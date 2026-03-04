Увидеть самое главное в Дубне

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Дубне, цены от 1615 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Дубна: от старинной крепости к молодому наукограду
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Побывать там, где древняя история и современная наука существуют бок о бок
Завтра в 10:30
12 апр в 11:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Мобильный квест по Дубне - атомному наукограду (без гида)
Пешая
4 часа
-
5%
Квест
до 10 чел.
Исследовать две стороны столицы физиков-ядерщиков
Завтра в 08:00
9 апр в 08:00
1615 ₽1700 ₽ за всё до 10 чел.
Уютная Дубна
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Отправиться на прогулку по городу, где наука филигранно переплетается с искусством
Начало: У вокзала «Большая Волга»
Завтра в 17:00
9 апр в 17:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 марта 2026
    Дубна: от старинной крепости к молодому наукограду
    Посетили с мужем Дубну впервые. Было очень интересно узнать историю города и все, что связано с научными исследованиями в настоящее
    время.
    Мы остались под впечатлением, ни разу не пожалели о том, что решили взять экскурсию.
    Информативно, комфортно, с юмором. Виктор прекрасный рассказчик. Обязательно рекомендуем тем, кто решит познакомиться с городом!

  • А
    Алла
    24 февраля 2026
    Дубна: от старинной крепости к молодому наукограду
    Виктор, большое спасибо за содержательный рассказ, который ненавязчиво вместил в себя и историю города, и науку, и приятные виды. Время пролетело незаметно. Было душевно и увлекательно.
  • И
    Иван
    22 февраля 2026
    Дубна: от старинной крепости к молодому наукограду
    Посетили Дубну 22 февраля Огромное спасибо нашему гиду Виктору. У нас была пешеходная экскурсия. Ну так как Дубна большой город. Виктор провез нас на своей машине. Блогодаря нашему гиду мы узнали насколько интересна судьба города. Вилеколепно.
  • И
    Ирина
    29 января 2026
    Дубна: от старинной крепости к молодому наукограду
    29 января 26 года втроём с коллегами посетили замечательную экскурсию по Дубне, куда мы приехали для участия в конференции. Гид
    Виктор любезно встретил нас на машине прямо возле нашей гостиницы, невзирая на глубокие снежные заносы. За 3 часа увлекательной автомобильной прогулки, перемежавшейся пешими экскурсами по наиболее интересным локациям города и его окрестностей, Виктор с большим знанием дела и любовью к городу рассказал нам и о географических особенностях, и о древней, и о новой истории Дубны, её характерных периодах и действующих лицах. Наше общение было содержательным и приятным, а поездка комфортной и хорошо организованной. В завершение наш гид порекомендовал нам уютное кафе и заботливо подвёз туда, что в условиях морозной и снежной погоды было очень важно для нашей группы. От души благодарим и рекомендуем гида Виктора и предлагаемую им экскурсионную программу всем гостям Дубны!

  • В
    Виктор
    8 января 2026
    Дубна: от старинной крепости к молодому наукограду
    Очень понравилась экскурсия. Проводили на своей машине. Было морозно и многое пришлось слушать в авто. Замечательный рассказчик. Всем срветую посетить город с этим экскурсоводом

Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Самое главное»

Какие места ещё посмотреть в Дубне
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Памятник Ленину;
  2. Центр российской Европы;
  3. Набережная;
  4. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Дубне в апреле 2026
Сейчас в Дубне в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 1615 до 4000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
