Главные экскурсионные места в Дубне

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Дубне, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Объехать весь город на автомобиле, оценить его место в мире науки и сделать свои открытия
Начало: У ж/д-вокзала «Дубна»
Завтра в 13:00
11 июня в 08:30
6 700 за всё до 3 чел.
Дубна - центр мировой науки
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
9 отзывов
Дубна - центр мировой науки
Пройти по аллеям и набережной, услышать о великих ученых и вникнуть в тайны подмосковного наукограда
Начало: У входа или внутри ж/д-вокзала «Дубна»
1 июля в 10:30
1 000 за человека
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Посетить крупнейший в России исследовательский центр ядерной физики, родину писателей и журавлей
12 июня в 15:30
13 июня в 08:30
8 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Огромное спасибо Марии за путешествие по её родному городу. Удивительный город, чудесная природа. Очень рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат), водителю тоже все было
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    видно и слышно. Ехали не спеша, останавливались и выходили из машины на важных точках. Пешком мы бы так не охватили весь город, на территории города много лесных массивов без опытного провожатого мы бы подумали, что город закончился, ан нет))) Тема экскурсии - научная Дубна, поэтому на экскурсии много было рассказов об ученых, об ОИЯИ, научных открытиях. Также нам рассказали про канал им. Москвы и строителей, про художников (в Дубне много граффити и мозаик) и еще много всего другого). Очень хорошая, насыщенная экскурсия получилась и кормят там вкусно. Заодно заехали в музей истории крылатых ракет, а на обратном пути переправились на машине на пароме! В общем ВАУ! Отлично провели день. Марии - большое спасибо)

    Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)
  • А
    Александра
    28 февраля 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу! Мария очень интерессный рассказчик, эрудированный человек. Гид умело организует время в туре - поездка получилась насыщенная и без спешки. Мы в восторге 😁🤗🧡
    Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!
  • М
    Михаил
    2 февраля 2024
    Дубна - центр мировой науки
    Экскурсия прошла на Ура! Вместо 1,5 ч. мы гуляли 2часа. Экскурсовод не молчала ни секунды! Вставить вопрос просто было нереально, но в
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    процессе экскурсии они ушли(вопросы). Всё по максимуму было рассказано. С этим экскурсоводом точно есть что посмотреть в этом городе(хотя некоторые из нашей большой компании сомневались что смотреть в этом городе нечего). Спасибо Марии за индивидуальный подход и интересную экскурсию.

  • О
    Ольга
    20 июня 2023
    Дубна - центр мировой науки
    Мне очень понравилась Дубна. Была 19 июня на экскурсии по этому изумительно интересному городу с экскурсоводом Марией. Мария очень интересно
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    и увлекательно всё показывала и рассказывала. Большое ей спасибо!!! Планировала ещё именно с ней попутешествовать. Но к сожалению сейчас много времени забирает моя дача. В сентябре начну путешествия, и очень хочется с Марией и на теплоходах побывать! Спасибо Марие и новых встреч с ней!!!

  • И
    Игорь
    12 мая 2023
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Мария провела прекрасную экскурсию - полно, профессионально, комфортно.
  • В
    Валерия
    6 мая 2023
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Спасибо Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Остались при хорошем настроении и впечатлении 😊 Человек знает и любит свою работу. Рекомендуем экскурсии с Марией 😊
  • Ю
    Юлия
    22 декабря 2022
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Восхитительная экскурсия и прекрасный экскурсовод Мария. Мы с мужем в полном восторге. Мария прекрасный рассказчик и профессионал своего дела. Уже
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    планирую ещё одну экскурсию с Марией. Рекомендую экскурсию Дубна и Талдом, прекрасный маршрут и очень много интересной и познавательной информации. Спасибо большое!!

  • М
    Маргарита
    8 июля 2022
    Дубна - центр мировой науки
    Спасибо Марии за то, что познакомила с городом. Не подозревала, что этот, такой молодой город, так очарует. Рекомендую эту экскурсию
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    для первого знакомства с городом. Мария - прекрасный рассказчик, доступно, интересно, с фотографиями рассказала нам об исторической части города, его знаменитых жителях.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Популярные места»

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