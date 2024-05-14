1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Объехать весь город на автомобиле, оценить его место в мире науки и сделать свои открытия
Начало: У ж/д-вокзала «Дубна»
Завтра в 13:00
11 июня в 08:30
6 700₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Дубна - центр мировой науки
Пройти по аллеям и набережной, услышать о великих ученых и вникнуть в тайны подмосковного наукограда
Начало: У входа или внутри ж/д-вокзала «Дубна»
1 июля в 10:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Посетить крупнейший в России исследовательский центр ядерной физики, родину писателей и журавлей
12 июня в 15:30
13 июня в 08:30
8 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия14 мая 2024Огромное спасибо Марии за путешествие по её родному городу. Удивительный город, чудесная природа. Очень рекомендую.
- ТТатьяна3 мая 2024Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат), водителю тоже все было
- ААлександра28 февраля 2024Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу! Мария очень интерессный рассказчик, эрудированный человек. Гид умело организует время в туре - поездка получилась насыщенная и без спешки. Мы в восторге 😁🤗🧡
- ММихаил2 февраля 2024Экскурсия прошла на Ура! Вместо 1,5 ч. мы гуляли 2часа. Экскурсовод не молчала ни секунды! Вставить вопрос просто было нереально, но в
- ООльга20 июня 2023Мне очень понравилась Дубна. Была 19 июня на экскурсии по этому изумительно интересному городу с экскурсоводом Марией. Мария очень интересно
- ИИгорь12 мая 2023Мария провела прекрасную экскурсию - полно, профессионально, комфортно.
- ВВалерия6 мая 2023Спасибо Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Остались при хорошем настроении и впечатлении 😊 Человек знает и любит свою работу. Рекомендуем экскурсии с Марией 😊
- ЮЮлия22 декабря 2022Восхитительная экскурсия и прекрасный экскурсовод Мария. Мы с мужем в полном восторге. Мария прекрасный рассказчик и профессионал своего дела. Уже
- ММаргарита8 июля 2022Спасибо Марии за то, что познакомила с городом. Не подозревала, что этот, такой молодой город, так очарует. Рекомендую эту экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Популярные места»
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