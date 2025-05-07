Мои заказы

Центр российской Европы – экскурсии в Дубне

Найдено 3 экскурсии в категории «Центр российской Европы» в Дубне, цены от 7200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Пешая
2.5 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Погрузитесь в атмосферу Дубны, крупнейшего центра ядерных исследований. Прогулка по набережной, мозаика, стрит-арт и памятники ждут вас
Начало: Ул. Строителей
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
На машине
4.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в мир науки и истории, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о великих открытиях и уникальных местах всего в 100 км от Москвы
11 дек в 14:30
12 дек в 09:00
11 200 ₽ за всё до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
На машине
2.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия по Дубне - наукограду, где каждый уголок дышит историей и наукой. Узнайте о достижениях ученых и уникальных местах города
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:30
8200 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    7 мая 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Дата посещения: 2 мая 2025
    После первомайского снегопада, утром 2 мая семьей отправились на обзорную экскурсию с Марией. Много интересного узнали и увидели. Интересные подробности
    читать дальше

    и красоты города Дубны и его окрестностей появлялись перед нами, оживали истории выдающихся жителей. Получили позитивные эмоции и презенты, отдохнули на 100%. Все прошло на достойном уровне. Но время быстро пролетело.

  • Н
    Надежда
    17 ноября 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Очень понравилась экскурсия по Дубне. Юлия замечательный экскурсовод, с любовью рассказывает о своем родном городе.
    Маршрут составлен таким образом, что захватывает
    читать дальше

    самые главные и интересные достопримечательности. Два с половиной часа пролетели очень быстро. Мы по-новому взглянули на этот удивительный город, в котором были ранее. Всем рекомендую данную экскурсию, и непременно с Юлией. Это будет ваш правильный выбор.

  • Т
    Татьяна
    16 ноября 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Купив билет на спектакль в Дубне, задумались о том, как посмотреть не только пьесу, но и город - не каждый
    читать дальше

    день доедешь до Дубны. Формат дружеской прогулки с интеллигентным и знающим местным жителем нам подошел идеально. Юлия показала нам и главные достопримечательности, и красивые "секретики", которых заезжий турист скорее всего не заметит. После рассказа Юлии великие физики стали не просто статуями, но знакомыми и почти близкими людьми. Маршрут составлен интуитивно понятно и включает множество ярких красивых видов. Насладились водопадом у плотины, полюбовались мозаиками, заехали в деревянное церковное подворье и даже провели несколько химических опытов и поучаствовали в научной викторине. Несмотря на не самую комфортную погоду, три часа пролетели интересно и легко. Юлия - прекрасный рассказчик и товарищ по приключениям. Отдельная благодарность за рекомендованную Юлией столовую "Дело вкуса" - вкуснейший обед в очень приятном месте за весьма скромную цену.

  • М
    Майя
    9 ноября 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Все очень понравилось!
    Спасибо Вам большое Юлия за прекрасную и познавательную экскурсию.
    С уважением 🙂
  • О
    Ольга
    8 ноября 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Прекрасная прогулка по Дубне с приятным человеком! Очень понравилась и взрослым, и ребенку тринадцати лет. Для него были заготовлены различные
    читать дальше

    интересные задания, даже показаны опыты). Юлия показала много интересных мест, которые в дальнейшем хочется еще посетить. Спасибо за прекрасную прогулку, хоть и под дождем👋)

  • А
    Алексей
    29 октября 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Брали экскурсию на свое автомобиле. Нам все очень понравилось. Гид очень любит свой город и с теплотой рассказывала про каждую
    читать дальше

    локацию в которой мы побывали. Гид ответила на все наши вопросы и это никак не выбило нас из маршрута экскурсии. Спасибо большое, 2,5 часа пролетели не заметно. Очень рекомендуем данного гида!!!

