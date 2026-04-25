В Дубну нельзя не влюбиться, она очаровывает — и вы в этом убедитесь.
Вы увидите Дубну с разных сторон, оцените главные её достопримечательности и услышите интересные истории.
Мы будем смотреть, замечать, разгадывать и постепенно понимать, из чего складывается самобытный характер города.
Описание экскурсии
В Дубне можно — и даже нужно:
- помечтать на Ратминской стрелке
- удивиться масштабам Ленина
- отыскать названия элементов, зашифрованных в мозаичном панно
- уловить европейский флёр жилой застройки 60-х годов
- узнать о передовых позициях оборонной промышленности
- оказаться между тремя «водами»
- оценить лаконичность Большого Волжского маяка
- увидеть самый большой стул в России
Всё это и многое другое я открою вам на нашей прогулке!
Организационные детали
- Экскурсия может быть пешеходной или автопешеходной (на вашем автомобиле или оплаченном вами такси)
- Маршрут можно корректировать. Чем более открыты вы будете ко мне, тем более точно я смогу вас почувствовать, а значит, предложить то, что отзовётся именно вам
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала «Большая Волга»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Дубне
Преданно люблю свой город и свою профессию. Счастливо работаю с 2014:) Встречала гостей от 6 до 90 лет. Гид — это прежде всего человек. От того, как будет подана информация — будет зависеть желание слушателей её поглощать. Обладаю творческим взглядом на жизнь, ценю мелочи и хочу поделиться этим с другими.
