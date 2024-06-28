Выходные на Кавказе из Пятигорска

За два с половиной дня насладимся городами Кавминвод, великолепными горными пейзажами и кавказским гостеприимством.
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Проведи выходные на Кавказе! Всего за несколько дней вы зарядитесь энергией и силами, новыми впечатлениями и эмоциями. Именно это так важно сегодня! Итак, если вы задумались о возможности «махнуть на выходные», гостеприимный Кавказ ждет вас!

По пятницам в 13:00, с мая по ноябрь включительно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Домбай
  • Гора Домбай-Ульген
  • Река Уллу-Муруджу
  • Кисловодск
  • Кисловодский Национальный парк
  • Главная Нарзанная галерея г. Кисловодск
  • Гора Кольцо
  • Рим-гора
  • Медовые водопады
  • Аликоновское ущелье
Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака (кроме гостиницы «Южная»)
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Курортный сбор - 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 13:00, с мая по ноябрь включительно
Экскурсия длится около 2 дней 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом
  • Просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет создана ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер телефона гида и мобильный телефон куратора тура
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
  • Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Домбая

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