Виктор любезно встретил нас на машине прямо возле нашей гостиницы, невзирая на глубокие снежные заносы. За 3 часа увлекательной автомобильной прогулки, перемежавшейся пешими экскурсами по наиболее интересным локациям города и его окрестностей, Виктор с большим знанием дела и любовью к городу рассказал нам и о географических особенностях, и о древней, и о новой истории Дубны, её характерных периодах и действующих лицах. Наше общение было содержательным и приятным, а поездка комфортной и хорошо организованной. В завершение наш гид порекомендовал нам уютное кафе и заботливо подвёз туда, что в условиях морозной и снежной погоды было очень важно для нашей группы. От души благодарим и рекомендуем гида Виктора и предлагаемую им экскурсионную программу всем гостям Дубны!