Вы увидите два лица Дубны: грандиозную по масштабу советскую застройку и закрытый наукоград, где синтезировали новые химические элементы. На каждой точке — задание, после верного решения которого откроется история локации.
Шаг за шагом вы соберёте цельное представление о городе, который славится страстью к науке и экспериментам.
Памятник Ленину — один из самых высоких монументов Ленину в мире — 37-метровая фигура встречает суда у входа в канал.
Канал имени Москвы — грандиозное гидротехническое сооружение 1930-х годов.
Таблица Менделеева — напоминание о том, как Дубна вписала своё имя в периодическую систему.
«Атом не солдат, а рабочий». Символ города, который отражает его философию — науку, ответственность и мирный прогресс.
9-метровый стул — арт-объект и узнаваемая точка Дубны.
- как маленький город стал известен всему научному миру
- что скрывает пустой постамент на берегу Волги
- какие сверхтяжёлые элементы синтезировали в Дубне
- за что Сталин назвал Москву портом пяти морей
- о чём учёные из Дубны и Беркли спорили почти 30 лет
- почему мост через Волгу строили полвека
- Квест можно пройти в Telegram или VK — после бронирования я пришлю ссылки
- Вы гуляете в своём темпе, выбираете порядок точек и делаете паузы, когда хочется
- Самостоятельно пройти квест можно уже с 14 лет. Детям от 6 лет будет интересно в компании взрослых
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Ульяна — ваш гид в Дубне
Я путешественник, который подходит к каждому городу системно и вдумчиво. Перед поездкой глубоко изучаю историю, культуру и городскую среду, а на месте проверяю всё лично. Исследую как знаковые достопримечательности, так
Приехали в город вместе с друзьями, желания ходить с гидом не было, поэтому взяли мобильный квест
Очень понравился формат, мы смогли за несколько часов обойти весь город, параллельно узнавая интересную информацию о нём. Также отдельно отмечу наличие возможности проходить квест с перерывами, что позволяет перекусить по дороге
