командной работы, сотрудничества и дружеской конкуренции.

2. РАЗНООБРАЗИЕ АКТИВНОСТЕЙ: Программа включает в себя различные физические и творческие активности, что позволяет каждому участнику проявить свои таланты и способности.

3. ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИГРУ: Каждый день включает в себя обучающие мастер классы и занятия, которые помогут родителям и детям узнать что-то новое и интересное.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА: Все мероприятия проводятся под наблюдением опытных инструкторов, что обеспечивает безопасность участников.

  • Прекрасная возможность перезагрузиться в нашем семейном путешествии на Домбай.
  • Познакомиться с Кавказом.
  • Прокачать тело с нашими тренировками.
  • Отдохнуть душой в Величественных горах.
  • Обрести новых друзей

Программа тура по дням

1 день

Мин. воды, Шоанинский храм 10 век

Вся команда встречается в аэропорту Минеральных вод и на комфортабельном автобусе отправляется на Домбай.

Первая локация по пути -Шоанинский храм 10 века расположенный в Осетинском селе Коста Хетагурова. Нас ожидает расположенный на горе храм и звонница. Один удар в колокол и загаданное Вами здесь желание непременно сбывается. Насладившись потрясающими видами спускаемся в село, где нас ждет потрясающий ужин и национальные осетинские блюда.
Домбай заселение.

Круговое знакомство.

Сон.

Мин. воды, Шоанинский храм 10 век
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Ущелье Домбай-Ульген. Чучхорские водопады

7:00 Подъем.

7:30 ВЗРОСЛЫЕ ГРУППА: Силовая ТРЕНИРОВКА. (тренер Евгений)

ДЕТСКАЯ ГРУППА: Спортивная эстафета. (тренер Елена)

9:00 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: Трекинг в ущелье Домбай - Ульген на ЧУЧХУРСКИЕ ВОДОПАДЫ.(6-7часов)ГИД:ЕВГЕНИЙ.

Одним из самых захватывающих и удивительных явлений Домбай являются Чучхурские водопады. Они величественно стекают по скалистым обрывам образуя пенистые потоки воды. Звук воды, падающей с большой высоты, смешивается с пенистыми брызгами и создает неповторимую мелодию, которая наполняет Вас энергией.

ДЕТСКАЯ ГРУППА: Легкая пешая прогулка на водопад ЧЕРТОВА МЕЛЬНИЦА(.2часа) ГИД: ЕЛЕНА.

Приглашаем ваших детей в первый самостоятельный горный поход к водопаду Чертова Мельница-это захватывающее приключение, которое подарит вашим детям незабываемые впечатления и радость открытия!

МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ: Одновременное Рисование двумя руками активизирует различные участки мозга способствует улучшению когнитивных функций, концентрации и творческого мышления. Совместное времяпрепровождение укрепляет дружеские связи и командный дух.

14:00 Обед

17:00 Взрослая группа: Тренировка Растяжка(тренер Евгений)

20:00 БАНЯ-позволь своему телу восстановить силы в потрясающей русской бане с веником.

23:00 Сон.

Ущелье Домбай-Ульген. Чучхорские водопадыУщелье Домбай-Ульген. Чучхорские водопады
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Рафтинг

7:00 Подъем.

7:30 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: Тренировка Функциональная. (Тренер Елена)

ДЕТСКАЯ ГРУППА: ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ. (Тренер Евгений)

9:00 Завтрак

11:00 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: РАФТИНГ по реке Теберда.

Рафтинг -это потрясающая возможность испытать себя на прочность, получить порцию адреналина и еще больше сплотиться с командой. (гид Евгений)

Затем взрослая группа поднимется на гору Муса Ачитара откуда открывается потрясающий вид на ДОМБАЙ.

ДЕТСКАЯ ГРУППА: ПОЕЗДКА В ТЕБЕРДИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. (гид Елена)

Тебердинский заповедник -это волшебное место где естественная красота природы вдохновляет и притягивает.

Поездка в Тебердинский заповедник с детьми-это не только возможность насладиться великолепными пейзажам, но и увлекательное приключение, полное открытий.

Здесь маленькие исследователи смогут увидеть редкие виды растений и животных,научиться уважать природу и заботиться о ней.

Приглашаем Ваших детей в это удивительное приключение,где каждый миг наполнен яркими впечатлениями и гармонией с окружающей природой.

14:00 Обед.

16:00

18:00 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: Тренировка растяжка.

ДЕТСКАЯ ГРУППА: МАСТЕР КЛАСС: Сегодня проведем с детьми урок СКОРОЧТЕНИЯ.

19:00 Ужин

20:00 Лекция по NEAT-на нашей лекции вы получите знания о важности внетренировочной активности.

23:00 Сон

РафтингРафтинг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Бадукские Озера

7:00 Подъем.

