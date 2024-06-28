Описание тура

Проведи выходные на Кавказе! Всего за несколько дней вы зарядитесь энергией и силами, новыми впечатлениями и эмоциями. Именно это так важно сегодня! Итак, если вы задумались о возможности «махнуть на выходные», гостеприимный Кавказ ждет вас!