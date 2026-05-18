Мобильный квест по Дубне - атомному наукограду (без гида)

Исследовать две стороны столицы физиков-ядерщиков
Вы увидите два лица Дубны: грандиозную по масштабу советскую застройку и закрытый наукоград, где синтезировали новые химические элементы. На каждой точке — задание, после верного решения которого откроется история локации.

Шаг за шагом вы соберёте цельное представление о городе, который славится страстью к науке и экспериментам.
Описание квеста

Памятник Ленину — один из самых высоких монументов Ленину в мире — 37-метровая фигура встречает суда у входа в канал.

Канал имени Москвы — грандиозное гидротехническое сооружение 1930-х годов.

Таблица Менделеева — напоминание о том, как Дубна вписала своё имя в периодическую систему.

«Атом не солдат, а рабочий». Символ города, который отражает его философию — науку, ответственность и мирный прогресс.

9-метровый стул — арт-объект и узнаваемая точка Дубны.

Вы узнаете:

  • как маленький город стал известен всему научному миру
  • что скрывает пустой постамент на берегу Волги
  • какие сверхтяжёлые элементы синтезировали в Дубне
  • за что Сталин назвал Москву портом пяти морей
  • о чём учёные из Дубны и Беркли спорили почти 30 лет
  • почему мост через Волгу строили полвека

Организационные детали

  • Квест можно пройти в Telegram или VK — после бронирования я пришлю ссылки
  • Вы гуляете в своём темпе, выбираете порядок точек и делаете паузы, когда хочется
  • Самостоятельно пройти квест можно уже с 14 лет. Детям от 6 лет будет интересно в компании взрослых

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна
Ульяна — ваш гид в Дубне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я путешественник, который подходит к каждому городу системно и вдумчиво. Перед поездкой глубоко изучаю историю, культуру и городскую среду, а на месте проверяю всё лично. Исследую как знаковые достопримечательности, так
и небанальные локации вне туристических потоков. На основе этого опыта собираю логичные и насыщенные маршруты по самым интересным местам, с продуманным таймингом, удобной навигацией и живыми историями, которые помогают почувствовать город, а не просто посмотреть его.

Отзывы и рейтинг

Приехали в город вместе с друзьями, желания ходить с гидом не было, поэтому взяли мобильный квест

Очень понравился формат, мы смогли за несколько часов обойти весь город, параллельно узнавая интересную информацию о нём. Также отдельно отмечу наличие возможности проходить квест с перерывами, что позволяет перекусить по дороге