7:30 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: Тренировка ЖИРОТОПКА ОТ ЕЛЕНЫ.

ДЕТСКАЯ ГРУППА: ЭСТАФЕТА.

9:00 Завтрак

10:00 Совместный Трекинг на БАДУКСКИЕ ОЗЕРА (6 часов)

БАДУКСКИЕ ОЗЕРА- являются одной из самых живописных достопримечательностей Карачаево -Черкесии. Они окружены прекрасными горными пейзажами.

По окончании маршрута уставшие и довольные устроим пикник на берегу реки Теберда с потрясающим видом.

13:00 Обед

18:00 Совместная Тренировка. Растяжка для взрослых и детей.

20:00 Игры настольные для детей и взрослых.

23:00 Сон

Бадукские ОзераБадукские ОзераБадукские Озера
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Ледник Алибек

7:00 Подъем.

7:30 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: Тренировка силовая.

ДЕТСКАЯ ГРУППА: Спортивное ориентирование.

9:00 Завтрак

10:00 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: КОННАЯ ПРОГУЛКА 2 часа -Потрясающая возможность стать единым целым с благородным и умным животным, а также насладиться потрясающей прогулкой и великолепными видами.

ДЕТСКАЯ ГРУППА: Сегодня наши юные исследователи отправляются на гору МУСА АЧИТАРА на подъемнике под предводительством нашего гида Елены. Там на вершине с потрясающим видом построим свою пирамиду из камней и загадаем самое сокровенное желание.

13:00 Обед.

17:00 Взрослая группа: Тренировка Функциональная-прокачай свою выносливость с нашей Авторской тренировкой.

Детская группа: Поход в кино.

19:00 Ужин

20:00 Играем в УНО.

23:00 Сон.

Ледник АлибекЛедник Алибек
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Водопад Алибек, Турье озеро

7:00 ПОДЪЕМ

7:30 ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: Тренировка СИЛОВАЯ

ДЕТСКАЯ ГРУППА: ТРЕНИРОВКА ТАЙ БО. 30 мин

9:00 Завтрак

10:00 ДЕТСКАЯ ГРУППА: (ГИД ЕЛЕНА)

Наши юные покорители гор идут на ВОДОПАД Алибек под руководством Елены.

ВЗРОСЛАЯ ГРУППА: (ГИД ЕВГЕНИЙ)

Взрослая группа идет к подножью ЛЕДНИКА АЛИБЕК на ТУРЬЕ ОЗЕРО.

Сегодня мы совершим поход к водопаду Алибек и Турье у озеру-это неповторимое путешествие в мир природы, полное волшебства и величия.

С каждым метром вбирая в себя силу могучих скал и неиссякаемую энергию гор Вы шаг за шагом достигните водопада Алибек и Турье озеро.

16:00 ФОРЕЛЕВАЯ ФЕРМА:-Это удивительное место, где ваши дети смогут стать настоящими рыбаками!

Представьте,как они с восторгом забрасывают удочки в кристально чистую воду, ожидая, когда на крючок попадется яркая,сверкающая на солнце форель.

После увлекательной ловли наступает время для настоящего кулинарного приключения.

Это не просто рыбалка - это вечер наполненный смехом,
радостью и вкусной едой,который сближает семью и создает незабываемые впечатления.

18:00 Тренировка РАСТЯЖКА-помогает ускорить восстановительные процессы после ВОСХОЖДЕНИЙ.

20:00 ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА(БАРБЕКЮ)

23:00 СОН

Водопад Алибек, Турье озероВодопад Алибек, Турье озероВодопад Алибек, Турье озеро
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Трансфер в МИН. ВОДЫ

7:00 Подьем

7:30 Тренировка

9:00 Завтрак

12:00 Трансфер в аэропорт.

Трансфер в МИН. ВОДЫТрансфер в МИН. ВОДЫТрансфер в МИН. ВОДЫ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-3 местных номерах
  • Сбалансированный рацион на 1800ккал
  • Тренировки
  • Экскурсии
  • Развлечения
  • Подъемники
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Сувенирная продукция
  • Алкогольные напитки
Пожелания к путешественнику

Отсутствие медицинских противопоказаний.

Доброжелательность и Открытость к новым приключениям.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Евгений. Я тревел эксперт с богатым опытом путешествий по России и Юго-Восточной Азии. Моя страсть к активному отдыху и фитнесу вдохновила меня на создание уникальных фитнес туров. Являюсь действующим гидом
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ФЕДЕРАЦИИ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ. Мечта: Исследовать красоты Новой Зеландии и побывать в ПАТАГОНИИ. Цели в фитнес-туре: наполнить жизнь красками и объединить вокруг себя единомышленников, быть примером и мотивацией для людей ведущих активный образ жизни.

Тур входит в следующие категории Домбая

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