  • З
    Зоя
    10 октября 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Экскурсия получилась замечательная!
    Спасибо Юле за профессионализм и любовь к своему городу!
    Получили огромное удовольствие от прогулки!
  • Е
    Елена
    8 октября 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Огромное спасибо Юлии за прекрасную и познавательную экскурсию для меня и сына 14 лет! Сразу видно, что Дубна -родной город
    читать дальше

    Юлии. Несмотря на дождь экскурсия очень понравилась! Юлия очень доступным языком рассказала о многих интересных фактах из истории Дубны, время прогулки прошло незаметно! Город открылся для нас с абсолютно другой стороны, захотелось посетить его ещё раз! А загадки и опыты были просто супер! Юлия, огромное Вам спасибо! Удачи и успехов Вам!

  • Ю
    Юлия
    21 сентября 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Дубна -родной город Юлии, и этим всё сказано. Интересные факты из истории города, местный фольклор, загадки и события разных лет,даже
    читать дальше

    научные факты преподнесены гидом легко и доступно, с большой любовью и уважением к горожанам, в форме приятной прогулки с друзьями.
    Спасибо большое за прекрасный день, удачи и успехов очаровательной Юлии.

  • А
    Александр
    16 сентября 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Огромное спасибо Юле за эту прекрасную прогулку! Очень рекомендую, было здорово и очень познавательно 🤗🍀✨
  • В
    Владислав
    14 сентября 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Тот случай, когда название полностью соответствует содержанию. Юлия изумительный рассказчик, человек, знающий и гордящийся своим городом. И мы, и наш
    читать дальше

    14-летний сын за 3 часа, проведенные в обществе Юлии, тоже успели полюбить этот город. Были приятно удивлены тем, что наряду с историко-краеведческой частью Юлия дополнительно озаботилась минипрограммой на тему "Занимательная наука", которая очень понравилась ребенку. Большое спасибо Юлии!

  • Н
    Нани
    21 августа 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Экскурсия нам очень понравилась. Может даже немного не хватило времени, я бы еще послушала рассказы Марии. Очень удобный вариант, когда
    читать дальше

    возят в машине, показывают, рассказывают, где надо останавливают. Мария любит свой город и это передаётся тебе. Мне важно было показать дочери Дубну как город физиков-ядерщиков и мне это удалось. Рекомендую.

  • С
    Светлана
    17 августа 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Юлия великолепный гид! Мне кажется, что мы узнали не только историю города, но и все его секреты. Два с половиной часа пролетели незаметно. Было легко, весело и очень интересно! Однозначно рекомендую Юлию, как гида по Дубне! ❤️👍
  • В
    Владимир
    14 августа 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Экскурсия нам очень понравилась: маршрут интересный, рассказ понятный и структурированный.
    Очень понравилась работа Юлии с детьми 15 и 23 лет во время паузы из-за дождя, все в восторге:)
  • Г
    Григорий
    11 августа 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Мария - замечательный гид. В её исполнении Дубна не только город-сад, но и место где рождается высокая наука. Сам работаю в системе РАН и подтверждаю, что сюда, просто, хочется переехать на ПМЖ.
  • М
    Мария
    10 августа 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Очень понравилась экскурсия с Юлией! Интересно, познавательно, время пролетело незаметно! советую всем, кто едет в Дубну.
  • Г
    Гуторова
    7 августа 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Мария провела нам потрясающую экскурсию. Мы увидели весь город. Дубна удивительная. Мы ехали уже с ожиданием увидеть своими глазами наш
    читать дальше

    наукоград, но на экскурсии узнали много дополнительной информации, которая порадовала и была интересной. Мария очень хорошо знает город. Она была внимательна ко всем нашим вопросам и посоветовала дополнительно, что можно можно и нужно посмотреть. Мы планируем ещё с Марией посещать экскурсии. Большое спасибо.

  • М
    Марина
    29 июля 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Всё очень понравилось! Рекомендую 🙂
    Мы даже провели небольшие химические опыты 😁
  • Ю
    Юлия
    21 июля 2025
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Очень довольны экскурсией.
    Полноценный рассказ о городе с использованием интересных фактов и посещением достопримечательностей.
    Провели время в дружеской атмосфере.
  • A
    Aleksei
    8 июля 2025
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Интересно, познавательно, ненавязчиво. Были в городе раньше, но было здорово услышать мнение человека, который живет в этом городе и любит его

